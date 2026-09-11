Mladík kácel cizí stromy. Z lesa na Havlíčkobrodsku odvezl osm kubíků dřevaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Mladík kácel cizí stromy. Z lesa na Havlíčkobrodsku odvezl osm kubíků dřeva
Záchranné složky vyjížděly dnes ráno krátce před šestou hodinou kvůli nehodě, k níž došlo u Příseky na...
Je před námi druhý zářijový víkend, který nabídne mnoho zajímavých, nejen kulturních událostí. Jako každý...
Muž, který měl starosti o svoji partnerku, zaměstnával ve středu 9. září večer chotěbořské policisty....
Deset dní řidiči využívají opravenou Brněnskou ulici mezi křižovatkou s Okružní a kruhovým objezdem v...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →