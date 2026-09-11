Nový bazén v Olomouci se notně prodraží. Půl miliardy je moc, namítá část politikůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nový bazén v Olomouci se notně prodraží. Půl miliardy je moc, namítá část politiků
Dlouho očekávaný již tradiční samosběr zeleniny u Střížova na Olomoucku startuje už zítra. Podle pěstitelů...
Vážnou dopravní nehodu se zraněním chodce vyšetřují policisté dopravního inspektorátu v Olomouci. Ke střetu...
Tradiční Olomoucká koloběžkiáda se letos vrací už tuto neděli na letiště do Neředína. Veškerý výtěžek ze...
Po takřka třech měsících stavebních prací se od pátku 11. září znovu otevře frekventovaná křižovatka ulic...
Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...Všechny články tohoto autora →
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- Samosběr zeleniny u Střížova už v sobotu. Nabídne brambory, cibuli, mrkev a petržel
- Těžká nehoda před obchodem v Olomouci. Policie žádá o pomoc svědky
- Tradiční olomoucká koloběžkiáda v Neředíně pomůže dětem s autismem. Tuto neděli