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Brutální zásah v centru Jihlavy? Dle odborníků jde o návrat historické podoby

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Budova Oblastní galerie Vysočiny v centru Jihlavy se dnes otevře po výrazné rekonstrukci, která trvala přes dva roky. Skleněná plocha místo historických oken se části veřejnosti příliš nelíbí, architekti se ale brání, podle nich je to s návratem k historické podobě přesně naopak.
Brutální zásah v centru Jihlavy? Dle odborníků jde o návrat historické podoby

Brutální zásah v centru Jihlavy? Dle odborníků jde o návrat historické podoby

Zdroj: Lenka Dvořáková
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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