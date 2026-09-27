Porodnu prasat u Telče obsadili aktivisté. Živočišný průmysl je krutý, říká jedna z nichPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Porodnu prasat u Telče obsadili aktivisté. Živočišný průmysl je krutý, říká jedna z nich
Svátek svatého Václava si města na Vysočině připomenou koncerty i městskými slavnostmi. Tradičně je budou...
Lidé v centru Jihlavy mají novou možnost k odpočinku. Řeč je o lavičkách v ulicích Benešova a Palackého,...
Téměř dva tisíce žáků, studentů a učitelů se účastnily letošních Týdnů duševního zdraví, které pořádá FOKUS...
Také v letošním roce se v novoměstské nemocnici konal Kemp mediků. Nabitý program měli jeho účastníci...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
- PŘEHLED: Kam vyrazit? Svatého Václava na Vysočině připomenou mše i městské slavnosti
- Centrum Jihlavy má nové lavičky. Jak se líbí čtenářům Jihlavské Drbny?
- Týden duševního zdraví na Vysočině. Nejen mladí lidé mluvili o místě v životě
- Exkurze a živá beseda s profesorem Pirkem. Podívejte se na novoměstský Kemp mediků