Zabezpečení Androidu má funkce, které zbytečně přehlížíte. Zapněte si je, než bude pozdě, trvá to pár minut

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Android nabízí ochranu proti krádeži, podvodným hovorům i zneužití oprávnění aplikací. Většinu z toho si ale musíte zapnout sami.
Android telefon, Samsung Galaxy ONE Ui

Android telefon, Samsung Galaxy ONE Ui

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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