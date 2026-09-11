Linka až ke stropu není vždy výhra. Kdy vám vysoké kuchyňské skříňky spíš zkomplikují život?

Kuchyně bez jediné mezery mezi horními skříňkami a stropem vypadají na fotografiích skvěle. Jsou čisté, elegantní a slibují něco, čeho v kuchyni není nikdy dost – další úložný prostor. Není proto divu, že se kuchyňské skříňky do stropu v posledních letech zabydlely v moderních domech i menších bytech. Jenže více skříněk automaticky neznamená praktičtější kuchyň.
Než za vysokou sestavu zaplatíte, stojí za to vzít do ruky metr a hlavně si představit obyčejné pondělní ráno. Budete se k horním policím pohodlně dostávat? Máte vůbec tolik věcí, abyste je využili? A nebude místnost místo vzdušnější působit jako sklad obestavěný nábytkem?
Kuchyňské skříňky až do stropu nemusí vést po celé délce linky. Zdroj: Indeco Více místa bez jediného centimetru navíc
Největší výhoda kuchyně do stropu je jasná. Využije prostor, který by jinak zůstal prázdný. Především v malém bytě, kde není samostatná spíž ani komora, mohou horní skříňky nabídnout vítané místo pro věci, které by jinak zabíraly pracovní desku.
Má to ale jeden háček. Ne všechno úložné místo má stejnou hodnotu. Talíře, sklenice, hrnky, potraviny nebo koření potřebujete mít v dosahu ruky. Do nejvyšších pater proto patří spíš věci, které vytáhnete několikrát do roka: formy na vánoční cukroví, velký pekáč, zavařovací sklenice, slavnostní servis nebo vybavení na grilování. Dobře navržená vysoká kuchyň tedy nepočítá s horními skříňkami jako s běžným úložným prostorem, ale jako s rezervou.
Pokud už dnes nevíte, co byste nahoru dali, není mnoho důvodů pořizovat skříňky jen proto, aby dosáhly ke stropu. Platit za další úložný prostor jen proto, abyste ho následně zaplnili věcmi, které vlastně nepotřebujete, nedává příliš smysl.
Velké místnosti umožňují mnohem lepší variabilitu. Zdroj: Trachea Co získáte na prostoru, můžete ztratit na pohodlí
U klasické horní skříňky většinou dosáhneme alespoň na spodní police. S výškou ale dostupnost rychle klesá a nejvyšší část sestavy už bez stoličky nebo schůdků obslouží málokdo. To nemusí vadit, pokud nahoře leží vánoční tác. Horší je, když tam při každém vaření hledáte mixér. Dostupnost patří mezi hlavní nevýhody vysokých kuchyní. U lidí s omezenou pohyblivostí může být každé šplhání na schůdky nejen nepohodlné, ale také nebezpečné.
Ještě před návrhem kuchyně si proto rozdělte vybavení podle toho, jak často ho používáte. Každodenní věci mají patřit do pohodlné výšky. O patro výš mohou přijít předměty používané několikrát za měsíc a úplně nahoru sezonní vybavení. U opravdu vysokých sestav existují výsuvné či sklopné mechanismy a někdy se používají i pojízdné žebříky. To už jsou ale řešení, která se promítnou do ceny a vyžadují dostatek prostoru.
V malé kuchyni může vysoká sestava pomoci i uškodit
Tady neplatí jednoduché pravidlo. Vysoké skříňky mohou malou kuchyň zachránit, protože dovolí využít stěny a uvolnit pracovní plochu. Souvislá sestava navíc vede pohled vzhůru a při vhodném návrhu může místnost opticky zvýšit. Stejně snadno však vznikne opačný efekt. Když horními skříňkami zaplníte všechny volné stěny malé místnosti, začne nábytek dominovat a kuchyň působí stísněně. Na tento problém upozorňují i kuchyňští designéři – rozhodují proporce, velikost místnosti, výška stropu, barva i množství skříněk.
Pokud máte malou kuchyň a úložný prostor skutečně potřebujete, nemusíte proto automaticky obestavět až ke stropu celou místnost. Dobře funguje soustředit vysoké skříně na jednu stěnu a zbytek kuchyně odlehčit. Do jedné vysoké sestavy umístěte lednici, potraviny a méně využívané nádobí a nad pracovní plochou nechte více volného prostoru. Podobný princip používají i současné realizace vysokých kuchyní.
Abyste dosáhli až nahoru, využijte space step. Zdroj: Blum Výhoda, kterou ocení každý, kdo nerad utírá prach
Existuje ještě jeden velmi praktický argument pro linku do stropu. Zmizí prostor nad horními skříňkami. Kdo někdy čistil vršek kuchyňské linky, dobře ví, co se tam dokáže vytvořit. Prach se v kuchyni mísí s mastnotou a výsledná vrstva se neodstraňuje zrovna příjemně. U skříněk dotažených až ke stropu tato plocha jednoduše není. Má to samozřejmě smysl pouze tehdy, když je horní část správně dokončená. Mezi nábytkem a stropem by neměla zůstat několikacentimetrová mezera, do níž se sice nic nevejde, ale prach ano.
