Čtvrteční večer v Capital One Areně měl dvě tváře. Ovečkin přihrál Boonovi Jennerovi na gól a 763. asistencí v dresu Washingtonu překonal Nicklase Bäckströma jako nejlepšího nahrávače v historii klubu. Jenže Capitals prohráli s Buffalem 3:6, čtvrtý zápas v řadě, a jejich kapitán znovu odjížděl bez vstřeleného gólu. Naposledy skóroval 11. října proti Seattlu. Od té doby uplynulo 15 utkání, o jedno víc, než kolik kdy v NHL čekal. Muž s 930 góly má po 20 zápasech sezony bilanci jeden gól a pět asistencí. Podle nás ale nejde jen o čísla. Washington musí poprvé veřejně řešit, jak naložit s legendou, která přestala být nedotknutelným tahounem útoku.
Večer rekordu a další nula
Proti Buffalu odehrál Ovečkin 12 minut a 10 sekund, nejméně ze všech hráčů Washingtonu. Vyslal tři střely na branku, celkem čtyřikrát vystřelil a rozdal jeden bodyček. Na hráče, jehož jméno bylo dvě dekády synonymem pro hrozbu z levého kruhu, je to skromná stopa.
Jeho poslední gól přitom nevypadal jako konec něčeho. V čase 16:47 první třetiny zápasu se Seattlem zakončil přihrávku Ilji Protase a poslal Capitals do vedení 2:1. Utkání skončilo porážkou 3:5, ale Ovečkin se po něm vracel k nepovedené přípravě: kvůli zranění v dolní části těla vynechal předsezonní zápasy a sám přiznal, že kemp nešel podle jeho představ. Tehdy to znělo jako vysvětlení pomalejšího startu. Dnes je to spíš první věta delšího příběhu.
Po Buffalu volil slova hráče, který podobné období zažívá poprvé tak naplno. Šance podle něj přicházejí, ale „někdy držíte hokejku moc pevně“. Recept? Zůstat u práce a pokračovat. Žádná panika, žádné výmluvy.
Předchozí rekordní půst trval 14 zápasů, od 22. listopadu do 20. prosince 2023. Ten současný začal 13. října 2026 a stále běží.
Čtyři minuty, které chybí
Nejvýmluvnější číslo není nula v kolonce gólů. Je to čas na ledě. V minulé sezoně odehrál Ovečkin všech 82 zápasů, nasbíral 32 gólů a 32 asistencí a v průměru trávil na ledě 17 minut a 27 sekund. Letos je to zhruba 13 minut a 35 sekund. Čtyři minuty za zápas. Pro střelce, který žije z objemu pokusů, je to obrovský rozdíl.
Spencer Carbery navíc přeskládal útoky. Ovečkin byl část sezony oddělen od centra Dylana Stromea, hrál s Iljou Protasem a objevil se i ve třetí formaci. Přímé vysvětlení trenér nepodal. Mluví o hledání fungující souhry a po Buffalu prozradil, že „něco našel“ ve dvojici Sourdif a Protas, zatímco Ovečkina vrátil ke Stromeovi. Číst to jako trest by bylo přehnané. Spíš jde o trenéra, který zkouší všechno, protože se mu tým rozpadá pod rukama.
Pozoruhodná je přesilovka. Ovečkin v ní dál nastupuje v první formaci a podle
Russian Machine Never Breaks má v průměrném čase stráveném v přesilovce pořád nejvíc ze všech hráčů Capitals. Přesto v ní podle statistik hockeystats.io dosud nebodoval, ani při více než třech minutách přesilovky na zápas. Klub dál věří jeho střele z první a respektu, který soupeři k jeho pozici stále chovají. Výsledky to zatím nepotvrzují.
Data ale nemluví jen proti němu. Hodnota očekávaných gólů, tedy kvalita šancí, ze kterých střílel, byla ještě před třemi zápasy vyšší než jeho jediný skutečný zásah. Část propadu tak jde na vrub zakončení a obyčejné smůle. Zbytek má na svědomí kombinace, kterou nelze přehlédnout: 41 let, chybějící rytmus z přípravy, menší role a tým v krizi. Že by za půstem stálo aktuální zranění, žádný veřejný zdroj nepotvrzuje.
Washington se propadá v tabulce
Ovečkinova krize by byla snesitelnější, kdyby kolem něj tým vyhrával. Jenže Capitals mají po 20 zápasech deset výher a deset porážek, v listopadu vyhráli jen dvakrát a šestkrát padli. Na postupové místo ztrácejí sedm bodů.
Porážka s Buffalem ukázala problémy širší než jedna hokejka. Brankář Logan Thompson šel ze hry už v první třetině poté, co inkasoval tři góly z pěti střel. Carbery po zápase otevřeně mluvil o obraně a o nutnosti zásadních změn. Model MoneyPuck dává Washingtonu po zápasech z 19. listopadu 37% šanci na play-off. To je pořád reálná naděje, ale trend míří dolů.
