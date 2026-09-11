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V pátek ve 20:30 vypukne u obrazovek šílenství: Nova Action vytáhne nejlepší sci-fi pecku všech dob

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Týden je za vámi a vy toužíte po napínavém úniku od reality? Představte si okamžik, kdy se z temnoty vesmíru vynoří hrozba poháněná spalující touhou po pomstě. Jediný úder navždy roztříští časovou osu a postaví proti sobě dva naprosto nesmiřitelné muže. Dokážou překonat vzájemnou zášť dříve, než nepřítel vymaže celou jejich existenci?
V pátek ve 20:30 vypukne u obrazovek šílenství: Nova Action vytáhne nejlepší sci-fi pecku všech dob

V pátek ve 20:30 vypukne u obrazovek šílenství: Nova Action vytáhne nejlepší sci-fi pecku všech dob

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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