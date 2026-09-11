Zabezpečení Androidu má funkce, které zbytečně přehlížíte. Zapněte si je, než bude pozdě, trvá to pár minut

Telefon s Androidem není v základu holý. Google Play Protect běží automaticky, Find Hub se aktivuje sám po přidání účtu a ochrana proti spamu v Google Zprávách funguje bez zásahu uživatele. Jenže vedle těchto výchozích ochran existuje řada dalších, které jsou rozptýlené v různých částech systému a čekají na ruční zapnutí. Patří mezi ně AI detekce podvodných hovorů (Scam Detection), trojice krádežových zámků (Theft Detection Lock, Offline Device Lock a Remote Lock), pokročilé ověření identity (Identity Check) a kontrola oprávnění aplikací přes Privacy dashboard. Právě tyto funkce dohromady výrazně zmenšují prostor pro útočníka, ať už jde o podvodníka na lince, nebo zloděje s ukradeným telefonem. Problém je, že k nim nevedou žádné společné dveře. Každá se zapíná jinde, každá má jiné předpoklady, a právě proto je řada uživatelů nikdy neobjeví.
Co vám hrozí, když necháte ochrany vypnuté
Scénáře nejsou abstraktní. Bez zapnuté detekce podvodných hovorů vás systém neupozorní zvukem ani vibrací, když volající začne používat typické manipulativní vzorce. Bez Theft Detection Lock a Offline Device Lock má zloděj po vytržení telefonu z ruky širší časové okno, zvlášť pokud okamžitě vypne internet, aby znemožnil vzdálené uzamčení. A bez Identity Check stačí pachateli, který odkoukal váš PIN, změnit zámek obrazovky, vypnout Find Hub nebo se dostat k uloženým heslům.
Kontext naléhavosti dodávají čísla. Google podle svého
bezpečnostního blogu zasahuje proti více než 10 miliardám podezřelých škodlivých hovorů a zpráv měsíčně. A výzkum Pew Research Center z roku 2025 uvádí, že 73 % dospělých Američanů už zažilo nějaký online podvod nebo útok. Česká data srovnatelného rozsahu chybí, ale není důvod předpokládat, že by tuzemský uživatel byl imunní. Jak jednotlivé funkce zapnout, krok po kroku
Celý proces je realisticky otázka několika minut, pokud víte, kam jít. Delší je jen nastavení Identity Check a Remote Lock, protože vyžadují biometriku, důvěryhodná místa a ověření telefonního čísla.
Scam Detection pro hovory: Aplikace Telefon → tři tečky (Více) → Nastavení → Scam Detection → zapnout. Ve výchozím stavu je funkce vypnutá. Theft Detection Lock a Offline Device Lock: Nastavení → Google → Všechny služby → Theft protection → zapnout oba přepínače. Stav je dobré zkontrolovat, i když výrobce mohl některé prvky předaktivovat. Remote Lock: Ve stejné sekci Theft protection; vyžaduje ověřené telefonní číslo. Po aktivaci lze telefon vzdáleně zamknout přes android.com/lock. Identity Check: Opět v Theft protection, ale vyžaduje kompatibilní zařízení s Androidem 15+, nastavenou biometriku a definovaná důvěryhodná místa. Mimo tato místa pak systém vynutí biometrické ověření pro citlivé akce, jako je změna zámku, tovární reset, přístup k heslům nebo vypnutí Find Hub. Kontrola oprávnění: Nastavení → Zabezpečení a soukromí → Privacy dashboard. Po kliknutí na konkrétní oprávnění vidíte, které aplikace k němu přistupovaly a kdy. Alternativně: Nastavení → Aplikace → vybraná aplikace → Oprávnění. Globálně lze vypnout i přístup ke kameře nebo mikrofonu. Co je automatické a co musíte řešit sami
Rozlišení je zásadní, protože vytváří falešný pocit bezpečí.
Funkce Stav ve výchozím nastavení Google Play Protect Zapnuto automaticky Find Hub Zapnuto po přidání Google účtu Spam protection v Google Zprávách Zapnuto automaticky Failed Authentication Lock Zapnuto automaticky Scam Detection pro hovory Vypnuto – nutné zapnout ručně Remote Lock Vypnuto – nutné aktivovat a ověřit číslo Identity Check Vypnuto – nutné nastavit biometriku a místa Theft Detection Lock / Offline Device Lock Doporučujeme zkontrolovat stav
Právě ta kombinace „něco běží, něco ne“ je důvod, proč řada uživatelů žije v přesvědčení, že mají vše pod kontrolou, a přitom jim chybí klíčové vrstvy.
Co funguje v Česku a co zatím ne
Tady je potřeba být upřímní. Ne všechny popsané funkce jsou plošně dostupné na každém Androidu a v každé zemi. Krádežové ochrany (Theft Detection Lock, Offline Device Lock, Remote Lock, Identity Check), Find Hub, Privacy dashboard a správa oprávnění jsou obecné androidové funkce závislé na verzi systému a kompatibilitě zařízení; ty by měly fungovat.
AI detekce podvodných hovorů je jiný příběh. Na telefonech Pixel funguje Scam Detection na modelech Pixel 6 a novějších v USA a na Pixel 9 a novějších v dalších vyjmenovaných zemích; Česko mezi nimi podle
oficiální nápovědy Google není. Samsung Galaxy S26 dostal obdobnou funkci přímo do své aplikace Telefon, ale s omezením „dostupné v angličtině v USA“. Podpora češtiny nebyla Googlem oficiálně doložena. Ochrana proti podvodným zprávám v Google Messages se rozšířila do více než 20 zemí, ale ani zde se nepodařilo dohledat výslovné potvrzení pro Česko a češtinu.
To neznamená, že nemá smysl funkce zkontrolovat; dostupnost se postupně rozšiřuje a některé ochrany mohou být přítomné i bez oficiálního potvrzení pro daný trh.
Nejtvrdší režim jedním přepínačem: Advanced Protection
Android 16 přináší novinku pro uživatele, kteří chtějí maximum. Advanced Protection Mode je v podstatě ten chybějící „jeden přepínač“, který zpřísní celý telefon najednou: zablokuje instalaci aplikací mimo obchod, vypne 2G a nezabezpečené Wi-Fi sítě (WEP), zablokuje hovory z neznámých čísel a zapne silnější mechanismy proti škodlivým odkazům ve zprávách. Je to režim pro novináře, aktivisty nebo kohokoli, kdo čelí zvýšenému riziku, ale i běžný uživatel v něm najde klid.
Největší slabina zabezpečení Androidu v roce 2026 není v tom, co systém neumí. Je v tom, že to nejdůležitější leží rozházené ve třech různých menu a čeká, až si to někdo najde. Pět minut v nastavení teď může ušetřit hodiny stresu potom.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Oliver Cerman