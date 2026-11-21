Nebyl to zdaleka jen obyčejný mlýn. V údolí Losenice vznikl poměrně rozsáhlý průmyslový areál, který využíval vodní sílu říčky. Dnes již zaniklá malá osada Buzošná, německy Riesenbach, ležela jižně od Červené u Kašperských Hor. Nacházela se v údolí Losenice mezi Obřím hradem a Šafářovým vrškem. Nešlo o klasickou vesnici, ale spíše o skupinu několika hospodářských a průmyslových budov.
První mlýn je doložen na mapě stabilního katastru z roku 1837 a také v Sommerově topografickém popisu Čech z roku 1840. Patřil mlynářskému rodu Klostermannů. Právě podle něj dostal dnešní název. Nejedná se tedy o žádnou souvislost se slavným šumavským spisovatelem Karlem Klostermannem. V průběhu 19. století se areál rozrostl. K mlýnu přibyla pila a sirkárna, kterou zde ve druhé polovině 19. století vybudovala horažďovická firma Samuela Kohna.
Pozoruhodné technické řešení
Zajímavé je, že se zde patrně nevyráběly přímo zápalky. Buzošná měla zřejmě na starosti výrobu jejich dřevěných pouzder, takzvaných cylindrů. Vedle toho se zde vyráběla také želízka do hoblíků a dřevěný drát. Velmi zajímavé bylo zdejší vodní hospodářství. Voda z Losenice se k mlýnu dostávala pomocí takzvaných vantroků, což bylo otevřené vedení umístěné na řadě mohutných kamenných pilířů. Ty se na místě dochovaly dodnes.
V roce 1920 zde vznikla vodní elektrárna. Vodu k Francisově turbíně přiváděl náhon dlouhý přibližně 450 metrů s převýšením 23 metrů. Turbína měla výkon 90 koňských sil a generátor vyráběl elektřinu o výkonu 60 kW. Elektrárna byla propojena s elektrárnou v Radešově. Na takto odlehlé šumavské místo to bylo poměrně pozoruhodné technické řešení.
Zánik mlýna a tragický požár
Po druhé světové válce začal průmyslový areál postupně zanikat. Zásadní roli sehrálo zřízení hraničního pásma a proměna tohoto území v nepřístupnou pohraniční oblast. Objekty přestaly sloužit svému původnímu účelu a postupně se změnily v ruiny. Velká tragédie se stala v jedné z chalup v Buzošné, kde po revoluci žil se svými psy šumavský samorost, samotář a elektrotechnik. Při požáru chalupy v roce 2003 bohužel uhořel.
Dnes jsou na místě Klostermannova mlýna patrné zbytky několika budov, mlýnská lednice, kamenné pilíře bývalých vantroků a pozůstatky elektrárny. V jedné z bývalých obytných budov najdete pěkný klenutý sklep. Mezi ruinami leží popadané stromy. Trosky objektů jsou doslova utopené v bujné zelené vegetaci. Místo působí velmi strašidelně.
Lokalita leží v první zóně Národního parku Šumava. Turistická značka procházející údolím Losenice vede přímo kolem zřícenin mlýna, zříceniny budov níže po proudu potoka míjí. Do bývalé osady Buzošná se dostanete z parkoviště na okraji Zhůří. Po zelené turistické značce jdete přes bývalou vesnici pod vrchol Huťské hory, kde odbočíte vpravo na žlutou a pokračujete přes Flusárnu a Podlesí až k rozcestí Nad Losenicí. Odtud pokračujete po červené značce k bývalé Buzošné. Z parkoviště je to pěšky asi osm kilometrů.