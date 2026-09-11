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Kulturní tipy: Vyrazte na dožínky, historické slavnosti i za hasičskou technikou

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Ještě nevíte, kam vyrazit o víkendu? V Budějcích hasiči otevřou dveře svých stanic, v Doudlebech čekají návštěvníky tradiční dožínky a v Klikově zase Oktoberfest. Za folklorem a historií se můžete vydat také do Tábora, Vimperka nebo Českého Krumlova. A kdo chce spojit pohyb s pomocí druhým, může zajít na charitativní akci v Prachaticích nebo Borovanech.
Kulturní tipy: Vyrazte na dožínky, historické slavnosti i za hasičskou technikou

Kulturní tipy: Vyrazte na dožínky, historické slavnosti i za hasičskou technikou

Zdroj: město Týn nad Vltavou
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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