Stará cukrářská láska, která díky moderní úpravě nevyjde z módy: Kremrole s křupavou trubičkou a krémem z mascarpone

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Stará cukrářská láska, která díky moderní úpravě nevyjde z módy: Kremrole s křupavou trubičkou a krémem z mascarponePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Kremrole patří mezi ty zákusky, které v cukrárně vypadají jako práce pro trpělivé mistry, ale doma to jde překvapivě rozumně. Je to pečivo z listového těsta ve tvaru válce, tedy vlastně trubička, a právě tenhle jednoduchý nápad z ní dělá klasiku, která se u nás drží už roky.
Fotografie ke kremrolím
Zdroj: Foto: Se souhlasem kanálu Var a peč s Martinkou / Cestuj a ochutnávaj, Stará cukrářská láska, která nevyšla z módy: Kremrole s křupavou trubičkou a poctivým krémem
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