Strop totiž nemusí být dokonale rovný
Na vizualizaci to vypadá krásně. Skříňky mají přesný rozměr, strop tvoří rovnou čáru a obojí do sebe perfektně zapadne. Skutečné domy a byty bývají méně poslušné. Především ve starších stavbách nemusí být strop dokonale vodorovný. Proto se při výrobě kuchyně na míru používají krycí lišty, výplně nebo jiné dokončovací prvky, které drobné nerovnosti vyrovnají.
Komplikaci představují také trámy, zkosení, podhledy nebo další stavební prvky. Kuchyň do stropu je proto potřeba přesně zaměřit. U standardních modulových skříněk navíc nemusí jejich výšky odpovídat skutečné výšce místnosti tak dobře jako u nábytku vyrobeného na míru. A není nutné bojovat o poslední centimetr za každou cenu. Někdy je lepší ukončit skříňky níž a prostor nad nimi stavebně uzavřít než kupovat další řadu drahých skříněk s minimálním praktickým využitím.
Mezera mezi skříňkami a stropem se snadno stane prostorem pro usazování prachu. Zdroj: Indeco Vysoké kuchyňské skříňky bývají dražší
Další skříňky nejsou zdarma. Vyšší nebo dvouřadé horní sestavy znamenají více korpusů, dvířek, kování a práce při montáži. Kuchyně dotažená až ke stropu proto zpravidla vyjde dráž než srovnatelná sestava končící níže. Pokud máte omezený rozpočet, položte si otázku, zda peníze vložené do nejvyšší řady skříněk skutečně zlepší každodenní fungování kuchyně. Možná vám větší službu udělají kvalitnější zásuvkové výsuvy, dobře řešená potravinová skříň, lepší pracovní deska nebo vnitřní organizace zásuvek.
Jiná situace nastává v malém bytě bez spíže. Tam může být každý další úložný prostor důležitý a investice do vysokých skříní dává podstatně větší smysl.
Pozor také na velmi vysoké stropy
Mohlo by se zdát, že čím vyšší místnost, tím větší důvod pokračovat se skříňkami vzhůru. Není tomu tak vždy. U opravdu vysokého stropu mohou skříňky získat až nepřirozené proporce a jejich horní část je prakticky nedostupná. Není proto žádná chyba skončit níž. U vysokého prostoru lze také horní část opticky oddělit, vytvořit dvě řady skříněk nebo vysokou sestavu použít jen na jedné stěně. Někdy pomohou také prosklená dvířka. Uzavřenou masu nábytku odlehčí a nejvyšší skříňky pak mohou sloužit třeba k vystavení hezkého nádobí. Pokud je zevnitř nasvítíte, přidáte zároveň další zdroj nepřímého světla.
Někdy je lepší nechat stěnu volnou
Při plánování nové kuchyně máme přirozenou tendenci využít každý centimetr. Jenže prázdná stěna není automaticky promarněný prostor. Pokud máte dostatek místa ve spodních skříňkách a vysokých potravinových sestavách, nemusíte horními skříňkami zaplnit všechno. Volná část stěny nechá vyniknout pěkný obklad, digestoř, okno nebo polici a místnost dostane trochu vzduchu. Důležité jsou také samotné proporce domu. Vysoká sestava navíc nemusí dobře fungovat v prostoru s trámy, šikmými stropy nebo jinými výraznými architektonickými prvky.
Sestava se skříňkami až ke stropu působí čistě. Zdroj: Indeco Než kuchyň objednáte, udělejte si jednoduchý test
Neřešte nejdřív, zda chcete kuchyňské skříňky do stropu. Začněte tím, co potřebujete uložit. Sepište si nádobí, potraviny a spotřebiče, které v kuchyni skutečně používáte. Přidejte věci, jež dnes nemají své místo, a teprve potom řešte počet skříněk. Pokud zjistíte, že vám chybí úložný prostor a nemáte kam kuchyň rozšířit, cesta vzhůru je logická. Horní patra rezervujte pro méně používané vybavení a předem promyslete bezpečný přístup. Jestli naopak máte velkou kuchyň, spíž a spoustu prázdných skříněk už dnes, další řada u stropu vám pravděpodobně mnoho nepřinese.
Zdroj: Autorský text, vestabul.com, kountrykraft.com, hevos.cz, infini.cz Fotogalerie: Když už máte skříňky až ke stropu, zajistěte si jejich pohodlnou přístupnost. Například úložným výsuvným soklem. Zdroj: Blum Zdroj: Indeco U stropu raději nenechávejte mezeru kvůli prachu a nečistotám. Zdroj: Němec-Stylové povrchy Zdroj: Franke Zdroj: Indeco Chytře zvolené vysoké skříňky vám ušetří hodně místa. Zdroj: Indeco Zdroj: Indeco Kombinace skříněk a polic působí velmi efektivně. Zdroj: Trachea Vysoké skříňky se hodí pro uložení méně používaných věcí. Zdroj: Trachea VIDEO