Češi našli geniální způsob, jak krást boty. Obchodníci jsou proti tomu bezbranní

Někteří zákazníci totiž při zkoušení udělají něco, čeho si personál nemusí okamžitě všimnout. Nové boty si jednoduše nechají na nohou a do krabice uloží své staré.
Na krádež se tak často přijde až při inventuře. V regálech pak zůstanou ošoupané boty, někdy dokonce s děravou podrážkou, které zjevně nepatří do krabice s novým zbožím.
Nové boty si nechají, staré vrátí
Podle Jany může celý trik působit na první pohled velmi nenápadně. Zákazník si vezme krabici, boty si vyzkouší, chvíli se v nich prochází a poté může jednoduše odejít. Své staré boty přitom nechá v krabici na místě těch nových.
Na první pohled to vypadá, že zboží je na svém místě. Rozdíl se ukáže až později, například při inventuře, kdy zaměstnanci zjistí, že se v regálu nachází použitý pár místo nových bot.
Podle prodavačky se podobná situace netýká pouze dražší obuvi. Setkala se s ní dokonce i u dětských bot, což ji mrzí nejvíce. Rodič podle její zkušenosti může dítěti boty vyzkoušet a následně odejít, zatímco v krabici nechá starý pár.
Proč je těžké krádež odhalit
Na problém upozorňuje také Petra Novotná, krizová interventka a bývalá prodavačka v retailu. Podle ní se s podobnými případy zaměstnanci obchodů setkávají a odhalit je přímo během nákupu nemusí být jednoduché.
Pokud si člověk nové boty obuje a pohybuje se po prodejně, nemusí personál okamžitě poznat, že je nemá v úmyslu zaplatit. Situaci navíc může zkomplikovat například kabinka, kde se zákazník může převléknout nebo přezout bez přímého dohledu.
Obchody proto využívají různé bezpečnostní prvky, například kamerové systémy nebo čipy umístěné ve zboží. Ani ty ale podle odbornice nedokážou zabránit každému případu.
Důvodem nemusí být jen nedostatek peněz
Proč někdo podobným způsobem krade? Důvody mohou být různé. Podle Petry Novotné může jít o lidi v obtížné sociální situaci, ale někdy je motivace mnohem jednodušší – pohodlnost nebo vědomí, že chce zákazník zboží získat bez placení.
Často se jedná o lidi, kteří žijí v těžké sociální situaci. Ale někdy je to čistě o pohodlnosti nebo drzosti,
uvedla pro Kupi.cz.
Krádež však není maličkost jen proto, že jde například o jeden pár bot. Jde o protiprávní jednání, které může mít pro pachatele nepříjemné následky.
Co dělat, když si krádeže všimnete
Pokud zákazník během nakupování zaznamená podezřelé chování, neměl by se podle odbornice pokoušet situaci řešit sám. Nejbezpečnější je diskrétně upozornit zaměstnance prodejny nebo ostrahu.
Prodavač by se také neměl vystavovat zbytečnému riziku a snažit se podezřelého člověka fyzicky zastavovat. V případě potřeby je vhodnější přivolat ostrahu a nechat situaci na pracovnících, kteří jsou k řešení podobných případů určeni.
Pokud se naopak stane, že personál omylem přičte záměnu bot konkrétnímu zákazníkovi, je vhodné problém řešit přímo na místě a vysvětlit, co se stalo.
Nejde jen o boty
Případ s botami ukazuje, jak snadno může při běžném nakupování dojít k situaci, kterou personál odhalí až s odstupem. Zákazník může v prodejně působit, že si zboží pouze zkouší, zatímco ve skutečnosti už má v úmyslu odejít bez zaplacení.
Podobné případy nejsou podle zkušeností oslovené odbornice výhradně záležitostí obchodů s obuví. S podobným chováním se lze setkat také u oblečení a dalšího zboží.
Pokud tedy při nakupování uvidíte něco podezřelého, není potřeba zasahovat. Stačí upozornit personál. A pokud si jdete boty vyzkoušet, mějte na paměti, že zkoušení je samozřejmě součástí nákupu – obuv ale zůstává majetkem obchodu, dokud za ni nezaplatíte.
Zdroje článku: kupi.cz, ct24.ceskatelevize.cz, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková