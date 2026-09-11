Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
5 min

NATO nemá plán pro případ, že Rusko a Čína zaútočí najednou, a oni to vědí. Ze dne na den by nastal chaos

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Severoatlantická aliance nemá veřejně doloženou strategii pro válku ve dvou divadlech najednou. Přiznávají to její vlastní lidé.
Putin a Xi

Putin a Xi

Zdroj: Kancelář prezidenta Ruské federace / Creative Commons / CC BY
Reklama
Další články z ArmádníZpravodaj.cz
Britský obrněnec Saxon má blatníky, které při najetí na minu úmyslně odletí. Chránily posádku geniálním trikem
Britský obrněnec Saxon má blatníky, které při najetí na minu úmyslně odletí. Chránily posádku geniálním trikem
Rusko našlo v Arktidě „bílou ropu“, chce se vymanit z pasti. Teď platí za chybu z 90. let a zoufale dohání ztrátu
Rusko našlo v Arktidě „bílou ropu“, chce se vymanit z pasti. Teď platí za chybu z 90. let a zoufale dohání ztrátu

Rusko dováželo přes devět tisíc tun uhličitanu lithného ročně, hlavně z Chile a Argentiny. Po roce 2022 se...

Zbraň, která změní vedení války. Bývalý tým SpaceX stvořil levnou hypersonickou střelu Blackbeard, Amerika jich objednává 10 tisíc
Zbraň, která změní vedení války. Bývalý tým SpaceX stvořil levnou hypersonickou střelu Blackbeard, Amerika jich objednává 10 tisíc

Pentagon vyslal jasný signál: chce tisíce levných hypersonických střel a startup založený veterány SpaceX...

Němci je nazývali „černou smrtí“, přesto sovětské námořnictvo ve válce selhávalo. Kvůli chybě z 30. let
Němci je nazývali „černou smrtí“, přesto sovětské námořnictvo ve válce selhávalo. Kvůli chybě z 30. let

Sovětští námořníci v černých uniformách děsili německé i rumunské vojáky natolik, že jim dali přezdívku...

Jelcin chtěl Rusko rozdělit na 7 republik. Plán, který mohl vymazat celou zemi z mapy, sám o 3 roky později pohřbil
Jelcin chtěl Rusko rozdělit na 7 republik. Plán, který mohl vymazat celou zemi z mapy, sám o 3 roky později pohřbil

Boris Jelcin v lednu 1990 veřejně navrhl rozdělit Rusko na sedm velkých republik. Tutéž myšlenku v...

Tento článek byl publikován ze zdrojů ArmádníZpravodaj.cz

Články z ArmádníZpravodaj.cz přinášejí aktuální informace z oblasti armády, obrany, vojenských technologií a geopolitického vývoje. Sledují jak dění v českých ozbrojených silách, tak i klíčové mezinárodní události a konflikty, které ovlivňují bezpečnostní situaci ve světě. Obsah se věnuje nejen...

Všechny články tohoto autora →
ArmádníZpravodaj.cz
Další články z kategorie Svět
Zobrazit více
ZprávyZahraničíSvět
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.