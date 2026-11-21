Trajekt do francouzského Toulonu měl odplout za pár desítek minut a dovolená se pro 69letou turistku blížila ke konci. U nájezdu na loď ale pracovníci italské celní správy zahájili běžnou kontrolu odjíždějících vozidel. Když otevřeli kufr, našli v něm přírodniny, které na Sardinii nikdo bez povolení vlastnit nesmí. Další nález byl ukrytý pod sedadly. Dohromady šlo o zhruba 40 kilogramů písku, bílých oblázků a mušlí z pláže Le Saline u Stintina na severozápadě ostrova. Takový náklad převyšuje váhový limit běžného odbaveného zavazadla. Podle italské agentury ANSA, která případ zveřejnila 25. května 2026 s odkazem na zjištění celníků, materiál putoval zpět do přírody. Ženě teď hrozí sankce v rozmezí 12 500 až 75 000 Kč. Stejné riziko přitom nese každý, kdo si ze sardinské pláže odveze třeba jen sklenici písku.
Kufr i prostor pod sedadly: jak v Porto Torres odhalili plážový náklad
Porto Torres slouží jako jedna z hlavních námořních bran severní Sardinie. Odtud vyplouvají trajekty do Francie a Španělska a celníci tu před naloděním pravidelně prověřují auta. Podle rozhlasové stanice Radiolina šlo i tentokrát o rutinní kontrolu vozidel. Jakmile se však ukázalo, co Francouzka veze, z obyčejné prohlídky se stal správní případ.
Vlastní vysvětlení turistky úřady nezveřejnily. Italská média materiál označila za „přírodní suvenýry“. Takové množství podle nás neodpovídá památce, kterou si člověk postaví na poličku. Spíš připomíná zásobu na zahradní dekorace nebo do akvária. Motivaci ženy ovšem nikdo nepotvrdil.
Le Saline přitom patří k pobřeží, které Sardinii proslavilo. Bílé oblázky a světlý písek přitahují návštěvníky právě svou barvou. Kdyby si každý z nich odnesl tolik co Francouzka, z pláže by brzy zbylo jen holé skalnaté dno.
Zákon nedělá rozdíl mezi pytlem a hrstí
Sardinie má na odnášení přírodnin z pobřeží nekompromisní předpis. Regionální
zákon č. 16 z 28. července 2017 v článku 40 zakazuje bez povolení odnášet, držet nebo prodávat i malé množství těchto přírodnin pocházejících z pobřeží či moře: písek, oblázky, kameny, mušle.
Sankce činí 12 500 až 75 000 Kč. Zákonodárci použili slovo „chiunque“, tedy „kdokoli“. Pravidlo se proto vztahuje na místní obyvatele i cizince, včetně Čechů, kteří na ostrov přijíždějí autem přes trajekt nebo přilétají do Olbie, Alghera či Cagliari. Dohled vykonávají obce a sardinská lesní a environmentální stráž Corpo forestale. V přístavech a na letištích se ke kontrolám přidávají celníci i bezpečnostní složky.
Region pravidla každou sezonu znovu připomíná. Červencová kampaň z roku 2025 shrnula
čtyři zásady ochrany pláží. Kromě zákazu odnášení přírodnin jde o zákaz vstupu a vjezdu vozidel na duny, odhazování odpadků a kempování mimo vyhrazená místa. Pro turistu z toho plyne jednoduché doporučení: ze Sardinie vozit fotografie. Kdo zjistí, že si písek přibalil omylem, a je ještě na ostrově, měl by se obrátit na místní obec, lesní stráž nebo personál přístavu. Beztrestnost mu ovšem nikdo nezaručí. Stovky kilogramů ročně a stále stejný scénář
Francouzka z Porto Torres zdaleka není první. V roce 2024 zabavila italská celní správa v sardinských přístavech a na letištích přes 500 kilogramů materiálu z pláží. Jen v Olbii lesní stráž mezi lety 2020 a 2025 sepsala 198 protokolů, zajistila 902 kilogramů přírodnin a region na pokutách vybral přes 2,7 milionu korun. Tato čísla zachycují pouze to, co kontroly odhalily. Skutečný objem odvezeného materiálu bude nutně vyšší.
Případy se navíc opakují až se znepokojivou pravidelností:
Rok Místo Nález Postih 2019 Sardinie, pláž Chia francouzský pár, 40 kg písku ve 14 lahvích podle tehdejších zpráv hrozba trestního stíhání, 1 až 6 let vězení 2020 letiště Cagliari-Elmas Francouz, 2 kg písku v lahvi pokuta 25 000 Kč 2023 Porto Torres Francouz, 41 kg oblázků z pláže Lampianu hrozba 12 500 až 75 000 Kč 2025 (listopad) Porto Torres 74letý Francouz, 10 kg ve 12 lahvích hrozba 12 500 až 75 000 Kč 2026 (květen) Porto Torres 69letá Francouzka, asi 40 kg hrozba 12 500 až 75 000 Kč
Listopadový případ ukazuje, že kontroly neustávají ani mimo hlavní sezonu. Sedmdesátičtyřletý cestující mířil trajektem do Barcelony a lahve s pískem měl dokonce popsané podle pláží, odkud pocházely. Případ z roku 2020 zase dokládá, že pětadvacetitisícová pokuta může přijít i za dvě kila.
Výzkumníci, kteří analyzovali zabavené přírodniny na letišti Cagliari-Elmas, zjistili, že podle odhadu bezpečnostního personálu asi 90 % přistižených o zákazu nevědělo. Neznalost ale před pokutou nechrání.
Žulový písek se nedá dosypat
Sardinské pláže vznikaly po miliony let. Písek vzniká zvětráváním hornin, jako je žula. Živce a další minerály se postupně rozkládají na jíly a rozpuštěné látky, odolný křemen naopak přetrvá a zůstane z něj zrnko. Obnova pláže je velmi pomalý geologický proces, který nelze urychlit ani nahradit dovozem odjinud.
Lesní stráž proto upozorňuje, že kdyby se odnášení tolerovalo, ostrov by každý rok přicházel o tuny materiálu. Jediná hrst působí nevinně. Miliony návštěvníků za sezonu z ní ale udělají nevratnou ztrátu.
U mušlí jde navíc o živou přírodu. Studie publikovaná v časopise
Conservation Science and Practice zkoumala zabavené nálezy z letiště Cagliari-Elmas. Výzkumníci pracovali s 85 kilogramy přírodnin z roku 2019 a 53 kilogramy z roku 2020, přičemž šlo jen o výsek z jedné části ostrova. Část schránek nesla stopy toho, že je lidé sebrali i s živými živočichy. V zavazadlech se objevovaly také chráněné druhy. Dopad se tedy netýká pouze ubývajícího písku, ale celého pobřežního systému včetně dun a místních populací mořských organismů. Malta, Kypr i Fuerteventura hlídají svůj písek také
Sardinie v tomto přístupu nestojí osamoceně. Malta má zákon o ochraně písku, podle něhož nikdo nesmí bez písemného povolení odnést písek z pláže ani z jiného místa. Pojem písek tam zahrnuje i štěrk. Kyperské pobřežní právo dává komisaři pravomoc zakázat nebo omezit odvoz kamenů a písku z vymezených úseků pobřeží.
Nejvýmluvnější srovnání nabízejí Kanárské ostrovy. Ostrovní správa Fuerteventury varuje, že odnášení písku, kamenů, mušlí nebo rodolitů, tedy vápnitých ruduch, se trestá. Podle místních údajů zachytili na tamním letišti za pouhé čtyři měsíce 4 533 kilogramů přírodnin v zavazadlech. To odpovídá více než stovce takových nákladů, jaký vezla Francouzka z Porto Torres.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková