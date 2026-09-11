Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Hlasování o soupeři pro Muradova? Dopadne to tak, jak si řekne Mach, říká Škvor. Čísla mu dávají za pravdu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
OKTAGON nechal diváky hlasovat o tom, s kým půjde Makhmud Muradov do klece na jubilejním stém turnaji. Jenže sám bojovník už řekl, koho chce.
Hlasování o soupeři pro Muradova? Dopadne to tak, jak si řekne Mach, říká Škvor. Čísla mu dávají za pravdu

Hlasování o soupeři pro Muradova? Dopadne to tak, jak si řekne Mach, říká Škvor. Čísla mu dávají za pravdu

Zdroj: Oktagon
Reklama
Další články z MMAMAG.cz
Hlasování o soupeři pro Muradova? Dopadne to tak, jak si řekne Mach
Hlasování o soupeři pro Muradova? Dopadne to tak, jak si řekne Mach
Khabibův bratranec odmítl milionovou nabídku PFL. Makhachev prozradil, že na 90 % míří do UFC
Khabibův bratranec odmítl milionovou nabídku PFL. Makhachev prozradil, že na 90 % míří do UFC

Neporažený šampion PFL Usman Nurmagomedov nechal na stole nabídku ve výši dvou milionů dolarů. Cesta do UFC...

Pimblett, nebo Gaethje? White prozradil dva soupeře pro Topuriův návrat do UFC po první porážce
Pimblett, nebo Gaethje? White prozradil dva soupeře pro Topuriův návrat do UFC po první porážce

Dana White v úterý 9. září naznačil, že Ilia Topuria je po červnové porážce připraven bojovat dřív, než se...

Costa nedostal v UFC titulový zápas a chce odejít. Chystá se podepsat s Eddiem Hearnem
Costa nedostal v UFC titulový zápas a chce odejít. Chystá se podepsat s Eddiem Hearnem

Paulo Costa si připravuje půdu pro odchod z UFC. Podpis s Eddiem Hearnem je součástí plánu, který sahá dál...

Procházka ukázal sparingpartnera. Připravuje se už na neporaženého Stirlinga?
Procházka ukázal sparingpartnera. Připravuje se už na neporaženého Stirlinga?

Jiří Procházka už naplno rozjel přípravu na další zápas v UFC. Záběry se sparingpartnerem znovu přiživily...

Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

Všechny články tohoto autora →
MMAMAG.cz
Další články z kategorie Bojové sporty
Zobrazit více
SportBojové sporty
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.