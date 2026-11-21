Živý přenos
Vítejte u živého přenosu na Velkou cenu Las Vegas. Ve městě hříchu bylo před začátkem kvalifikace 13 °C a teplota tratě dosahovala o pouhé dva stupně více.
Pro hlavní závod ale byly rozdány penalizace za výměnu komponentů. Andrea Kimi Antonelli má penalizaci 5 míst, Oscar Piastri, Lance Stroll, Carlos Sainz se posunou o 10 pozic a Oliver Bearman odstartuje z chvostu roštu.
Ovlivní penalizace i spolupráce v týmu?
Q1
S pokusy o rychlá kola neváhaly především americké týmy, které se před domácím publikem snaží ukázat. Na trať se záhy vydali i ostatní.
Rafael Câmara na chvíli způsobil žlutou vlajku, když nezvládl svůj vůz na brzdách a roztočil se. Ke kontaktu se zdí nedošlo, ale podobný problém měl i jeho kolega Oliver Bearman ve třetím tréninku.
Visor cam with Rafael Camara as he goes spinning off at Turn 1
#F1 #LasVegasGP https://t.co/qltnmYlZcV
— Formula 1 (@F1) November 21, 2026
Po prvních pokusech byla následující Top 5: Max Verstappen, George Russell, Liam Lawson, Andrea Kimi Antonelli a Charles Leclerc.
Na těchto pozicích se piloti střídali mezi sebou. Přidal se k nim i Lando Norris, který zajel nejrychlejší kolo. Leclerc ukázal výkon svého Ferrari a Brita n první příčce vystřídal. Dlouho se zde neohřál, protože nejlepší pokus zajel Antonelli.
Mercedes v Las Vegas prozatím ukazoval velmi dobrý výkon. Russell se se svým vozem dostal před svého týmového kolegu.
Boje o postup do Q2 probíhaly hlavně mezi týmy Haas, Cadillac a Aston Martin.
V Q1 vypadli: Oliver Bearman, Valtteri Bottas, Lance Stroll,, Fernando Alonso, Sergio Pérez a Rafael Câmara
Q2
Druhá část byla odložena o pár minut kvůli dvojitým žlutým vlajkám na cílové rovince. Problémy nastaly v boxové uličce, kde Arvid Lindblad nebezpečně přerušil jízdu Alexandra Albona – což pro Racing Bulls může znamenat trest.
Steady!
Albon and Lindblad almost make contact as they head out on track
#F1 #LasVegasGP https://t.co/q7IkQC5B73
— Formula 1 (@F1) November 21, 2026
První pokusy vynesly na první pozici Isacka Hadjara a ihned za ním se umístil Pierre Gasly a Franco Colapinto. Piloti změnili strategii a bylo vidět, že k zahřívání pneumatik volí delší čas. Po 2 kolech zajel nejrychlejší čas Oscar Piastri. Lawson svým pokusem rozdělil papájové piloty a umístil se na druhou pozici.
Lewis Hamilton měl menší problémy, kdy protočil kola a vyjel mimo trať. Brit se tak ocitl pod tlakem, protože do konce druhé části zbývalo pár minut. Jeho pokus mu přinesl dosavadní 8. místo.
Boj o nejlepší pozici probíhal mezi piloty McLarenu, které oba předjel Russell. Hadjar se snažil ukázat výkon Red Bullu, ale dostal se pouze na 5. příčku. Pokus přerušil Leclerc, který nedobrzdil zatáčku.
Nastaly nejlepší pokusy. Gasly zajel nejrychlejší kolo, ale přeskočil jej Verstappen. Drama u Ferrari! Piloti Alpine a Racing Bulls totiž zajeli skvělá kola a italskou stáj odsunuli mimo postup!
V Q2 vypadli: Alexander Albon, Gabriel Bortoleto, Carlos Sainz, Nico Hülkenberg, Lewis Hamilton a Charles Leclerc
Q3
Pilot neváhali a vyjeli ihned na trať. Už v druhé části bylo vidět, že v týmech dochází k vzájemné pomoci mezi kolegy. Vozy Racing Bulls ovládly první pokusy, za prvního Lawsona a druhého Lindblada se umístil Gasly.
Francouz se na chvíli dostal na pomyslnou pole position, ale Norris byl rychlejší. Verstappen Britovi odpověděl a poslal mezi všechny nejrychlejší čas.
Russell se týmu dožadoval, zda může jet za Antonellim, aby mu kolega pomohl. Z boxů ale vyjel před ním. Piloti zajeli první zahřívací kolo a došlo na souboje a pořadí v druhém zahřívacím kole.
McLareny se držely vozů Red Bullu. Russell ale ztratil oba papájové vozy a chápal, že si musí pomoct sám. Red Bully ale v prvních sektorech nezajely rychle.
Absolute scenes as the drivers scramble for position in the final Q3 runs
#F1 #LasVegasGP https://t.co/VIlspvw1Wj
— Formula 1 (@F1) November 21, 2026
Norris naopak držel fialový druhý sektor, nepodařilo se mu přeskočil prvního Verstappena. Russell se dostal na druhou pozici, ale Antonelli to všem natřel! Zajel nejlepší čas. Kvůli penalizaci do závodu spadne. Pole position tedy patří Maxovi Verstappenovi.