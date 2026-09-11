Gaethje sjednotil titul v UFC a teď agituje za Trumpa. Na sjezdu v Texasu vyzval Američany k podpoře republikánů

9. září 2026 se v American Airlines Center rozsvítila světla prvního republikánského předvolebního sjezdu v dějinách strany. Mezi řečníky, kteří měli publikum připravit na nástup Donalda Trumpa, byl i úřadující šampion lehké váhy UFC. Gaethje nepřišel mluvit o zápase. Přišel mluvit o volbách do Kongresu. „Jde o podporu prezidenta Trumpa a o to, abychom mu do Kongresu poslali republikánské spojence,“ řekl podle AP. Kdo sledoval jeho cestu posledních měsíců, nemohl být překvapený. Kdo ji nesledoval, mohl mít dojem, že se šampion zbláznil. Ani jedno z toho přesně nesedí.
Od Bílého domu k politickému pódiu
Příběh začíná 6. května 2026 v Oválné pracovně. Gaethje tam stál vedle dalších hvězd UFC na promo setkání s prezidentem a řekl větu, která by se hodila spíš do kampaňového spotu: „Bez Trumpa by bylo UFC o deset let pozadu.“ Podle oficiálního přepisu z Bílého domu výslovně dodal: „Proto jste dostal můj hlas.“ Žádná diplomatická zdvořilost, žádné vyhýbání. Čistá deklarace.
O šest týdnů později, 14. června, se na South Lawn Bílého domu odehrál turnaj UFC Freedom 250, první MMA galavečer v historii americké prezidentské rezidence. Gaethje v hlavním zápase zastavil dosud neporaženého Iliu Topuriu. Španělův roh ukončil duel po čtvrtém kole technickým knockoutem. Gaethje měl pás a příběh, který se sám prodával: šampion korunovaný na trávníku Bílého domu za přítomnosti prezidenta.
Dallas byl logický další krok. Ne skok do neznáma.
Co se dělo v Dallasu
Republikánský předvolební sjezd nebyl běžný stranický mítink. Šlo o dvoudenní předvolební show, první svého druhu, programově postavenou jako mobilizační akce před kongresovými volbami 3. listopadu 2026. V těch se rozhoduje o všech 435 křeslech Sněmovny reprezentantů a zhruba třetině Senátu, a pro Trumpovu agendu je klíčové udržet republikánskou většinu.
Gaethje vystoupil společně s dalším UFC bojovníkem Bo Nickalem v zahřívacím bloku těsně před Trumpovým nástupem na pódium. Nebyli náhodným doplňkem programu. Byli součástí dramaturgického oblouku, který měl publikum provést od sportovního adrenalinu k politickému apelu.
Podle sekundárních přepisů Gaethje stavěl řeč na metaforách o „knockoutu“ a varování před pohodlností. Ověřitelné citace z AP jsou dvě:
- „Nikdo jiný by nepořádal zápas UFC v Bílém domě.“
- „Jde o podporu prezidenta Trumpa a o to, abychom mu do Kongresu poslali republikánské spojence.“
Plný přepis projevu zatím není veřejně dostupný. Ale i z těchto dvou vět je jasné, že Gaethje neprodával svůj titul. Prodával Trumpa.
UFC jako součást trumpovského brandu
Gaethjeho dallaský výstup nedává smysl jako příběh jednoho bojovníka, který se rozhodl vstoupit do politiky. Dává smysl jako další kapitola dlouhodobého propojování UFC a Trumpova kulturně-politického světa.
Vztah sahá hluboko. Trump v raných devadesátých letech otevřel své nemovitosti pro první velké UFC akce, když se od nich většina provozovatelů arén odvracela. Dana White, šéf organizace, je jedním z nejviditelnějších Trumpových spojenců v americkém sportu. Galavečer v Bílém domě osobně spoluprodukoval a po akci ho označil za výjimečnou jednorázovou událost, čímž paradoxně zvýšil jeho symbolickou hodnotu.
Gaethje do tohoto ekosystému zapadá přirozeně. Není to politik, který se učí mluvit o sportu. Je to sportovec, který mluví jazykem, jemuž trumpovská základna rozumí: výkon, tvrdost, vděčnost za příležitost, loajalita.
Co to znamená pro Gaethjeho kariéru
Bezprostřední komerční dopady zatím nejsou vidět. Monster Energy ho k 10. září 2026 stále vede ve svém rosteru, značka N1CE ho dál prezentuje jako ambasadora a šampiona lehké váhy. Ve veřejně dostupných zdrojích se neobjevil odchod žádného partnera.
Reputační polarizace je jiná věc. Reakce na celý dallaský sjezd byly podle AP silně rozdělené a Gaethjeho jméno se v tom proudu nevyhnutelně ocitlo. Reprezentativní data o postoji fanoušků ale chybí, jak amerických, tak českých. V Česku zatím rezonoval spíš sportovní rozměr galavečera v Bílém domě; Sport.cz mu věnoval samostatné zpravodajství a po zápase reagoval i Jiří Procházka.
Zajímavější je otázka, co bude dál v oktagonu. Sám Gaethje po titulové výhře řekl, že šance na další zápas v roce 2026 je „velmi, velmi malá“. Pokud letos skutečně nenastoupí, jeho veřejný profil bude až do příštího boje definovat právě politika, ne sport.
Bojovník jako volební zástupce
Republikáni si sportovce do kampaní nevybírají náhodou. Na dallaském programu byl vedle Gaethjeho a Nickala i bývalý kicker NFL Jay Feely, tentokrát jako kandidát do Sněmovny. Sportovci v tomto kontextu fungují jako nositelé konkrétního příběhu: výkonu, odolnosti, vlastenectví. Gaethje navíc přinášel něco, co žádný politik nemůže: autentický moment korunovace na trávníku Bílého domu, který viděly miliony diváků.
Šampionský pás UFC se v Dallasu stal rekvizitou předvolební kampaně. A Gaethje s tím zjevně neměl problém.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek