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V Českém Švýcarsku je skála, která připomíná obří slunce. Ve skutečnosti byl Ohnivec vytvořen bleskem

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V lesích Českého Švýcarska leží vzácný skalní útvar Ohnivec vzniklý úderem silného blesku. Unikátní pískovcová jizva připomíná svým tvarem velké slunce.
Soutěska řeky Křinice.

Soutěska řeky Křinice.

Zdroj: FOTO:Spike, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Výletárium

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