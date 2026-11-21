České filmové komedie nám daly desítky nezapomenutelných hlášek, které používáme dodnes. Zkuste si v našem kvízu ověřit, zda poznáte legendární české filmy podle jejich slavných vět.
Česká kinematografie se může pochlubit celou řadou filmů, které ani po desítkách let neztrácejí své kouzlo. Ať už jde o starší komedie z dob československého filmu, nebo snímky natočené po revoluci, některé se staly doslova diváckou klasikou. Rádi se k nim vracíme, protože nás dokážou rozesmát i po mnoha zhlédnutích. Navíc často stačí zaslechnout jedinou větu a okamžitě víme, o který film jde. Na známé hlášky můžete zavzpomínat s naším kvízem na In-Lifestyle.
Hlášky, které se neomrzí
Některé snímky se pravidelně objevují v televizním programu, zejména během svátků a prázdnin. Diváci tak znají jejich příběhy téměř nazpaměť a mnohdy dokážou odříkat celé pasáže společně s filmovými postavami. Právě z těchto komedií pochází řada hlášek, které dávno překročily filmové plátno a zdomácněly v běžné konverzaci. Používáme je v nejrůznějších situacích, někdy dokonce aniž bychom si uvědomovali, odkud původně pocházejí.
Jedním z nejlepších příkladů je komedie Vrchní, prchni! z roku 1980. Režie se ujal Ladislav Smoljak a scénář napsal Zdeněk Svěrák. Hlavní postavu Dalibora Vrány, nenápadného knihkupce, který se kvůli finančním problémům začne vydávat za falešného číšníka, nezapomenutelně ztvárnil Josef Abrhám. Jeho neobvyklý způsob přivýdělku přináší jednu komickou situaci za druhou. Národní filmový archiv řadí tento snímek k vrcholům spolupráce Smoljaka a Svěráka a připomíná také množství hlášek, které zlidověly. Není divu, že se k této komedii diváci stále rádi vracejí.
Kvíz pro fanoušky českých komedií: Úkolem je poznat filmové manžele a příbuzné v 10 otázkách
Nezapomenutelné věty ale najdeme také v dalších oblíbených filmech. Ať už jde o Pelíšky, Marečku, podejte mi pero!, Jáchyme, hoď ho do stroje!, S tebou mě baví svět nebo třeba porevoluční Dědictví aneb Kurvahošigutntág, každý z nich má své nezaměnitelné momenty. Některé hlášky poznáme po prvních slovech, u jiných už si možná nebudeme tak jistí. Připravili jsme proto deset otázek, ve kterých si můžete ověřit, jak dobře znáte české filmové komedie. Dokážete správně přiřadit všechny slavné věty k jejich filmům?
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech HláškyZFilmů, Forum
Tento příspěvek Test znalostí filmových hlášek: Kdo podle slavné věty pozná alespoň 8 z 10 českých filmů, je skutečný fanoušek byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.