Hlasování o soupeři pro Muradova? Dopadne to tak, jak si řekne Mach, říká Škvor. Čísla mu dávají za pravdu

7. září spustil OKTAGON na svém Instagramu anketu, která má rozhodnout o jednom z hlavních zápasů největší akce roku. Fanoušci dostali na výběr dvě varianty: buď sjednocení titulů ve střední váze mezi Muradovem a Polákem Krzysztofem Jotkem, nebo odveta s Irem Willem Fleurym, tentokrát v těžké váze. Obě možnosti dávají titulový smysl. Obě mají příběh. Jenže Muradov tři dny před startem hlasování v rozhovoru pro iSport řekl, že je „definitivně“ rozhodnutý pro Jotka a že Fleury odvetu nedostane. Anketa tak běží, ale její výsledek se zdá být jasný dřív, než padl první hlas.
Dvě varianty, dva úplně jiné zápasy
Na první pohled vypadá hlasování jako rovnocenná volba. Při bližším pohledu jde o dvě sportovně nesouměrné cesty.
Varianta Jotko znamená sjednocení pásů ve střední váze. Muradov drží interim titul, Jotko je řádný šampion. Zápas by vyřešil, kdo je skutečná jednička divize, a OKTAGON ho sám označuje za potenciálně nejkvalitnější mužský duel v historii organizace. Muradov by se navíc bil ve své přirozenější váhové kategorii.
Varianta Fleury je odveta za srpnový OKTAGON 92, kde Muradov irského šampiona těžké váhy knokautoval. Tentokrát by ale šlo o Fleuryho divizi, těžkou váhu, a Muradov by mohl získat třetí titul ve třech různých kategoriích. Větší show, větší riziko, větší příběh pro promo.
Podle oficiálních žebříčků je Muradov v OKTAGONu číslo jedna pound-for-pound, Fleury dvojka a Jotko šestka. Ať anketa dopadne jakkoli, půjde o titulový superfight.
Muradov už karty odkryl
Klíčový detail, který celé hlasování rámuje: Muradov svou preferenci nezatajil. V rozhovoru pro iSport ze 3. září označil Jotka za chytřejšího a taktičtějšího soupeře. Fleurymu vzkázal, že pokud chce odvetu, tak jedině v těžké váze, polotěžkou odmítl. A dodal, že teď jde pro „svoje zlato“ ve střední.
Bezprostředně po srpnovém KO přitom odveta s Fleurym vypadala jako logický další krok. Muradov ale během pár týdnů otočil. Prioritou je sjednocení, ne třetí pás v cizí divizi.
Pro výsledek ankety to má zásadní dopad. Muradov je v Česku zdaleka nejpopulárnější z celé trojice; ani Jotko, ani Fleury nemají na tuzemské scéně srovnatelný dosah. Když nejsledovanější bojovník organizace veřejně řekne, koho chce, jeho fanoušci to pravděpodobně vyslyší.
Hlasování jako jubilejní marketing
OKTAGON anketu neprezentuje jako standardní matchmaking. Je součástí kampaně k jubilejnímu stému turnaji, který se uskuteční 29. prosince 2026 v pražské O2 areně. Heslo „deset let, sto akcí a jedna noc, o které rozhodujete vy“ říká dost o tom, jakou funkci hlasování plní: buduje rozruch, žene návštěvnost na web, nabízí soutěž o VIP vstupenky a podepsaný dres.
Nejde tedy o neutrální výběr soupeře. Fanoušci vybírají ze dvou předem schválených variant, z nichž obě organizaci vyhovují. Rozhodují tedy jen v mantinelech, které OKTAGON nastavil. Oficiální termín ukončení hlasování ani pravidla kampaně se ve veřejně dostupných zdrojích zatím neobjevily.
Co z toho plyne pro OKTAGON 100
Podle nás anketa skončí u Jotka. Muradovova popularita, jeho veřejné stanovisko i sportovní logika sjednocení titulů tlačí jedním směrem. Fleury zůstane silnou kartou pro budoucí turnaje, odveta v těžké váze se nikam neztratí.
Pro OKTAGON je ale samotný proces hlasování cennější než jeho výsledek. Debata kolem ankety testuje, která linka (sportovní čistota, nebo příběhová exploze) táhne víc. A generuje přesně ten typ konverzace, který jubilejní turnaj potřebuje měsíce před prodejem prvních vstupenek. Ať už fanoušci zahlasují jakkoli, OKTAGON vyhrál ve chvíli, kdy začali diskutovat.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková