Jedna lžíce jedlé sody v zálivce a rajčata přestanou praskat. Většina zahrádkářů přitom chybuje v jediném kroku při zalévání

V okouzlujícím světě zahradničení je jen málokterý pohled tak potěšující jako trs zářivých, šťavnatých rajčat připravených ke sklizni.
Cesta od sazeničky k šťavnatému plodu však není vždy bez problémů. Jedním z častých problémů, který trápí milovníky této chutné zeleniny, je podle webu Instructables obávané praskání a špatné dozrávání. Viník: horko a nepravidelné dodávky vody
Rajčatům, těmto ikonickým klenotům zeleninové zahrady, se daří jen za pečlivě vyvážených podmínek. Pokud je tato rovnováha narušena, výsledkem mohou být
prasklé a poškozené plody, jak už Chalupáři-Zahrádkáři psali. Jako dva hlavní viníci tohoto nepříjemného problému se jeví zejména horko a nepravidelné zalévání. Zdroj fotografie: Pixabay Pohled na rozpraskané plody rajčat není nikdy povzbudivý. Abyste mu účinně předešli, musíte zrevidovat své dosavadní zahradnické postupy.
Horké dny mohou být pro rajčata požehnáním i prokletím. Teplo sice podporuje růst, ale nadměrné teplo může křehkou strukturu rajčat zpustošit. Při prudkém kolísání teplot se vnější slupka plodu může rozpínat rychleji než vnitřní část, což vede k tvorbě prasklin. A
nedostatečné zalévání v období veder tento problém ještě zhoršuje. Protože se rostliny snaží čerpat vláhu z půdy, jejich slupka se stává k rozpraskání velmi náchylnou – a jakmile je opět vydatně zalijete, je destruktivní proces dokonán. Křehká rovnováha zalévání
V období extrémních veder je lákavé zalévat vyprahlou půdu velkým množstvím vody. To však může být ve skutečnosti spíše kontraproduktivní, protože náhlý příliv vody v mnoha případech způsobuje bobtnání a praskání plodů (nebo třeba bulev – jako například u kedlubnů), jak radí na svém webu
Martha Stewartová. Zdroj fotografie: Freepik Pokud chcete mít skutečně obří rajčata, musíte jim právě teď dopřát to, co potřebují. Jinak se na velkou úrodu těšit nemůžete.
Mnohem lepší proto bude dodržovat pravidelný plán zavlažování, který odpovídá potřebám rostlin, a pokud možno je také chránit před vydatnými dešti (třeba prostřednictvím stříšky). Postupná a hloubková zálivka umožňuje kořenům
postupně přijímat vlhkost v optimálním tempu. A s celým procesem pomůže také jedlá soda. Ta je skvěle vyživí a jako bonus i trochu stabilizuje a posílí slupku. Použití je snadné – stačí do každého litru zálivky přidat jednu lžíci (a to nejlépe každých 14 dní). Na výsledky pak nebudete muset dlouho čekat.
VIDEO Jak pečovat o rajčata v průběhu léta – podrobný návod pro všechny
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři