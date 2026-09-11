Michaela Dolinová koupila chalupu bez koupelny. Problémy se septikem vyřešil bagr a stále lituje výměny kamen

Herečka Michaela Dolinová našla své vysněné útočiště na severu Čech nedaleko České Lípy. Původně hledala pouze velkou stodolu pro uskladnění starého nábytku. Nakonec se z neplánované investice stalo místo pro setkávání celé rodiny a odpočinek od rychlého tempa velkoměsta. Klidná lokalita na konci slepé ulice jí poskytuje naprosté soukromí.
Záchrana rodinných pokladů
Rozhodnutí pořídit si venkovské sídlo vzniklo z čistě praktických důvodů. Maminka Michaely Dolinové prodávala dům v Beskydech a stěhovala se do Prahy. Vyvstal tak problém s uskladněním velkého množství nábytku. Bylo by snadné všechno vyhodit nebo rozdat. Citová vazba k ložnici po babičce to ale nedovolila.
Bývalý manžel Jaroslav proto objížděl severní Čechy a objevil pozemek s obrovskou stodolou. „Neptala jsem se ani na to, jestli chalupa má nebo nemá záchod, zajímaly mě akorát úložné prostory,“ prozradila Dolinová. Původní majitelé se stěhovali do bytu a stavení ochotně opustili. Z pouhého skladiště se tak bleskově stal plnohodnotný druhý domov pro obě její dcery.
Kamenné sklepy a zrádný septik
Dům pochází zhruba z roku 1925 a skrývá mnohá úskalí. Celá stavba leží na pískovcovém podloží a nabízí rovnou dvě podzemní podlaží. Původní majitelé tam chovali dobytek a dodnes se v prostorách zachovaly staré kamenné žlaby pro zvířata.
Samotná rekonstrukce obytných částí se neobešla bez komplikací. Stavení původně postrádalo koupelnu a disponovalo pouze suchou toaletou na zahradě. Budování nového sociálního zařízení přineslo velkou zkoušku trpělivosti. Plastová nádrž nového septiku nevydržela nápor deště a tlaku spodní vody. Prázdná nádoba se zcela zdeformovala a celou ji musel vytáhnout bagr. Na doporučení ochotného souseda ji nahradila bytelná železná varianta.
Nová střecha a historické detaily
Zásadní zásah si vyžádaly podlahy a stropy napadené červotočem. Škůdce byl v noci velmi zřetelně slyšet a donutil majitelku k ráznému kroku. Specializovaná firma odstranila veškeré poškozené dřevo a vytvořila úplně novou půdu. Otevřený podkrovní prostor s novými trámy působí čistě a nabízí klidné místo pro případné přespání hostů.
Zařízení interiéru sází na klasický pseudoselský styl. Mezi nejvzácnější kousky patří památeční kufry z roku 1905. Přivezla si je praprababička při návratu z Ameriky. Srdce domu tvoří prostorný obývací pokoj spojený s kuchyní. K vytápění v současnosti slouží krbová kamna s výměníkem. Původně tu stála malá litinová kamna a ta stavbu paradoxně vytopila mnohem rychleji. Dolinová zpětně hodnotí jejich výměnu jako chybný krok.
Zahrada zalitá sluncem
Rozlehlý pozemek sousedící ze tří čtvrtin s hlubokou strží funguje jako dokonalá oáza klidu. Herečka se na zahradě s oblibou přesouvá podle toho, jak zrovna putuje slunce. Dopolední kávu si vychutnává pod pergolou a odpoledne tráví na zápraží. Kolem stavení pečuje o částečně užitkovou zahradu s nedávno vysazenými jabloněmi. Na pozemku stojí i malý zahradní domek pro děti.
O zvelebování celého místa se stará rodina včetně mimořádně vitální jednaosmdesátileté maminky. Ta se s oblibou chopí štětce a natírá veškeré dřevěné prvky. Dům ožívá především během víkendových návštěv přátel. Společné večery rodina tráví hraním karet a nejrůznějších společenských her. Během léta majitelka chalupy občas pomáhá jako průvodkyně na nedalekém zámku Zákupy.
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