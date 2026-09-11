Žloutnoucí listy rajčat jsou volání o pomoc. Příčinou je jedna ze tří banalit, kterou většina zahrádkářů přehlíží celé týdny

Rajčata jsou bezesporu hitem každého léta. Jejich sladká a šťavnatá chuť dokáže vylepšit téměř jakýkoliv pokrm.
Výhodou je i velké množství vitamínů a dalších prospěšných látek, které obsahují a které velmi pozitivně působí na lidský organismus. Abyste si však mohli vychutnat vlastní bohatou úrodu, musíte vědět, jak je v případě potřeby co nejrychleji zachránit. Proč listy rajčat žloutnou
Tento problém je skutečnou noční můrou mnoha zkušených i začínajících zahradníků. Pokud se vám však včas nepodaří jeho příčinu odhalit,
o celou úrodu během krátké chvíle velmi snadno přijdete. Neztrácejte čas marnými pokusy, jak proces žloutnutí listů zvrátit, a zjistěte, jak co nejrychleji poznat, jaký neduh vaše rajčatové keře sužuje. Špatné zalévání vodou
Tyto rostliny vyžadují pravidelné a mírné zalévání, velmi těžko ale snášejí období sucha nebo přebytečné množství vody zadržované u kořenů. V příliš suché ani podmočené vodě
nemají kořeny možnost přijímat z půdy potřebné živiny, které potřebují ke svému růstu a vývoji. Jako první se tento problém promítne ve zbarvení a vitalitě jejich listů. Dejte si pozor, aby byl substrát v záhoně dobře propustný, a rostliny pravidelně zalévejte. Zdroj fotografie: Pixabay Špatné dávkování hnojiva
Mezi hlavní potřebné prvky, bez kterých rajčata ani nic jiného na vaší zahradě neporostou, jsou dusík, draslík a fosfor. Zajistěte jim proto dostatečné hnojení vhodnými hnojicími směsmi, ale dejte si pozor, abyste to naopak nepřehnali.
Žluté listy mohou ukazovat jak na nedostatek některých prvků v půdě, tak i na její přehnojení, což rostliny nedokážou zpracovat. Vždy se řiďte doporučeným dávkováním a pokyny výrobce. Útoky škůdců nebo choroby
Nejen pro lidi jsou
rajčata opravdovou pochoutkou, velmi rádi si na ní smlsnou i některé škodlivé druhy hmyzu. Pokud narazíte na žloutnoucí listy, pozorně prohlédněte rajčatové keře a zaměřte se na stopy ukazující, který škůdce vaši rostlinu napadá. Stejně tak hledejte stopy ukazující na plíseň, nemoc nebo houbovou chorobu a dejte pozor, aby se nerozšířily i na okolní plodiny. Jak bojovat se žlutými listy
Ze všeho nejdříve musíte odhalit příčinu tohoto problému, teprve poté můžete určit správný postup, jak jeho působení zvrátit a rajčata co nejrychleji zachránit.
Důkladně a povětrnostní podmínky, které by v jejich vývoji mohly hrát roli. zkontrolujte jednotlivé keře a zvažte i roční dobu Následně upravte množství zálivky i hnojení a v případě potřeby rostliny ošetřete vhodnými postřiky proti nemocem i škůdcům.
VIDEO Kdy je dobré odstraňovat listy rajčat
Zdroj:
adbz.cz
Autor:
Redakce adbz