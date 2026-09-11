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Vnuk Jitky Smutné si vybral obor, který ji nadchl. Herečka žije po rozchodu s dlouholetou partnerkou hlavně pro rodinu

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Patnáctiletý František nastoupil v září do učebního oboru kuchař-číšník. Babička Jitka Smutná z toho má radost zcela konkrétní, čeká, že ji vnuk naučí kuchařské fígle.
Jitka Smutná

Jitka Smutná

Zdroj: Se volením TV Nova
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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