Chlapci a dívky dosahují stále více bodů, říká k testům policista Leoš Švarc

Nakolik jsou testy pro středoškoláky shodné s těmi, které absolvují zájemci o práci u policie?
Jsou úplně totožné, jen středoškoláci mají navíc písemný test, který byl letos zaměřený na kyberkriminalitu. Fyzické testy jsou na zkoušku, jestli na to středoškoláci mají.
Kolik bodů musí uchazeči získat, aby byli přijatí?
Jsou čtyři disciplíny s tím, že uchazeč musí dosáhnout minimálně 36 bodů. U každé disciplíny musí získat alespoň 4 body. Loni došlo k posunu, stačí dosáhnout 25 bodů s tím, že během odborného výcviku musí policista splnit bodovou hranici 36 bodů. Musí na to dotrénovat.
Když budeme konkrétní, jaké výkony tedy musí uchazeči předvést v jednotlivých disciplínách?
První je člunkový běh na čtyřikrát deset metrů, na 4 body je potřeba zaběhnout čas 14,5 vteřin. Průměrných 9 bodů je za čas 11,9 vteřin. Kdo se dostane pod 9,4 vteřiny, má maximální počet 20 bodů. Následují kliky, kterých musí na 4 body uchazeč udělat osmnáct. O deset více je za 9 bodů, od 49 kliků výše je 20 bodů. Následují angličáky, za dvě minuty je potřeba jich udělat také osmnáct na 4 body, osmadvacet na 9 bodů. Poslední je běh na tisíc metrů na atletickém oválu, 4 body jsou za čas 5:15, průměrných 9 bodů za 4:20. Kdo zaběhne čas 2:50 a rychlejší, má 20 bodů.
Vedoucí personálního odboru na policejním ředitelství Leoš Švarc
Musí již přijatí policisté svou kondici obhajovat, dělají testy i v průběhu zaměstnání u policie?
Ano, fyzické testy se dělají i během výkonu služby a to po dvou letech. Platí pro ně stále hranice 36 bodů.
Dnes ráno zaznělo, že pokud někdo ze studentů získá potřebné body, může do 18 měsíců nastoupit k policii, aniž by testy musel opakovat. Kolik studentů už skutečně nastoupilo?
Máme evidenci, je to do dvaceti procent. Zhruba polovina z těchto zájemců ale následně odpadne při testech na osobní způsobilost. Takže můžeme říct, že nastoupí deset procent studentů účastnících se akce Máš na to.
Je mi jasné, že sem přijdou jen ti studenti s lepší kondicí, dá se ale říct, jestli se jejich výkony v průběhu let zlepšují?
Je znát, že se soutěž dostala ve známost, začínali jsme v roce 2017 se sedmi družstvy po třech, to bylo jednadvacet lidí. Dneska už máme přes 180 studentů, účast 28 škol, o soutěž je opravdu zájem a máme tady chlapce nebo dívky, kteří dosahují každý rok stále více bodů.
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Jaké ambice budete mít na celorepublikovém finále a kolik týmů tam vlastně postoupí?
Historie je taková, že původně se dělalo moravské kolo pro Brno, Olomouc a Jihlavu. Letos bude první rok celorepublikové kolo, kde se zúčastní všech čtrnáct krajských policejních ředitelství, bude to 24. září na Olympu v Praze. Z každého kraje by se měla zúčastnit tři družstva po třech lidech, tak uvidíme. Studenti Gymnázia Jihlava i dalších škol jsou ale na velice dobré úrovni, proto máme vysoké ambice (úsměv).