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Jihlavská sokolovna shání peníze přes sbírku. Dle primátora to není šťastné řešení

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Prosklený rizalit jihlavské sokolovny je ve špatném technickém stavu a potřebuje opravu. Primátor Jihlavy Petr Ryška (ODS a KDU-ČSL) dostal řadu kritických dopisů, přestože je vedení města ochotné pomoci.
Jihlavská sokolovna shání peníze přes sbírku. Dle primátora to není šťastné řešení

Jihlavská sokolovna shání peníze přes sbírku. Dle primátora to není šťastné řešení

Zdroj: Martin Singr
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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Jihlavská Drbna
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