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Žloutnoucí listy rajčat jsou volání o pomoc. Příčinou je jedna ze tří banalit, kterou většina zahrádkářů přehlíží celé týdny

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Jakmile zjistíte, že vaše rajčatové keře začínají strádat, začne vám rychle ubíhat drahocenný čas, který pro jejich záchranu máte. Nejdůležitější je odhalit příčinu problému.
Žloutnoucí listy rajčat jsou volání o pomoc. Příčinou je jedna ze tří banalit, kterou většina zahrádkářů přehlíží celé týdny

Žloutnoucí listy rajčat jsou volání o pomoc. Příčinou je jedna ze tří banalit, kterou většina zahrádkářů přehlíží celé týdny

Zdroj: iStock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů adbz.cz

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