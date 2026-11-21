Vejce se v hnízdní budce zahřívalo zhruba dvacet dní. Pak se 27. května 2026 v zázemí pavilonu Indonéská džungle vyklubalo mládě drobounkého papouška, které by se vešlo do dlaně malého dítěte. Na začátku října mu byly čtyři měsíce, vážilo tolik co plný dopis a podle chovatelů bylo ve skvělé kondici.
Zoo Praha ho ve své zprávě označila za téměř odchované. Jde o vůbec první rozmnožení tohoto druhu v českých zoologických zahradách. Nejcennější na celém úspěchu je však způsob, jakým k němu došlo: o mládě se od první chvíle staral pár bez jakékoli rodičovské praxe a chovatelé nemuseli zasahovat. Fíkový papoušek, kterého evropské zoo skoro neznají
Loríček oranžovoprsý, anglicky Orange-breasted Fig Parrot, patří k nejmenším papouškům, jaké lze v pražské zoo potkat. Podle organizace
World Parrot Trust měří kolem 13 centimetrů a váží 28 až 35 gramů. Samec nosí modrou čepičku od čela až za oči, světle žluté tváře s černou skvrnou a výraznou oranžovou hruď, která mu dala jméno. Právě podle postupně se vybarvující „náprsenky“ chovatelé u pražského mláděte poznali, že jde o samečka.
V Evropě jde o skutečný unikát. Zoo Praha uvádí, že kromě ní tento druh chovají jen tři další instituce. Databáze
Zootierliste mezi evropskými držiteli eviduje stuttgartskou Wilhelmu, Weltvogelpark Walsrode a Loro Parque na Tenerife. Čtyři adresy na celém kontinentu, to je hrstka, kterou spočítáte na prstech jedné ruky.
Vzácnost v lidské péči kontrastuje se statusem ve volné přírodě. Mezinárodní svaz ochrany přírody vede loríčka jako málo dotčený druh. World Parrot Trust ovšem zároveň uvádí, že světová populace je neznámá a pravděpodobně klesá. Zoo Praha upozorňuje, že za mírným hodnocením může stát i prostý nedostatek dat: ptáci obývají odlehlé pralesy Nové Guineje, kam se ornitologové dostanou jen výjimečně. V korunách stromů se tito papoušci prozradí hlavně tím, že visí z větví hlavou dolů a kolem nich padá ovoce.
VIDEO Nezkušený pár, který chovatele překvapil hned čtyřikrát
Pražská zoo ukazuje loríčky oranžovoprsé návštěvníkům od roku 2022. První pokus o potomstvo přišel o rok později a skončil smutně: mládě se vylíhlo, ale druhý den uhynulo. Příčinu zoo ve zveřejněné zprávě neupřesnila.
Letošní sezona se odvíjela úplně jinak. Kurátor chovu ptáků Antonín Vaidl popisuje sérii příjemných překvapení. Rodiče nejprve předvedli precizní hnízdní aktivitu, potom samice snesla zdravě vyhlížející vejce. To se ukázalo jako oplozené. A nakonec se pár mláděte přirozeně ujal a vypiplal ho až do samostatnosti bez jediného chovatelského zásahu.
Podle Vaidla je takový průběh u řady ptačích druhů neobvyklý, u loríčků dokonce dvojnásob. Mezi chovateli platí nepsané pravidlo, že první snůšky nezkušených párů často končí nezdarem. Rodiče vejce opustí, mládě nedokrmí, případně ho nepřijmou. Kdyby k tomu došlo, zbývalo by ruční dokrmování, které je u tak drobného a choulostivého ptáka mimořádně riskantní. Pražský pár tuhle fázi přeskočil.
Fíky, papája a vitamin K na denním menu
Přezdívka „fíkoví papoušci“ vystihuje jídelníček loríčků přesně. Dužina fíků je podle zoo zásadní složkou jejich potravy. V divočině zobou semena fíkovníků rodu Ficus, k tomu další plody, nektar a občas hmyz.