Klub přitom v létě nešetřil. Přivedl Alexe Tuche, Jordana Kyroua, Boona Jennera a obránce Vincenta Desharnaise, aby kolem Ovečkina postavil tým na poslední velký pokus. Posily fungují, jen jinak, než se čekalo. Tuch, Leonard, Strome i Kyrou dnes Ovečkina v produktivitě výrazně předbíhají. Útok Washingtonu už netáhne kapitán. Táhnou ho ostatní.
Svádět to na odchod Bäckströma nedává smysl. Švéd ukončil aktivní kariéru ze zdravotních důvodů už v listopadu 2023 a Ovečkin bez něj ještě dvakrát překonal hranici třiceti gólů. Ztráta dlouholetého parťáka je součástí širšího obrazu, příčinou aktuálního půstu ale není.
Mezi úctou a záchranou sezony
Tady leží jádro celé situace. Washington 5. října
oficiálně oznámil, že ročník 2026/27 bude Ovečkinovým posledním v NHL. Celá sezona je tak zarámovaná jako rozlučka, děkovné turné s ovacemi v každé hale. Jenže rozlučka a boj o play-off potřebují od hlavní postavy něco jiného.
Rozlučka žádá, aby byl Ovečkin vidět: v první přesilovce, v klíčových momentech, s puky směřujícími na jeho kruh. Boj o postup žádá, aby hráli ti, kdo právě produkují. Carbery zatím volí kompromis. Ovečkinovi ubral minuty při hře pět na pět, ale přesilovku a kapitánské céčko mu ponechal. Jeho status se mění sportovně, ne symbolicky.
Podle nás je to rozumná cesta, ale má omezenou trvanlivost. Pokud Washington bude dál ztrácet a přesilovka zůstane bez Ovečkinových bodů, přijde otázka, kterou si v Capitals zatím nikdo nahlas nepoložil: má legenda v první formaci své místo i ve chvíli, kdy na tom závisí sezona? Odpověď nebude příjemná pro nikoho. Ani pro trenéra, ani pro kabinu, ani pro fanoušky, kteří si přišli užít poslední rok jedné éry.
Ovečkin sám v létě při návratu zdůrazňoval zdraví, chuť soutěžit a boj o play-off. Ne exhibici. To je možná nejlepší zpráva pro Carberyho. Hráč, který chce vyhrávat, přijme i menší roli líp než ten, který si chce jen důstojně odbruslit.
Klub na dotazy redakce SportyŽivě.cz ohledně formy Ovečkina zatím nezareagoval.
Co napovídají rok 2023 a konce jiných legend
Nejsilnější argument proti odepisování přichází z jeho vlastní minulosti. Po 14 zápasech bez gólu na přelomu let 2023 a 2024 vypadal Ovečkin vyhaslý. Pak dal 22 gólů v posledních 35 zápasech a sezonu uzavřel s 31 trefami. Tehdy mu ale bylo o tři roky méně a hrál výrazně víc.
Srovnání s dalšími velikány ukazuje, jak různě mohou vypadat poslední kapitoly:
Hráč Poslední sezona v NHL Věk Bilance Wayne Gretzky 1998/99 38 9 gólů, 53 asistencí Gordie Howe 1979/80 51 80 zápasů, 15 gólů, 26 asistencí Alexandr Ovečkin 2026/27 (po 20 zápasech) 41 1 gól, 5 asistencí
Gretzky ve finální sezoně góly téměř nedával, ale dál tvořil hru a sám později přiznal, že věděl, kdy je čas skončit. Howe hrál v jednapadesáti téměř celou sezonu. Ovečkinův případ je těžší. Jeho legenda stojí na gólech, ne na nahrávkách, a právě gólová produkce se propadla nejviditelněji. Rekordní asistence proti Buffalu je hezká statistika, jenže od Ovečkina nikdo nečeká, že bude druhým Gretzkým.
Šance prolomit sérii přijde hned v sobotu, kdy Washington hraje v Bostonu. Podle našeho času začíná utkání v neděli 22. listopadu v 1:00. NHL lze letos v Česku sledovat na kanálech Novy a Primy, vybrané zápasy i zdarma na Nova Action a Prima Sport, kompletní nabídku pak přes NHL.tv na DAZN. Konkrétní vysílací program upřesňuje přehled
NHL.com/cs.
Ovečkin strávil kariéru pronásledováním rekordů, které se zdály nedosažitelné, a skoro všechny dohnal. Teď ho pronásleduje jeden obyčejný gól. Až padne, aréna bude řvát, jako by šlo o ten jubilejní.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Pavel Zdrálek