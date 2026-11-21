Jednou jsem měla chuť udělat tiramisu, ale spíš takové to naše domácí, české, bez velkých ceremonií. Na lince přitom ležely banány, už dost zralé na to, aby se s nimi něco muselo udělat. Zkusila jsem je dát do dezertu a dopadlo to překvapivě dobře. Je krémový, nejsou v něm syrová vejce a tvaroh se zakysanou smetanou a vanilkovým pudinkem mu dají jemnější a domáčtější chuť, než má klasická italská verze. Nejlepší bývá až druhý den, když piškoty natáhnou kávu s a banány se v krému trochu rozleží. amarettem
kvůli němu nesháním, zvlášť ne na poslední chvíli. Ani se mi nechce stát u složitého šlehání nad párou. Víc se mi doma osvědčila obyčejnější varianta: Mascarpone tvaroh, zakysaná smetana a pudink. Krém má tvar, ale není těžký. A když se s kávou zachází opatrně, piškoty povolí přesně tak, jak mají. Nezmizí v misce jako sladká rozmočená hmota.
Nejčastěji ho dávám do
skleněné mísy, někdy do menšího pekáčku. Ve skle jsou vrstvy hezky vidět, což tomuhle dezertu dost pomáhá. Banány radši schovávám dovnitř, navrch je nedávám skoro nikdy, protože tam rychleji osychají a tmavnou.
Můj tip: Když má dezert čekat v lednici do druhého dne, piškoty kávou jen lehce pokapejte. Přes noc ještě změknou samy a ráno to bývá akorát. Recept na domácí banánové tiramisu po česku
Doba přípravy: 45 minut Chlazení: nejlépe přes noc Počet porcí: 8 až 10 porcí Ingredience k přípravě 1 balení vanilkového pudinkového prášku 500 ml mléka 250 g měkkého tvarohu 200 g zakysané smetany 1 balíček vanilkového cukru cukr podle chuti, zhruba 2 až 4 lžíce 3 lžíce želatiny 3 až 4 kusy banánů 200 až 250 g cukrářských piškotů 200 ml silné černé kávy 2 až 3 lžíce likéru Amaretto 2 lžíce kakaa na posypání Postup přípravy banánového tiramisu
1. Nejdřív uvařte
vanilkový pudink z 500 ml mléka, podle návodu na sáčku. Ke konci ho radši míchejte poctivě, i když se vám už nebude chtít. Hrudky se v krému schovávají špatně. Osladit ho můžete rovnou při vaření, ale část cukru si klidně nechte až na závěr, v hotovém krému se chuť upravuje snáz.
2. Hotový
pudink dejte stranou a nechte ho chvíli chladnout. Mezitím si připravte želatinu podle pokynů na obalu. U želatiny se postup dost liší podle výrobce, takže tady se vyplatí neimprovizovat a držet se konkrétního balení.
3. Do větší mísy dejte
tvaroh, zakysanou smetanu a vanilkový cukr. Přidejte cukr podle chuti a promíchejte na co nejhladší krém. Pak vmíchejte vlažný pudink a nakonec připravenou želatinu. Výsledný krém má být hladký a spíš pevnější, ne řídký jako obyčejný pudinkový dezert.
4. Uvařte silnou
černou kávu a nechte ji úplně vychladnout. Až potom do ní přilijte Amaretto. Pokud budou tiramisu jíst děti, likér jednoduše vynechte a použijte jen samotnou kávu.
5.
Banány oloupejte a nakrájejte na kolečka. Nedělejte to zbytečně brzy, protože rychle tmavnou. U opravdu zralých banánů je lepší krájet silnější plátky, jinak se mezi vrstvami skoro ztratí.
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6. Na dno mísy nebo pekáčku rozložte první vrstvu
cukrářských piškotů. Jen je krátce pokapejte nebo lehce potřete kávou s amarettem. Máčet je celé není potřeba. Když jsou mokré už při skládání, po pár hodinách v lednici bývají příliš měkké.
7. Na piškoty rozetřete část
krému a přidejte vrstvu banánů. Potom zase piškoty, trochu kávy, krém a banány. Tak pokračujte, dokud nespotřebujete suroviny. Nahoře by měla zůstat krémová vrstva.
8. Povrch uhlaďte a celé tiramisu dejte nejméně na
6 hodin do lednice, lepší je ale nechat ho tam přes noc. Odležení udělá velký rozdíl. Krém zpevní, piškoty změknou a při nabírání se dezert tolik nerozjíždí.
9. Až před podáváním poprašte vršek přes jemné sítko
kakaem. Servírujte dobře vychlazené. V lednici vydrží zhruba 2 dny, jen banány postupně měknou, takže nejpěknější bývá první a druhý den. Foto: Cooky.cz, banánové tiramisu Ještě pár rad na závěr k banánovému tiramisu Pokud chcete, aby se dal z pekáčku krájet pevnější řez, nechte krém před skládáním pár minut zhoustnout v lednici. Použít se dají i kulaté dětské piškoty. Jen počítejte s tím, že vrstvy s nimi nebudou tak pravidelné. Do krému můžete přidat pár kapek citronové šťávy, ale opatrně. Banánová chuť se nechá přebít docela snadno.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková