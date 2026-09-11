Neporazitelný bojovník vyhrál tituly dvou organizací najednou. Jake Paul ho okamžitě podepsal do MVP

Pětadvacetiletý Kyrgyz s bilancí 20-0 porazil na body A. J. McKeeho, bývalého šampiona Bellatoru, v historicky prvním dvojitém titulovém zápase mezi RIZIN a PFL. Nebyl to jen další turnaj v Japonsku. Byl to okamžik, kdy se dva světy MMA poprvé potkaly v jedné kleci, a vítěz se stal nejžhavějším zbožím na trhu volných agentů. Podle dostupných informací na něj nová globální značka MVP MMA, vzniklá spojením PFL a promotérské skupiny Jakea Paula, nečekala ani den.
Jeden zápas, dva pásy, žádný precedent
Když PFL a RIZIN 20. července společně oznámily formát Super Rizin 5, šlo o experiment bez předchozí analogie v MMA. V hlavním zápase večera byly oficiálně v sázce dva mistrovské pásy současně, RIZIN Featherweight Championship a PFL World Featherweight Championship. Bojovalo se podle pravidel RIZIN, tři pětiminutová kola, váhový limit 66 kilogramů.
McKee přišel s výškovou převahou osm centimetrů a dosahovou výhodou patnáct centimetrů. Přesto to byl Šajdullajev, kdo po patnácti minutách odcházel se dvěma pásy přes rameno. Zajímavý detail: za celou dosavadní kariéru nikdy nepotřeboval víc než dvě kola. Proti McKeeovi poprvé šel na body, a vyhrál. Právě to říká o jeho adaptabilitě víc než devatenáct předchozích ukončení.
Kdo je Razhabali Šajdullajev
Jméno, které většina českých fanoušků MMA zatím nezná, přestože by měla. Šajdullajev pochází z Kyrgyzstánu, trénuje v týmu Ihlas a svou kariéru budoval mimo americký náborový systém UFC, přes ACA Young Eagles, ROAD FC, UAE Warriors a nakonec RIZIN. Podle oficiálního profilu na webu RIZIN jde o kompletního zápasníka s wrestlingovým základem, který v japonské organizaci dominoval od prvního vstupu.
Dvacet výher, nula proher. Titul RIZIN. Teď i titul PFL. A pětadvacet let.
Srovnání s absolutní špičkou UFC, s Ilijou Topuriou nebo Alexanderem Volkanovskim, zůstává hypotetické, protože chybí společný soupeř z úplného vrcholu. Výhra nad McKeem, který držel pás Bellatoru a patřil k nejlepším pérovým vahám mimo oktagon UFC, ale Šajdullajeva legitimně řadí do nejužší světové skupiny v kategorii do 66 kilogramů.
Co je MVP MMA a proč to není jen „projekt Jakea Paula“
Tady je potřeba rozlišovat dvě věci. Most Valuable Promotions, značka Jakea Paula a Nakisy Bidariana, sama o sobě byla primárně boxingová promotérská firma s obrovským dosahem na sociálních sítích. Jenže 30. července 2026 oznámila sloučení s PFL, a tím se pravidla hry změnila.
Nová platforma pod sebou spojuje:
- Roster téměř 400 sportovců z MMA i boxu
- Partnerství s Netflixem, ESPN a Sky Sports s dosahem do více než 170 zemí
- Více než 100 prémiových eventů za sedm let existence PFL
- 24 akcí jen v roce 2026
CEO John Martin to v rozhovoru pro MMA Fighting pojmenoval bez příkras: PFL potřebovalo někoho, kdo dokáže přitáhnout pozornost k zápasníkům a opravit americkou distribuci. Jake Paul je v tomto modelu „motor pozornosti“, ne operativní šéf MMA produktu. Martin řídí byznys, Bidarian strategii, Paul dodává publikum.
Právě proto je podpis Šajdullajeva pro novou značku důležitější, než se na první pohled zdá. MVP MMA potřebuje sportovní legitimitu, a tu nezajistí virální videa ani zápasy celebrit. Zajistí ji aktivní, neporažený, mladý šampion se dvěma pásy.
Proč právě teď a proč ne UFC
Šajdullajev po dubnové obhajobě titulu RIZIN proti Jutovi Kubovi otevřeně řekl, že mu v organizaci zbývá ještě zhruba jeden až dva zápasy a další krok bude záviset na podmínkách nabídky. Logickým posledním soupeřem v RIZIN je Kjómi Akimoto, který po výhře nad Kleberem Koikem veřejně vyzval vítěze hlavního zápasu Super Rizin 5. Oficiální oznámení tohoto duelu zatím chybí, ale scénář dává sportovní smysl.
Podle reportu Ariela Helwaniho má Šajdullajev podepsanou smlouvu s MVP MMA s účinností od ledna 2027, tedy přesně od měsíce, kdy se PFL oficiálně přerodí pod novou značku. Primární zdroj tohoto reportu se nám nepodařilo nezávisle ověřit, ale časování dokonale zapadá do obchodní logiky obou stran. MVP získává hotového šampiona v produktivním věku. Šajdullajev získává americké publikum, silnější distribuci a finanční podmínky, které asijský trh sám o sobě nenabízí.
A proč ne UFC? Z veřejně dostupných zdrojů nevyplývá, že by ho odmítl. Šajdullajev jednoduše vyrostl mimo klasickou cestu do UFC, přes středoasijské a blízkovýchodní organizace do Japonska. Cesta do UFC existovala vždy, ale MVP přišlo s nabídkou dřív.
Co to znamená pro budoucnost MMA mimo UFC
Sloučení PFL a MVP není kosmetická změna loga. Je to pokus vybudovat skutečnou globální alternativu číslo dvě, s reálným rosterem, reálnou distribucí a teď i s reálným neporaženým šampionem jako tváří projektu. Jestli to vyjde, záleží na desítkách proměnných od kvality karet přes televizní čísla až po schopnost udržet hvězdy.
Šajdullajev je v tomhle příběhu víc než jen podpis. Je důkaz, že nová značka umí přitáhnout elitního zápasníka, ne jen celebrity. A pro pětadvacetiletého Kyrgyze se dvěma pásy a nulou v kolonce proher je to teprve začátek.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek