Štěpánek si od Aston Martinu převzal kupé i SUV s více než 700 koňmi. Na StarDance ale prý potřebuje hlavně kufr

10. září 2026, tisková konference v pražských Strašnicích. Radek Štěpánek stojí mezi dvěma vozy, jejichž součet výkonu přesahuje 1 400 koní, a mluví o kufru. Ne o zrychlení z nuly na sto, ne o maximálce přes 300 km/h. O kufru. Důvod je prozaičtější, než by čekal kdokoli, kdo zná značku z bondovek: Štěpánek letos tančí ve StarDance, má rodinu a pracovní kalendář, který vyžaduje auto schopné pojmout víc než dvě tašky a pár tenisových raket. Aston Martin DBX S s 727 koňmi pod kapotou je na takovou logistiku poněkud okázalé řešení. Ale přesně o to tu jde.
Partnerství, ne nákup
Důležitý detail, který snadno zapadne pod hlavičkou „hvězda dostala silná auta“: Štěpánek si vozy nekoupil a nedostal je darem. Aston Martin Prague oznámil oficiální partnerství, v jehož rámci má bývalý tenista oba modely k dispozici a postupně může využívat i další vozy značky. Finanční podmínky spolupráce zveřejněny nebyly.
Nejde přitom o náhodnou spolupráci s celebritou. Štěpánek je šest let zákazníkem skupiny CarTec, která za pražským zastoupením stojí. Sám říká, že vztah ke značce si buduje od dětství, přes Jamese Bonda. A to není jen osobní romantika: Aston Martin v roce 2024 oficiálně oslavil 60 let partnerství s bondovskou franšízou a postavil na tom speciální edici DB12 Goldfinger Edition. Štěpánkova „bondovská“ motivace tak zapadá do příběhu, který značka sama aktivně vypráví.
Co přesně má v garáži
Dva vozy, dvě filozofie:
- DB12 S – kupé se 700 koňmi (522 kW), karbon-keramickými brzdami a ostřejším laděním podvozku oproti základnímu DB12 (680 koní, 800 Nm). Není to nová generace, spíš chirurgicky vybroušený derivát. Veřejná česká cena DB12 S zatím vystavená není; základní DB12 se v pražském showroomu nabízí od zhruba 248 000 € bez DPH, verze S bude výš.
- DBX S – pětimístné SUV s 727 koňmi (542 kW), maximálkou 310 km/h a sprintem na stovku za 3,3 sekundy. Aktuální česká nabídka dealerství uvádí cenu 288 672 € bez DPH, tedy o necelých 50 000 € víc než „běžný“ DBX707 ze stejného showroomu.
Právě DBX S je ten vůz, o kterém Štěpánek mluví v kontextu StarDance. Pracovní a rodinné povinnosti plus tréninky taneční soutěže vyžadují auto, které zvládne každodenní provoz. Že to auto zároveň zrychluje jako supersport? To je bonus, který v ranní frontě u školy nikdo neocení, ale na dálnici z Prahy na natáčení ano.
Jak si stojí proti konkurenci
Segment výkonných luxusních SUV je v Česku úzký, ale konkurence existuje. Srovnání klíčových parametrů:
|Model
|Výkon
|0–100 km/h
|Max. rychlost
|Aston Martin DBX S
|727 k (542 kW)
|3,3 s
|310 km/h
|Lamborghini Urus SE
|800 k (588 kW)
|3,4 s
|312 km/h
|Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé s GT paketem
|739 k (544 kW)
|3,6 s
|305 km/h
Zajímavé je, že DBX S papírově zaostává výkonem za Urusem SE, ale v dynamice na stovku ho o desetinu předčí. Porsche Cayenne Turbo GT, který by byl přímějším soupeřem, se kvůli evropským emisním pravidlům v Česku oficiálně neprodává; aktuální alternativou je hybridní Turbo E-Hybrid s GT paketem. DBX S tak v tuzemské nabídce reálně nemá přímého rivala se srovnatelnou kombinací atmosféry spalovacího V8, výkonu a luxusního SUV formátu.
Aston Martin v Česku: víc než showroom
Pražské zastoupení funguje od 12. září 2024 a za necelé dva roky existence si podle údajů z tiskové konference připsalo přes 100 prodaných nových vozů v ČR. To vychází zhruba na 50 a více kusů ročně, pro značku tohoto kalibru solidní číslo. Dealer v Praze-Strašnicích nabízí nejen prodej nových a ojetých vozů, ale od února 2026 i plnohodnotný servis schopný pečovat o modely od roku výroby 1948. Testovací jízdu si lze domluvit přímo přes oficiální stránku dealera.
Štěpánkova role tváře značky tak přichází ve chvíli, kdy Aston Martin Prague už není jen nový hráč na trhu, ale zastoupení s vybudovanou infrastrukturou a reálnou prodejní historií.
StarDance jako lakmusový papírek
Podle nás je nejzajímavější vrstva celého příběhu právě ten kontrast. Aston Martin buduje image kolem rychlosti, exkluzivity a filmového glamouru. A jeho česká tvář ho používá k tomu, aby stíhala tréninky valčíku. Profil Štěpánka na webu České televize potvrzuje, že soutěž přijal až ve chvíli, kdy mu po konci intenzivního cestování po turnajích vyšel časový režim. DBX S v tomhle kontextu není auto, které potřebujete kvůli 727 koním. Je to auto, které si vyberete navzdory nim, protože zároveň nabídne pět míst, slušný zavazadlový prostor a schopnost zvládnout běžný den, aniž byste se cítili, že jste se vzdali čehokoli z toho, co dělá Aston Martin Aston Martinem.
Štěpánek má v garáži dvě auta, která dohromady stojí víc než pražský byt. Jedno z nich používá hlavně proto, že se do něj vejde všechno, co potřebuje táta, který tančí v televizi. Přesně tak vypadá luxus, který si nepotřebuje nic dokazovat.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta