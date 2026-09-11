Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Michaela Dolinová koupila chalupu bez koupelny. Problémy se septikem vyřešil bagr a stále lituje výměny kamen

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Michaela Dolinová si na severu Čech vybudovala venkovské útočiště. Původní plán na uskladnění starých věcí se změnil v záchranu historického stavení.
Michaela Dolinová v roce 2015

Michaela Dolinová v roce 2015

Zdroj: FOTO:David Sedlecký, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Reklama
Další články z ReadZone
Ulice: „Tak to objednej třikrát, maminko," směje se Lukáš na Helenu
Ulice: „Tak to objednej třikrát, maminko," směje se Lukáš na Helenu
Jakub Prachař přestřelil hned při představování. Jeho hodně nemístný vtip tvrdě dopadl na Andreu Bezděkovou
Jakub Prachař přestřelil hned při představování. Jeho hodně nemístný vtip tvrdě dopadl na Andreu Bezděkovou

Oblíbené Máme rádi Česko nabídne velmi napínavý souboj. Jakub Prachař vyrobí hned v úvodu trapas a na...

Herečka Carmen Mayerová slaví 82 let. V šestnácti zjistila, že její otec nebyl muž, za kterého ho měla
Herečka Carmen Mayerová slaví 82 let. V šestnácti zjistila, že její otec nebyl muž, za kterého ho měla

Herečka Carmen Mayerová oslaví narozeniny znovu na divadelní scéně. Nedávno překonala potíže se srdcem a...

Alice Bendová poprvé ukázala tvář po faceliftu. Chválu vystřídaly otázky, proč dříve propagovala krémy
Alice Bendová poprvé ukázala tvář po faceliftu. Chválu vystřídaly otázky, proč dříve propagovala krémy

Herečka Alice Bendová ukázala pět dní po plastické operaci tvář bez obvazů. Nákladný zákrok následoval po...

Ano, šéfe: Pohlreicha pozvali štamgasti. Bývalý politik, kterému hospoda patří, o tom neví
Ano, šéfe: Pohlreicha pozvali štamgasti. Bývalý politik, kterému hospoda patří, o tom neví

Další díl Ano, šéfe! představí naprosto chaotický podnik ve středočeských Jincích. Majitelem je bývalý...

Tento článek byl publikován ze zdrojů ReadZone

Web nabízí pestrou paletu článků o životním stylu, zdraví, vztazích, kultuře i aktuálních trendech. Obsah je kombinací praktických rad, odlehčených zajímavostí a inspirativních textů, které dokážou zaujmout široké publikum. Čtenáři tu najdou tipy do každodenního života, nápady pro volný čas i...

Všechny články tohoto autora →
ReadZone
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.