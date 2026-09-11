V pátek ve 20:30 vypukne u obrazovek šílenství: Nova Action vytáhne nejlepší sci-fi pecku všech dob

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Pátek večer. Konečně máte čas jen pro sebe. Žádné povinnosti, žádný budík do práce. Jen vy, pohodlná pohovka a touha po pořádné jízdě, která vás strhne natolik, že zapomenete na celý ten šílený týden. Co kdyby vám někdo řekl, že dnes večer můžete zažít restart legendy, která stála astronomických 222 milionů dolarů v dnešních cenách? Blockbuster plný akce, humoru a emocí, který mistrovsky spojuje nostalgii s moderní vizuální explozí?
Přesně tohle vás čeká. Vesmírná sága, kde se střetává nezkrotný instinkt s chladnou logikou. Kde rivalita přeroste v legendární přátelství. A kde každá sekunda doslova pulzuje energií, kterou potřebujete k dokonalému startu víkendu.
Kirk a Spock: Když se z nepřátel stanou bratři
Vše začíná katastrofou. Gigantická loď Narada se bez varování vynoří z neznáma a zaútočí na vědecké plavidlo USS Kelvin. Tento střet nekompromisně láme časovou osu a osudově formuje život mladého rebela bez otce – Jamese T. Kirka. Když se o několik let později ocitá na palubě nejmodernější vesmírné lodi Enterprise, jeho cesta se kříží s mužem, jehož mysl ovládá výhradně chladná logika – Vulkáncem Spockem.
Ano, mluvíme o kultovním sci-fi Star Trek z roku 2009, který režíroval J. J. Abrams. Chris Pine jako horkokrevný Kirk a Zachary Quinto jako ledově klidný Spock vytvořili chemii, jež se stala milníkem moderní kinematografie. Jejich počáteční rivalita, plná napětí a vzájemného nepochopení, se postupně mění v nejsilnější pouto přátelství v celé galaxii.
Filmový vědec Jan Kokeš pro Aktuálně.cz uvedl: „Na tom filmu je nejúžasnější, jak dokonale elegantně restartuje nějaký čtyřicet let starý mýtus a dopředu si vytvoří nezvratné alibi, že se ho vůbec nemusí držet. Racionální logika tu sice dostává trochu na frak, protože hlavní hrdina se ve svých intuitivních úsudcích de facto nikdy nemýlí… je to trochu apologie instinktu na úkor racia, které je slepé.“
Lepidlo na prstech a borůvková katastrofa v ložnici
Natáčení provázely nečekané komplikace, které dodávají filmu ještě větší kouzlo. Zachary Quinto nedokázal přirozeně udržet prsty v ikonickém vulkánském pozdravu. Režisér proto musel jeho prsty pro vybrané záběry fyzicky spojit pomocí speciálního lékařského lepidla na kůži. Představte si tu absurditu – moderní blockbuster za stovky milionů a herec má prsty slepené jako školák.
Pikantní situace nastala během natáčení milostné scény s orionskou kadetkou Gailou, kterou hrála Rachel Nichols. Herečka byla natřena borůvkovou barvou na bázi alkoholu, která se neustále otírala o tělo a spodní prádlo Chrise Pinea. Pine musel být mezi záběry opakovaně drhnut, což vedlo k drobným chybám v kontinuitě záběrů. Romantika to rozhodně nebyla.
Tvůrci museli řešit i fyzické limity herců při natáčení scény vesmírného seskoku. Herci původně viseli hlavou dolů, což vedlo k překrvení mozku a opakovaným ztrátám vědomí. Režisér problém vyřešil tak, že herce nechal stát na obřích zrcadlech a kamera je snímala zespodu. Vznikla dokonalá iluze volného pádu bez jediného mdlobného záchvatu.
A co lékařský skener, který ve filmu používá doktor McCoy v podání Karla Urbana? Ve skutečnosti šlo o designovou kuchyňskou solničku značky Nambé. Záměrný odkaz na původní seriál ze 60. let, kde filmaři z nouze použili identický trik. Někdy stačí málo k velkému efektu.
Shatner, zelená krev a divácký triumf
Kolem filmu koluje řada mýtů. Nejznámější tvrdí, že William Shatner odmítl cameo roli kvůli osobním sporům s režisérem. Pravda je prozaičtější – Shatner roli odmítl z egoistických a kreativních důvodů. Nechtěl se spokojit s pouhým štěkem a požadoval velkou roli, přičemž studiu dokonce sám neúspěšně nabízel scénář na vzkříšení kapitána Kirka. Hollywoodské ego v plné kráse.
Produkce se však nevyhnula drobné chybě v kánonu. Malý Spock má po rvačce na rtu červenou krev, ačkoliv podle oficiální biologie mají Vulkánci krevní oběh založený na mědi, a jejich krev má proto zelenou barvu. Fanoušci to samozřejmě okamžitě odhalili.
Přesto si snímek získal srdce diváků. Slova jednoho z nich mluví za vše: „Tak já to řeknu rovnou. Myslel jsem si, že Star Trek bude dvouhodinová nudná záležitost… k mému překvapení se z toho vyklubala pořádná akční sci-fi jízda protřepaná a smíchaná s jemným humorem… vůbec jsem se neztrácel v postavách ani rasách, takže se na nový Star Trek můžete klidně podívat i bez znalosti předešlých dílů a seriálů. Za mě obří spokojenost.“
Film na ČSFD drží solidních 84 % a na IMDb 7,9/10. Tržby celosvětově přesáhly 385 milionů dolarů, což z něj udělalo komerční i kritický triumf. Dokázal přitáhnout jak věrné fanoušky, tak úplné nováčky.
Zdroj: youtube.com
Vaše páteční jízda začíná ve 20:30
Tento strhující zážitek můžete sledovat v pátek 11. září 2026 ve 20:30 na televizní stanici Nova Action. Pokud byste páteční vysílání nestihli, předchozí premiéra proběhne na stanici Nova Cinema ve čtvrtek 10. září 2026 ve 20:00. Máte tedy hned dvě šance nechat se vtáhnout do vesmíru, kde se rodí legendy.
Takže co vy na to? Dáte si dnes večer pořádnou porci akce, humoru a emocí, nebo budete zase jen přepínat kanály a hledat, co by vás bavilo? Kirk s Spockem na vás čekají. A věřte, že tahle jízda stojí za to.
Zdroje článku: imdb.com, Wikipedia, csfd.cz, fajntip.cz
Autor článku: Nikola Fialová