Rozpačité ohlasy na veřejné zazpívání Modlitby pro Martu v podání Magálové teď zní ze všech stran. I Kubišová si k tomu řekla své.
Kolem nepovedeného vystoupení Magálové se teď zvedla vlna nemalé kritiky, jak nám v redakci In-Lifestyle.cz neuniklo. Ani jsme se nenadáli, a najednou se nemluvilo jenom o pokažené tónině, frázování anebo možné nervozitě. Ve středu pozornosti je totiž píseň, která už v českém prostředí dávno nefunguje jako běžný popový hit, ale jako hudební klenot spojovaný se 17. listopadem. Několik falešných tónů by v tomhle případě možná ještě bylo tím nejmenším problémem. Celé to bylo mnohem horší.
Modlitba pro Martu je citlivým tématem
Modlitba pro Martu vznikla v roce 1968. Hudbu složil Jindřich Brabec, text napsal Petr Rada. Krátce po srpnové okupaci ji lidé začali vnímat jako píseň odporu, ale také naděje. Zvláštní kombinace, ale fungovala. Když se potom Marta Kubišová po dlouhých letech zákazu objevila v listopadu 1989 na demonstracích, skladba se pevně spojila se sametovou revolucí a s událostmi 17. listopadu. Připomíná chvíle, kdy nastal zlom. Nese v sobě srpen 1968 i listopad 1989, a to je v české kultuře pořád mimořádně silné spojení.
Marta Kubišová v rozhovoru pro Novinky připomněla, že po příjezdu sovětských vojsk v srpnu 1968 si řekla, že už nikdy nebude zpívat píseň Cesta, která původně měla vojska oslavovat, a tak místo ní nazpívala Modlitbu pro Martu. Z ní se tak stala osobní píseň. Ten rozdíl je slyšet i po desítkách let. Když se skladba zpívala při loučení s Kubišovou v Lucerně, lidé stáli skoro jako při hymně. Deska Songy a balady se navíc v součtu prodala ve 420 tisících kusech.
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Bohužel, letos to s písničkou na Slovensku nedopadlo nejlépe. Tam se jí chopila Vlastina Svátková Magálová. K její smůle ale motala slova, se zpěvem se netrefovala a celé to vlastně působilo jako špatný vtip. Byť se na místě pár lidí spolu s ní té neohrabanosti zasmálo, k smíchu to moc nebylo. Mnoho lidí polemizovalo o možném opojení alkoholem, což si ostatně myslela i samotná Kubišová: „Tohle se jí stane… Je to blbé, když se to stane zrovna při Modlitbě. Možná si dala něco na kuráž a dopadlo to takhle… Je to zlé, neslavné. Tak ji ode mně aspoň pozdravujte.“ U nás ji zazpívala Ewa Farna, přičemž jí nelze vytknout nic.
Co vlastně připomíná 17. listopad
Každý rok to vlastně končí debatami, kdo zpíval dobře a kdo to nezvládl. Jenže 17. listopad má hned dvě historické roviny: uzavření českých vysokých škol nacisty v roce 1939 a události roku 1989, které vedly k pádu komunistického režimu. Modlitba pro Martu se váže hlavně k druhé z nich, protože se stala jedním z nejsilnějších zvukových symbolů sametové revoluce. A to je nakonec důležitější poselství.
Co se týče Marty Kubišové, ta se v posledních letech vracela na pódium už jen výjimečně. V roce 2022 při oslavě svých osmdesátin publikum dojala, když se v závěru k písni přidala. Její význam připomněla také limitovaná poštovní známka vydaná k 83. narozeninám. Kubišová zkrátka dávno není jen zpěvačka jedné generace, i když právě tahle generace ji samozřejmě slyší jinak než mladší publikum.
Autorský text redaktora In-Lifestyle.cz Radka Konečného
Tento příspěvek Modlitba pro Martu na Slovensku skončila fiaskem: Magálová schytala kritiku i od samotné Kubišové byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.