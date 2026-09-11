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Češi našli geniální způsob, jak krást boty. Obchodníci jsou proti tomu bezbranní

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Dennívýzva
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Otevřete krabici s botami a místo nového páru v ní najdete staré, špinavé tenisky. Přesně s tím se podle své zkušenosti setkala prodavačka Jana, která už osm let pracuje v obchodě s obuví.
Češi našli geniální způsob, jak krást boty. Obchodníci jsou proti tomu bezbranní

Češi našli geniální způsob, jak krást boty. Obchodníci jsou proti tomu bezbranní

Zdroj: shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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