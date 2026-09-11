Slavia sahala po výhře v Lize mistrů, Lens rozhodl dvěma góly v nastavení. Známky ukázaly hrdinu i krutý debut mladíka

Čtvrteční večer 10. září 2026 v Edenu měl být tím, na který se v Praze čeká roky, první výhra českého klubu v hlavní fázi Ligy mistrů. Danijel Šturm dvěma góly dostal Slavii do vedení, tribuna pro 19 370 diváků žila, a přesto se konečný stav zastavil na 2:3. Dvě branky Lens v rozmezí 90+2 a 90+3 proměnily potenciální triumf v porážku, kterou trenér Jindřich Trpišovský označil za „asi nejkrutější v kariéře týmu“.
Večer, který rozhodly vteřiny
Slavia vstoupila do zápasu s pěticí debutantů v Lize mistrů: Kubiak, Nowak, Šturm, Ayaosi a později i Konečný. Přesto od úvodních minut diktovala tempo. Šturm měl velkou šanci už po pár vteřinách, Ayaosi dal gól, který nebyl uznán. Sebevědomí domácích odpovídalo tomu, co Trpišovský budoval celý týden: víře, že Lens je soupeř k poražení.
První komplikace přišla o poločase. Stoper David Zima nemohl pokračovat kvůli zranění a na hřiště šel dvacetiletý Mikuláš Konečný. Ve 49. minutě, po třech minutách a třiceti čtyřech sekundách na hřišti, viděl po zásahu VAR červenou kartu za zákrok na Simu jako poslední hráč. Podle iSportu šlo o nejrychlejší vyloučení debutanta v historii soutěže.
Šturm: hrdina bez odměny
V deseti hráčích se zápas logicky změnil. Slavia se stáhla, ale nerezignovala. A právě Šturm se stal mužem, který oslabenému týmu dával smysl. Nejdřív otevřel skóre, pak v 88. minutě zvýšil na 2:1. Dva góly, defenzivní nasazení v oslabení, komplexní výkon, který Trpišovský po zápase označil za „rozdílový“ a „unikátní“.
Sám Šturm ale po závěrečném hvizdu odmítl jakékoli oslavy. „Dva góly nic neznamenají, když jsme prohráli,“ řekl v pozápasovém rozhovoru. UEFA sice udělila cenu hráče zápasu Florianu Thauvinovi z Lens, ale domácí příběh večera nesl jednoznačně Šturm. Paradox jeho výkonu, dva góly a nula bodů, přesně kopíroval paradox celého zápasu.
Řetězec, který vedl ke kolapsu
Prohra nebyla dílem jednoho momentu. Bylo to nahromadění: Zimovo zranění, Konečného červená, čtyřicet minut v deseti, neproměněné šance z první půle, narůstající únava. Lens během druhého poločasu přešel na rozestavení 3-4-3, což oslabené Slavii komplikovalo bránění krajů.
Trpišovský po zápase popsal mechanismus kolapsu konkrétně. U vyrovnávacího gólu ve 90+2, Thauvinova hlavička po centru, byl Šturm už vyčerpaný a nedokázal ubránit hráče na křídle. O minutu později Ruben Aguilar dokonal obrat po ztrátě míče u slávistického vápna. Trenér odmítl ukazovat na jednotlivce: „Nemám co vytknout. Hráli jsme v deseti přes čtyřicet minut proti francouzskému vicemistrovi.“
A Lens tím vicemistrem skutečně je. Do sezony vstoupil jako druhý tým Ligue 1, vítěz Francouzského poháru a čerstvý držitel Trophée des Champions po výhře 1:0 nad Paris Saint-Germain. Nový trenér Dino Toppmöller při svém nástupu deklaroval, že chce v Lize mistrů dojít „co nejdál“. Kvalitu potvrdil právě v momentě, kdy to nejvíc bolelo.
Co porážka znamená pro Slavii
Po prvním kole ligové fáze je Slavia s nulou bodů a skóre 2:3 na 24. místě, přesně na hraně postupového play-off. Formát soutěže je jasný: prvních osm týmů jde přímo do osmifinále, 9. až 24. místo hraje play-off, od 25. místa sezona v Evropě končí bez přesunu do jiné soutěže. Slavia je jediným českým zástupcem v ligové fázi; Sparta vypadla ve 3. předkole s Lyonem a pokračuje v Evropské lize.
Zbývá sedm zápasů a 21 bodů ve hře. Další utkání hraje Slavia v úterý 13. října v Baku proti ázerbájdžánskému Sabah FC. Po domácí ztrátě s Lens bude venkovní duel mimořádně důležitý, nula po dvou kolech by Slavii rychle srazila pod postupovou čáru.
Konečný: debut jako noční můra
Příběh Mikuláše Konečného stojí za samostatnou zmínku. Trpišovský o něm ještě před sezonou mluvil jako o hráči s „obrovským potenciálem“. Na hřiště proti Lens nešel podle plánu, šlo o nouzové řešení po Zimově zranění v kontextu širší marodky, kdy trenér před zápasem přiznával, že „skoro všichni zranění by jinak byli v základní sestavě“. iSport jeho večer shrnul jako „nejtěžší chvíli v životě“. Červená karta zápas výrazně zkomplikovala, ale nezavinila sama o sobě dvě branky v nastavení. Konečnému je dvacet let. Čas na rehabilitaci má.
Slavia si výkonem proti Lens evropskou reputaci spíš zvedla. Tabulkově ale zůstala po prvním večeru s nulou, a právě v tom spočívá krutost, kterou žádná statistika nedokáže změkčit.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle