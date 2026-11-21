Maďarští novináři si zvykají na novou realitu po pádu režimu Viktora Orbána. Konec šestnáctileté vlády strany Fidesz kromě výrazného zlepšení svobody médií postavil redakce i před nové výzvy – včetně úbytku finančních zdrojů. Řada dosavadních předplatitelů a podporovatelů totiž nabyla dojmu, že s Orbánovým odchodem vyhrála nezávislá média svůj nejtěžší boj a čeká je už jen světlá budoucnost.
Maďarští investigativní novináři jsou už dlouho po světě žádanými hosty. Řadu let na konferencích a mediálních fórech předávali své zkušenosti ze země, kde vláda ze svobodných médií dělala nepřátele státu a systematicky je potírala – a to přitom uprostřed Evropské unie.
Čtenáři mají pocit, že úloha nezávislých médií skončila, a proto jeden po druhém ruší drobné příspěvky. Skončila také finanční podpora ze zahraničí. Inzerenti tvrdí, že rozpočty na rok 2026 již rozdělili (…). Ve státních podnicích zatím nedošlo k personální obměně, a proto nelze očekávat státní inzerci.
Letos už vyprávějí další kapitolu příběhu – jak nezávislá žurnalistika dokázala Viktora Orbána přežít a výrazně přispět k jeho porážce. Stejné téma měl v programu svého vystoupení na letošní konferenci Forum Media v Praze i András Pethő, zakladatel maďarského investigativního portálu Direkt36.
Ten vznikl v roce 2014 a celých dvanáct let až do letoška působil v mediálním prostředí, které Orbánova vláda systematicky ničila koncentrací vlastnictví mediálních domů i jednostranným zadáváním státní inzerce pouze provládním médiím. Součástí toho byl i maximálně ztížený přístup nezávislých novinářů k informacím, odpírání rozhovorů a všemožné překážky při žádostech podaných na základě infozákona.
Nejsme v ráji
Sedm měsíců po volbách, ve kterých Orbána jasně porazil Péter Magyar a jeho strana Tisza, se situace mění. Není to ale tak přímočaré zlepšení, jak se při pohledu z ciziny může zdát.
„Není to tak, že bychom najednou byli v ráji co do svobody informací. Je snazší dostat některé odpovědi a dokumenty – ale ne vždy. Je tu ale jedna velká změna. Dělali jsme teď kauzu kolem úmrtí v jedné nemocnici a dřív bychom prostě nikdy nedostali od nikoho použitelnou odpověď – od nemocnice, vyšetřovatelů, úřadů, od nikoho. Ale tentokrát nám odpověděl každý z aktérů. A to je velká změna k lepšímu,“ shrnuje Pethő.
[souvisejici]
Po mnoha letech, kdy se nezávislé redakce logicky soustředily především na četné kauzy spojené s vládou Viktora Orbána a jeho systémem spřízněných podnikatelů, kteří si rozdělili vliv a byznys v zemi, je teď nový i hlavní objekt novinářského zájmu – Péter Magyar a jeho vláda.
Ta ve volbách dostala ústavní většinu, díky které Orbánův zabetonovaný systém řízení země postupně demontuje. S takovým mandátem však přirozeně roste i pokušení mocí.
„Můžu říct, že pracujeme i na kauzách spojených s novou vládou. Dokonce i za Orbána jsme psali o opozici. Náš profil Pétera Magyara a jeho politické proměny (Magyar byl řadu let členem Orbánova Fideszu, pozn. red.) ho nepotěšil a kvůli němu na něj útočila i Orbánova propaganda. Nové vládě nic nedlužíme a ona nic nedluží nám,“ avizuje Pethő stejně tvrdý novinářský přístup i k nové politické reprezentaci Maďarska.
Když svoboda přináší bankrot
To, že teď maďarští nezávislí novináři můžou pracovat v nesrovnatelně svobodnějších podmínkách než ještě začátkem letošního roku, má ale i svou odvrácenou stránku, o níž se na konferenčních pódiích už tak často nemluví. Je to odliv části podporovatelů a potenciálních dárců.
V létě to pro časopis Marketing & Media popsal šéf nezávislého maďarského týdeníku Magyar Hang Csaba Lukács. Došel rovnou k závěru, že „svoboda může řadě médií přinést bankrot“.
„Čtenáři mají pocit, že úloha nezávislých médií skončila, a proto jeden po druhém ruší drobné příspěvky. Skončila také finanční podpora ze zahraničí. Inzerenti tvrdí, že rozpočty na rok 2026 již rozdělili (…). Ve státních podnicích zatím nedošlo k personální obměně, a proto nelze očekávat státní inzerci,“ popsal ekonomické potíže.
Odliv donorů připouští i András Pethő z Direkt36: „Je to výzva a problém, se kterým se musíme vypořádat, ale není to nic, co by nás nějak zvlášť překvapovalo. Tak trochu jsme věděli, že k tomu dojde. Musíme neustále vysvětlovat a obhajovat naše kroky, jako za Orbánovy vlády. Musíme lidem vysvětlovat, proč je to, co děláme, důležité a přínosné a proč je to vlastně služba, kterou jim poskytujeme.“