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Stará cukrářská láska, která díky moderní úpravě nevyjde z módy: Kremrole s křupavou trubičkou a krémem z mascarpone

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Kremrole patří mezi ty zákusky, které v cukrárně vypadají jako práce pro trpělivé mistry, ale doma to jde překvapivě rozumně. Je to pečivo z listového těsta ve tvaru válce, tedy vlastně trubička, a právě tenhle jednoduchý nápad z ní dělá klasiku, která se u nás drží už roky.
Fotografie ke kremrolím

Fotografie ke kremrolím

Zdroj: Foto: Se souhlasem kanálu Var a peč s Martinkou / Cestuj a ochutnávaj, Stará cukrářská láska, která nevyšla z módy: Kremrole s křupavou trubičkou a poctivým krémem
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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