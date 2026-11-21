Kdo má rád kokosové cukroví, tomu by se tyhle kokosky s čokoládovým krémem mohly hodit do vánoční krabice skoro jistě. Jsou křehké, na povrchu lehce křupnou a uvnitř mají jemný čokoládový krém, který je drží trochu blíž malému dezertu než obyčejné kokosce. Vypadají slavnostně, skoro cukrárensky, přitom stojí na úplně běžných základech: na dobrém bílkovém sněhu, kokosu a prostém máslovo-čokoládovém krému. Linecké kolečko dole není jen ozdoba. Cukroví díky němu drží pohromadě, lépe se bere do ruky a na talíři působí upraveněji.
Praktické je, že se recept nemusí zvládnout v jednom zátahu. Jeden večer upečete linecká kolečka, druhý den a samotné slepování klidně necháte až na konec. Mezi krém a kokosku dávám ještě malou kokosky tečku marmelády. Čokoládu trochu probudí a celé cukroví pak nepůsobí tak těžce.
Můj tip zní: Pokud doma nemusíte hodně sladké cukroví, stáhněte u kokosek moučkový cukr asi na 250 g místo plné dávky. Recept na domácí kokosky plněné čokoládovým krémem
Počet kusů: přibližně 50-80 kusů podle velikosti Ingredience, které budeme potřebovat Kokosky 250 g mletého nebo strouhaného kokosu 2 dl bílků 250-450 g moučkového cukru podle chuti 1 lžička meruňkové marmelády 1 lžíce octa strouhaná kůra z 1 citronu nebo asi 2 lžičky sušené citronové kůry Linecká kolečka 150 g hladké mouky 100 g másla 50 g moučkového cukru 2 žloutky Čokoládový krém 100 g másla 50 g moučkového cukru 100 g čokolády na vaření Dokončení 3-4 lžíce rybízové nebo jahodové marmelády 150-200 g čokolády na vaření 1 lžička sádla, volitelně do polevy Postup přípravy kokosek s čokoládovým krémem
1. Začněte lineckým těstem. Do mísy dejte hladkou mouku, máslo, moučkový cukr a žloutky a zpracujte je v hladký bochánek. Zabalte ho a dejte aspoň na chvíli do chladu, těsto se pak nebude tolik trhat.
2. Odpočinuté těsto rozválejte asi na 3 mm. Vykrajujte kolečka, raději o něco větší, než budou samotné kokosky. Pečte je na plechu vyloženém pečicím papírem při 180 °C zhruba 7 minut, jen do lehkého zezlátnutí. Potom je nechte úplně vychladnout, teplá kolečka se snadno lámou.
3. Na kokosky začněte šlehat bílky. Jakmile zbělají a napění se, přisypávejte po lžících moučkový cukr a vyšlehejte pevnější sníh.
4. Do sněhu přidejte meruňkovou marmeládu a mísu posaďte nad vodní lázeň. Během zahřívání hmotu prošlehávejte. Má být horká a pevnější, ale ne se vařit jako kaše. Mísu sundejte z páry
5. Vmíchejte ocet, citronovou kůru a nakonec kokos. V tuhle chvíli už se hodí spíš vařečka než metla. Když hmota zhoustne víc, než jste čekali, nevadí. U kokosu se to stává často a hromádky se pak dají udělat rukou nebo dvěma lžičkami.
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6. Pokud to konzistence dovolí, přendejte hmotu do cukrářského sáčku s hladkou špičkou a na plech s pečicím papírem stříkejte hromádky velké asi 2-4 cm. Vytažené špičky můžete srovnat prstem namočeným ve vodě, aby se v troubě zbytečně nepřipalovaly.
7. Kokosky pečte při 140 °C přibližně 30-40 minut, až jen lehce zrůžoví. Hotové bývají ve chvíli, kdy jdou bez odporu sejmout z pečicího papíru. Nechte je vychladnout na plechu nebo na mřížce.
8. Na krém vyšlehejte máslo s moučkovým cukrem do světlejší pěny. Čokoládu rozpusťte ve vodní lázni, nechte ji krátce zchladnout a potom ji zašlehejte nebo vmíchejte do máslového základu. Krém nechte chvíli stát, aby zpevnil a při plnění nestékal do stran.
9. Vychladlá linecká kolečka rozložte na tác nebo plech. Na každé naneste trochu čokoládového krému, doprostřed dejte malou dávku marmelády a nahoru opatrně posaďte kokosku.
10. Slepené kokosky dejte asi na 30 minut do lednice. Krém ztuhne a při máčení spodků do čokolády se s cukrovím bude pracovat o dost jistěji.
11. Ve vodní lázni rozpusťte čokoládu na vaření. Pokud chcete hladší polevu, přidejte trochu sádla. Spodek každé kokosky namočte do čokolády, lehce otřete o okraj misky a pokládejte na pečicí papír. Foto: Cooky.cz, Spodek všech kokosek namočte do čokoládové polevy.
12. Polevu nechte zatuhnout a hotové cukroví uložte do chladu. Nejlepší bývá nechat kokosky aspoň do druhého dne, protože linecký spodek, krém i kokosová část se trochu propojí a cukroví zvláční. Ještě pár rad na závěr: kokosky plněné čokoládovým krémem Když je kokosová hmota moc hustá a přes sáček nejde skoro protlačit, netrapte se s tím. Ručně tvarované kokosky k tomuhle cukroví klidně patří. Na marmeládu se mi nejlíp osvědčil rybíz. Je kyselejší, takže sladký kokos a čokoládu pěkně odlehčí. Linecká kolečka vykrajujte o trochu větší než kokosky. Po slepení zůstanou hezky vidět a cukroví se při braní nebude tolik drolit. Pro úhlednější výsledek pracujte s krémem, který už trochu drží tvar. Řídký krém umí udělat nepořádek během chvilky. Při namáčení spodků do čokolády se vyplatí brát kokosky po menších dávkách, poleva v misce pak netuhne tak rychle a zůstává hladší.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková