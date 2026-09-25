Brutální zásah v centru Jihlavy? Dle odborníků jde o návrat historické podoby

Oblastní galerie Vysočiny v Komenského ulici se po více než dvouleté rekonstrukci dnes otevře, úvodní výstavu věnuje jihlavskému rodákovi Jiřímu Příhodovi a jeho tvorbě z 80. let minulého století.
Na úpravu historického středověkého domu, který je evidovanou kulturní památkou a stojí v chráněné památkové zóně, upozornila Jihlavskou Drbnu Marie Kohoutková. „V roce 2026 došlo k brutálnímu stavebnímu zásahu na vnější straně této budovy - do ulice, kde byly původní historická okna probourány a učiněny zde obrovské velkoplošné výkladní skříně. Téměř přes celou výšku budovy byl umístěn i velký a trvalý ocelový reklamní držák. To vše v naprostém rozporu s památkovou ochranou této budovy,“ uvedla čtenářka.
Podle Kohoutkové se úpravou z historického středověkého domu stal vizuálně obchodní dům v moderním stylu nebo přímo kosmické středisko. „Jde o naprosté a brutální zneuctění historie této nemovité kulturní památky,“ zlobila se a zároveň vznesla požadavek, aby byl dům uveden bez prodlení do původního stavu. Vedoucí jihlavského stavebního úřadu Jana Matoušková potvrdila, že práce zahrnovaly provedení přístavby výkladců, konzolového objektu, výměny oken, obnovy fasád a souvisejících stavebních úprav, vše ale bylo schváleno mimo jiných i památkáři.
Řešení mohlo být střídmější
Jihlavská Drbna se zeptala také na stanovisko Národního památkového ústavu (NPÚ) v Telči. Ten se k předložené studii obnovy fasády písemně vyjádřil v dubnu 2024. „Za nesouladné se zájmem ochrany kulturněhistorických hodnot domu označil zejména navrženou skleněnou výlohu s předsazeným ocelovým výkladcem a nový portál s plechovým překrytím zásobovacích vrat, které nakonec nebylo podle původního projektu realizováno,“ uvedl Jan Klimeš, vedoucí Odboru péče o památkový fond.
NPÚ podle něj při vyhodnocení usiloval spíše o zachování jednoty průčelí domu tak, aby nebyla oslabena čitelnost jeho historických hodnot a nedošlo ke konkurenci soudobých prvků s renesančním portálem. Památkáři nebyli proti dílčím moderním zásahům, střídmější řešení by ale respektovalo architektonický charakter původních měšťanských domů se zachováním dominantního postavení jejich nejvíce hodnotných prvků. Nynější podoba přízemí však výrazněji prezentuje galerii, uznal Klimeš a zdůraznil, že vyjádření NPÚ není konečným správním rozhodnutím. Závazné stanovisko vydal magistrát, který se s negativním odborným hodnocením NPÚ v rozhodujících bodech neztotožnil.
Historická okna? Nejsou ani trochu historická
K problematice se vyjádřil také autorizovaný architekt Petr Řehořka ze společnosti Archa 66, který ověřoval projektovou dokumentaci záměru. „Historická okna v přízemí budovy nejsou ani trochu historická, pochází z přestavby v letech 1969 až 1970, dříve zde bylo několik obchodních jednotek a v parteru byly na uličním průčelí osazeny velké kovové výkladce, které během uvedené přestavby soudruzi zazdili,“ uvedl na pravou míru informace, o kterých psala Marie Kohoutková.
Budova galerie byly původně dva měšťanské domy z 16. století, dříve tam byly byty a v přízemí obchody, jejich výklady se zazdily v letech 1969 a 1970.
Průčelí se nyní opětovně otevřelo do ulice, výtvarná galerie tím rozprostírá veřejnosti svoji náruč. „Cílem je moderně pojatá fasáda vycházející ze skutečných historických principů, a to bez otrockého a popisného opakování skutečné historické podoby,“ prohlásil Řehořka a zalitoval, že se z finančních důvodů nepodařilo dotáhnout obložení špalety mázhausové výlohy z tyrkysového uměleckého skla, také chybí vertikální iluminační panel z LED diod.
„Současné řešení parteru reaguje na doložitelný starší vývoj a podobu objektu,“Olga Čermáková — vedoucí oddělení památkové péče na krajském úřadě
Oblastní galerie Vysočiny je příspěvkovou organizací Kraje Vysočina, proto se k ní vyjádřila také vedoucí oddělení památkové péče Olga Čermáková. Připomněla, že projekční práce na historicky cenných objektech vždy začínají dohledáním historických pramenů, archivních fotografií a provedením stavebně historického průzkumu.
Zmiňovaný stav domu, který byl považovaný za původní, vznikl při úpravě fasády v roce 1957. „Současné řešení parteru reaguje na doložitelný starší vývoj a podobu objektu,“ zdůraznila Čermáková. Stejně tak oprava obnovila historické řešení ven otvíraných čtyřkřídlých oken v nadzemních podlažích. Takto by dle jejích slov bylo možné vysvětlit každý detail stavby včetně interiéru, který si zachoval mnoho cenných historických konstrukcí a stavebních detailů.