Vaidl už v roce 2022 v rozhovoru pro Novinky vysvětloval, proč na fících tolik záleží: obsahují vitamin K, bez kterého se tito ptáci neobejdou. Když čerstvé fíky chybějí, musí ho chovatelé doplňovat jinak. Specializovaný papouščí web Ararauna popsal letošní krmný režim podrobněji:
čerstvé fíky jako přirozený zdroj vitaminu K, papája, jejíž enzym pomáhá štěpit bílkoviny, vlastní směs pro plodožravé ptáky namíchaná přímo v zoo, živočišný protein v podobě červů a hmyzu během hnízdění, kdy rodiče krmí mládě.
Druhou obtíží je hygiena. Plodožraví ptáci produkují řídký trus a zbytky šťavnatého ovoce rychle kvasí. Vaidl přirovnal expozice loríčků ke sprchovým koutům, které se každý den omývají. Ararauna k tomu doplňuje, že tito papoušci citlivě reagují na čistotu prostředí i kvalitu krmiva. Stačí zanedbat jedno a zdraví ptáků jde rychle dolů.
Korková budka jako chovatelská finta
Možná nejzajímavější detail celého odchovu skrývá hnízdo. Loríčci oranžovoprsí si v přírodě hloubí dutiny v trouchnivém dřevě, často v hnízdech termitů. Klasická dřevěná budka s hotovým otvorem je nemusí vůbec motivovat.
Pražští chovatelé proto podle Ararauny používají budku kompletně vyplněnou korkem. Ptáci si v něm sami vyštípají a vyhlodají dutinu. Vaidl to označuje za hnízdní stimul, bez kterého by hnízdění nemuselo dopadnout úspěšně. Má to ovšem háček: do takové budky chovatel jen obtížně nahlédne. Kontrola snůšky i mláděte je komplikovanější a tým musí víc spoléhat na sledování chování rodičů. Volba korku tak představuje sázku na přirozenost. U pražského páru vyšla.
Pražská škola loríčků: desítky let zkušeností
Letošní primát nespadl z nebe. Zoo Praha patří mezi evropská centra chovu loríčků a oranžovoprsý je už třetím druhem, který se tu podařilo rozmnožit.
Loríčky rudobradé chová od roku 1997, první mládě odchovala v roce 2003. Od té doby jich přibyly desítky, zpráva zoo uvádí víc než třicet. Rudobradý druh je oproti oranžovoprsému zhruba třikrát těžší: podle World Parrot Trust měří 18 centimetrů a váží kolem 105 gramů, samec má červené tváře i hrdlo.
Loríčka zlatouchého, ještě o něco mohutnějšího ptáka s hmotností kolem 118 gramů, rozmnožil Vaidlův tým poprvé v roce 2022. V kontinentální Evropě ho dnes podle zoo spatříte jedině v Praze, konkrétně v Rákosově pavilonu.
Mezi pražskými chovy loríčků navíc funguje mezidruhové pěstounství. V zázemí letos vyrůstá mládě rudobradého druhu u pěstounů zlatouchých. Před dvěma lety to bylo naopak a rudobradí vychovali zlatouché mládě. Taková záchranná síť dává chovatelům prostor pro manévrování, kdyby vlastní rodiče selhali. Podle nás právě tahle kombinace náhradních rodičů, odladěného krmení a hygienických návyků vysvětluje, proč se oranžovoprsý loríček podařil zrovna tady.
Pro úplnost: loríčci nejsou navzdory jménu blízkými příbuznými známějších lori. Spojuje je novoguinejský domov a šikovnost při visení hlavou dolů.
Kde loríčky v zoo najdete
Dospělé loríčky oranžovoprsé si návštěvníci prohlédnou na Papouščí stezce. Vede po jižní stráni kolem cesty od expozice ledních medvědů k horní stanici lanovky a vedle loríčků tu sídlí i lori a lorikuly. Mládě zatím zůstává v zázemí Indonéské džungle a termín jeho vystavení zoo nezveřejnila. Rozhodnutí bude nejspíš záviset na kondici ptáka, počasí a na tom, jak hladce se začlení mezi dospělé.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková