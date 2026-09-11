Byl monstrem a zničili ho spěchem, říká Fury o Itaumovi. Po prohře s Hrgovićem vidí škodu za miliardu

30. srpna 2026 se v Rijádu odehrál jeden z nejdramatičtějších obratů v historii těžké váhy. Jednadvacetiletý Brit, neporažený ve čtrnácti profesionálních zápasech, s knockdownem Filipa Hrgoviće už ve druhém kole a pohodlným náskokem 80–71, 79–72 a 80–71, začal najednou odcházet. Chorvatský veterán ho v devátém kole zatlačil k provazům, trenér Mark Davison hodil ručník a rozhodčí Howard Foster zápas ukončil v čase 2:27. O pár dní později se před kamerou Garetha A. Daviese objevil Tyson Fury a vyslovil větu, která od té doby rezonuje celým boxerským světem: tenhle kluk měl být sportovec za miliardu a oni ho zničili spěchem.
Varování, které nikdo neposlouchal
Fury nemluvil z pozice přechytralého mudrce. Už 18. června 2026, víc než dva měsíce před zápasem, řekl v rozhovoru pro IFL TV jasně: Itauma potřebuje ještě čtyři, pět zápasů, než bude připravený na světovou úroveň. Jako odstrašující příklad zmínil Jareda Andersona, další vycházející hvězdu těžké váhy, kterého předčasný skok na špičku stál porážku s Martinem Bakolem.
Jenže 4. srpna přišla zpráva, která změnila kalkulaci. IBF uvolnila pás a zápas Itauma vs. Hrgović byl povýšen na souboj o uvolněný světový titul. Najednou nešlo o další krok v budování kariéry. Šlo o šanci stát se nejmladším mistrem světa v těžké váze od dob Mikea Tysona.
Promotér Frank Warren později v rozhovoru pro The Ring přiznal, že původně chtěl jiného soupeře. Hrgoviće prosadil „Team Itauma“, trenérský a manažerský okruh kolem boxera, přesvědčený, že pomalejší a starší Chorvat je ideální test. Kombinace historické příležitosti, důvěry ve vlastní převahu a aury neporazitelnosti převážila nad opatrností.
Devět kol, dva zápasy
Kdo viděl prvních šest kol, viděl budoucího šampiona. Itauma, levák, 194 centimetrů, rozpětí paží 201 centimetrů, pracoval přesně tím stylem, který z něj udělal fenomén: bleskové kombinace, výbušné údery, boxerské IQ, které mu vyneslo amatérskou bilanci 24–0 a zlata z juniorských evropských i světových šampionátů. Knockdown Hrgoviće ve druhém kole vypadal jako předzvěst rychlého konce.
Jenže Hrgović nepadl. A právě tady začal druhý zápas.
V sedmém a osmém kole šel Itauma do plného nasazení ve snaze soupeře definitivně zlomit. Hnal se za knokautem, protože přesně tak vypadalo všech jeho čtrnáct předchozích profesionálních výher. Na žádného soupeře předtím nepotřeboval více než šest kol. Nikdy nemusel řešit, co se stane, když mu v osmém kole dojde palivo.
Do devátého kola nastoupil s prázdnou nádrží. Hrgović vycítil moment, zatlačil ho k provazům a Itaumův roh udělal jediné správné rozhodnutí. Ručník letěl vzduchem dřív, než mohl rozhodčí zasáhnout sám.
Škoda za miliardu: hyperbola, nebo reálný odhad?
Fury v rozhovoru s Daviesem označil Itaumu za „absolutní monstrum“ a „sportovce za miliardu dolarů“ a přirovnal ho k LeBronu Jamesovi. Řekl, že porážka ho stála „kariéru za sto milionů dolarů“. Jsou to čísla, která stojí za rozklíčování.
Podle žebříčku Forbes vydělal LeBron James za posledních dvanáct měsíců odhadem 3,4 miliardy korun, padesát nejlépe placených sportovců světa dohromady přes 100 miliard korun. Fury tedy nemluví o jednom honoráři za jeden zápas. Mluví o ztrátě komerčního stropu, o tom, kam se mohl Itauma dostat jako neporažený knokautér, jednadvacetiletý šampion těžké váhy s přesahem mimo ring.
Neporazitelná aura v boxu funguje jako multiplikátor. Drží ceny PPV, drží zájem sponzorů, drží pozici v matchmakingu. Jakmile jednou zmizí, nedá se koupit zpátky. A přesně to je Furyho pointa: ne že Itauma přišel o konkrétní sumu, ale že ztratil trajektorii, na které se ta suma mohla materializovat.
Příliš brzy, příliš rychle, a kdo za to může?
Po zápase se na Sky Sports rozjela debata o přípravě. Veřejně zazněla kritika, že Itauma před titulovým duelem neabsolvoval ani dvanáct kol ve sparingu. Že jeho tým neměl plán B pro situaci, kdy soupeř přežije první polovinu zápasu a začne tlačit.
Odpovědnost se nedá přiřadit jednomu člověku. Warren chtěl jiného soupeře, ale ustoupil. Trenérský tým věřil, že Hrgović je zvládnutelný. Sám Itauma, jednadvacetiletý, sebevědomý, zvyklý na dominanci, nejspíš neviděl důvod brzdit. A nad tím vším visela příležitost, která se nemusela opakovat: uvolněný pás IBF a šance na historický zápis.
Fury to shrnul poměrně tvrdě. Talent mu podle něj nechybí, zatím ale nebyl prověřen v těžkých momentech zápasu, neví se, jak zvládne plných dvanáct kol ani jak bude reagovat pod tlakem, pokud soupeře nedokáže ukončit před limitem.
Co dál s Mosesem Itaumou?
Hrgović po zápase Itaumu neodepsal. Naopak, označil ho za „nejlepšího chlapa v divizi“ a „jedinečného boxera“ a vyzval ho, aby to nevzdával. Warren potvrdil, že Itauma skončil v nemocnici jen preventivně a měl být propuštěn následující den. BoxRec eviduje suspendaci od britské boxerské komise do 13. října 2026.
Rychlá odveta nepřipadá v úvahu. Hrgović jako nový šampion IBF musí podle pravidel federace řešit povinnou obranu, vyzyvatelem je Frank Sanchez. Velké zápasy s Danielem Duboisem nebo jinými jmény těžké váhy nejsou pro Itaumu zavřené, jen odložené.
Sky Sports cituje experty, kteří připomínají příklady Davida Haye nebo Vladimira Klička, boxerů, kteří prohráli relativně mladí a později se stali šampiony. Fury je pesimističtější: mluví o tom, jak těžké je vrátit se mentálně, fyzicky i emočně.
Pravda je nejspíš někde mezi. Itaumovi je jednadvacet. Má čas, talent a fyzické předpoklady, které nikam nezmizely. Co nemá, je aura neporaženého fenoména a přímá cesta k titulu. Místo zkratky ho čeká delší návrat, a první skutečná zkouška toho, jestli je opravdu generační talent, nebo jen další příběh o tom, co mohlo být.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka