Barošova exmanželka se dozvěděla, že její ex čeká holčičku. Její reakce u kadeřnice mluví za vše

Co přesně zaznělo u kadeřnice
Jedinou dohledanou verzi „reakce exmanželky“ přinesl Blesk 10. září 2026. Podle anonymního zdroje ze salonu, kam Barošová roky dochází, měla u kadeřnice pronést: „Ať si to na stará kolena užije.“ Žádný další detail, kdo přesně byl přítomen, jak věta přesně padla, v jakém kontextu, zdroj neuvádí. Nejde tedy o veřejný výrok na záznam ani o potvrzené prohlášení. Jde o sekundární svědectví, které ven vynesl někdo z okolí.
Přesto ta věta rezonuje. Narážka na věk (Barošovi bude v říjnu čtyřiačtyřicet) sedí do vzorce, jakým se Tereza o exmanželovi vyjadřuje posledních dvacet měsíců. V září 2024, kdy rozchod po osmnácti letech vztahu potvrdila, řekla pro Blesk: „Milan je prostě věčný puberťák.“ Na jaře 2026 mluvila o psychickém nátlaku a nevhodném chování. Salonní poznámka je sice slabší a neověřitelná, ale tónem nijak nevybočuje.
Dva roky od rozchodu: soudy, exekuce, ticho u jednacího stolu
Časová osa pomáhá pochopit, proč i drobná ironická věta dostává mediální váhu. Tereza rozchod potvrdila 11. září 2024. Prakticky ve stejných dnech média identifikovala Barošovu novou partnerku, muzikálovou herečku a zpěvačku Anetu Vrzalovou.
Na jaře 2026 přišla soudní eskalace:
- Duben 2026 – opatrovnický spor u soudu. Podle reportáže Super.cz se exmanželé u jednacího stolu ani nepozdravili, stáli od sebe, komunikace podle advokátky Terezy dlouhodobě nefungovala.
- Květen 2026 – soud rozhodl za dvacet minut: mladší syn Matteo zůstal ve výhradní péči matky, exekuce 300 tisíc korun se měla odečítat z výživného.
Do tohoto rámce v září 2026 vstoupila zpráva o těhotenství. Baroš má z manželství s Terezou dva syny, Patrika (narozen 2. září 2009) a Mattea (1. listopadu 2011). Holčička bude jeho prvním dítětem s jinou partnerkou.
Vanesa, Vánoce a rozlučkový zápas
Aneta Vrzalová detaily o těhotenství sdílela v rozhovorech z 8. a 9. září 2026. Miminko bylo podle jejích slov plánované, pár pro dceru používá jméno Vanesa (občas zdrobněle Vaneska) a termín porodu vychází na Vánoce, v jednom rozhovoru přímo na Štědrý den. Vrzalová počítá s návratem do muzikálu Děti ráje po šestinedělí a Baroše popisuje jako otce, který se do péče zapojí. Ke komentáři exmanželky se veřejně nevyjádřila.
Těhotenská novinka přichází navíc jen pár týdnů před další velkou událostí kolem Baroše: 26. září 2026 ho v Ostravě čeká oficiální rozlučkový zápas. Bývalý reprezentant tak v jednom měsíci symbolicky uzavírá kariéru a zároveň otevírá novou rodinnou kapitolu.
Co z toho plyne, a co ne
Celý příběh o „jízlivé reakci“ stojí na jedné anonymní větě z kadeřnického salonu. Žádné video, žádný přímý citát na záznam, žádné potvrzení od Terezy Barošové. Samo o sobě by to byla drobná salonní historka, jaká koluje kolem každého známějšího rozvodu. Váhu jí dodává kontext: dvacet měsíců veřejně dokumentovaného napětí, soudy o děti, exekuce a série stále ostřejších výroků, které Tereza v minulosti pronesla na záznam.
Ironická poznámka o „starých kolenech“ tak není důkaz hořkosti, ale ani ji nelze číst izolovaně od všeho, co jí předcházelo.
Pro Baroše září 2026 vypadá jako měsíc kontrastů: první dcera, rozlučka s fotbalem a exmanželka, která (alespoň podle jednoho zdroje ze salonu) novou kapitolu komentuje s úsměvem, který zrovna nehřeje.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta