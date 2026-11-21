Současně tráví Slunce poslední celý den ve Štíru. Ještě jednou se tak mohou připomenout témata posledních týdnů: co chceme uzavřít, co už nám nedává smysl a co si naopak chceme vzít dál. V neděli ráno Slunce vstoupí do Střelce a nálada se začne obracet víc k budoucnosti, cestám, plánům a novým zkušenostem. Dnešek může být takovým přechodovým dnem mezi „udělat si jasno“ a „vyrazit dál“. V pozadí navíc stále doznívá nedávné spojení Marsu s Jupiterem ve Lvu. Energie a optimismu tedy nechybí. Jen není nutné proměnit jednu volnou sobotu v generální opravu života.
Heslo dne: Když víte, co chcete udělat, začněte. Nemusíte o tom pořádat poradu.
Dnešní praktická drobnost: Vyčistěte čelní sklo auta také zevnitř
Na podzim nemusí být problém jen déšť, mlha nebo špína zvenčí. Na vnitřní straně čelního skla se postupně vytváří jemný mastný povlak, který si za běžného světla skoro nevšimnete. Stačí ale nízké listopadové slunce nebo světla protijedoucích aut a najednou se na skle objeví šmouhy a odlesky. BESIP právě na podzim doporučuje udržovat čelní sklo čisté zvenku i zevnitř. Nízké slunce může výrazně zhoršit viditelnost a přes špinavé sklo lze snáz přehlédnout chodce nebo cyklistu. Stačí vhodný prostředek na autoskla a čistá utěrka z mikrovlákna. Když už budete u auta, otřete také světlomety a zrcátka. A pokud při řízení používáte brýle, věnujte půl minuty i jim. Pět minut práce může udělat večerní jízdu překvapivě příjemnější. A někdy člověk po umytí čelního skla zjistí, že mlha nebyla venku úplně všude.
Beran
Měsíc je celý den ve vašem znamení, takže dnes pravděpodobně nebudete chtít jen sedět a čekat, co sobota přinese.
Budete mít chuť něco podniknout, rozhodnout nebo konečně začít.
Toho využijte.
Jestli už několik dní přemýšlíte o výletu, drobné opravě, návštěvě nebo činnosti, do které se vám nechtělo pustit, právě dnes může být první krok překvapivě snadný.
Jen si dejte pozor na množství.
Mars s Jupiterem vám stále dodávají energii a snadno můžete získat pocit, že když jste zvládli první věc, bylo by škoda neudělat dalších šest.
Večer byste mohli svůj ranní optimismus hodnotit poněkud přísněji.
Sobotní rada Beranům: Když máte energii, využijte ji. Nemusíte ale během jediné soboty vyčerpat její zásobu do Vánoc.
Býk
Dnešek může být pro vás klidnější než pro většinu ostatních znamení.
Měsíc v Beranu prochází částí vašeho horoskopu, která přeje odpočinku, dokončování a věcem, které nemusíte nikomu ukazovat.
Jestli jste poslední dny hodně řešili druhé lidi, práci nebo rodinu, možná vám udělá dobře část dne strávit po svém.
Nemusíte nikam jezdit jen proto, že je sobota.
Slunce je ovšem poslední celý den v partnerské oblasti vašeho horoskopu a některé vztahové téma může chtít ještě trochu pozornosti.
Dnes ho ale spíš v klidu domyslete, než abyste svolávali velký rozhovor.
Zítra už může celá věc vypadat lehčeji.
Sobotní rada Býkům: Někdy je nejlepším víkendovým programem žádný program. Nemusíte za něj dokonce ani platit vstupné.
Blíženci
Dnešní Beran přeje přátelům, společnosti a společným plánům.
Někdo se může ozvat s nápadem na výlet, návštěvu nebo akci a vám pravděpodobně nebude dlouho trvat říct ano.
To může být dobré rozhodnutí.
Dnešek není příliš zatížený složitými aspekty a právě spontánní setkání může přinést něco zajímavého.
Zároveň ale můžete začít přemýšlet o tom, co chcete dělat v dalších týdnech. Zítřejší vstup Slunce do Střelce postupně zvýrazní vztahy a druhé lidi, takže se možná začíná rýsovat nový společný plán.
Jen dnes neslibujte účast úplně všude.
Blíženci dokážou za jeden dobrý rozhovor vytvořit program na tři víkendy.
Sobotní rada Blížencům: Když dnes řeknete „určitě přijdu“, podívejte se nejdřív do kalendáře. I velmi dobrá paměť má občas konkurenci.
Rak
Dnešní Měsíc v Beranu zvýrazňuje cíle a věci, které chcete dokončit.
Možná vás překvapí větší pracovní nebo organizační energie i během soboty.
Pokud máte rozdělanou jednu důležitou věc, může být dobrý čas ji posunout.
Ale nastavte si konec.
Vaše znamení má občas zvláštní schopnost využít volný den k tomu, aby vyřešilo všechny záležitosti, které ostatní během týdne nestihli.
Dnes to není nutné.
Slunce navíc tráví poslední den v příjemnější oblasti koníčků, radosti, dětí a vnoučat. Byla by škoda věnovat celou sobotu jen povinnostem.
Uděláte-li dopoledne něco užitečného, odpoledne si naplánujte také něco, na co se opravdu těšíte.
Sobotní rada Rakům: To, že něco umíte zařídit, ještě neznamená, že to musíte vždycky zařídit vy.
Lev
Energie vám pořád nechybí.
Mars a Jupiter jsou stále blízko sebe ve vašem znamení a dnešní Měsíc v ohnivém Beranu vám navíc velmi dobře sedí.
To je výborná kombinace pro výlet, pohyb, kulturu, cestování nebo něco, co jste ještě nezkusili.
Pokud vás někdo vytáhne ven, nebraňte se.
A jestli nikdo nic nenavrhuje, klidně buďte iniciátorem vy.
Jen si hlídejte velkorysost. Můžete mít chuť objednat nejlepší stůl, nejdelší trasu nebo největší program.
Ne všechno musí být mimořádné, aby to bylo pěkné.
Dnešní sobota může být výborná právě svou jednoduchostí.
Sobotní rada Lvům: Dobrodružství nemusí mít tři dějství a slavnostní finále. Někdy stačí zajet někam, kde jste ještě nebyli.
Panna
Dnes mohou přijít na řadu společné peníze, rodinné dohody nebo něco, co potřebujete vyřešit s druhým člověkem.
Měsíc v Beranu vás přitom tlačí k rychlému rozhodnutí.
Vy ale klidně zpomalte.
Jestli jde o větší nákup, společný výdaj nebo nějakou smlouvu, není žádný důvod rozhodnout vše jen proto, že máte zrovna čas.
Merkur už se pohybuje dopředu ve Štíru a informace se postupně vyjasňují. Dnes může být dobré především zjistit přesné podmínky.
A potom už finanční témata zavřete.
Sobota nemusí být audit domácnosti.
Sobotní rada Pannám: Jestli jste čísla zkontrolovali dvakrát a obě kontroly vyšly stejně, třetí kontrola už pravděpodobně nepřinese duchovní osvícení.
Váhy
Dnešní Měsíc stojí přímo proti vašemu znamení.
A tak bude sobota hodně o partnerovi a druhých lidech.
Někdo může mít jasnější a rychlejší představu o programu než vy. To nemusí být problém. Naopak vám možná udělá dobře nechat jednou někoho jiného rozhodnout, kam se půjde.
Venuše už jde dopředu ve vašem znamení a některá vztahová témata, která se v posledních týdnech komplikovala, se mohou postupně uklidňovat.
Dnes není potřeba je znovu rozebírat.
Raději něco společně zažijte.
Jen večer může být vaše tolerance k příliš rozhodným lidem menší. Pokud vás něco začne štvát, řekněte to jednoduše.
Sobotní rada Vahám: Když dnes někdo vybere restauraci, nemusíte ještě dvacet minut kontrolovat, zda by někde nebyla o dvě desetiny hvězdičky lepší.
Štír
Slunce tráví poslední celý den ve vašem znamení.
To je dobrý okamžik udělat si malou osobní bilanci: co vám poslední měsíc ukázal a co už nechcete dál řešit stejně.
Nemusíte sedět s deníkem u svíčky.
Možná vám odpověď přijde během úplně obyčejné práce.
Měsíc v Beranu totiž přeje praktickým věcem a může vám dát chuť něco dodělat, opravit nebo dát do pořádku.
Toho využijte.
Zítra se Slunce přesune do Střelce a pozornost se začne obracet více k penězům, hodnotám a konkrétním výsledkům.
Dnešek je tedy dobrý na poslední malé „uklizení stolu“.
Sobotní rada Štírům: Když už víte, že nějaká věc skončila, nemusíte ji znovu otevírat jen proto, abyste si to ještě jednou ověřili.
Střelec
Možná už začínáte cítit, že přichází vaše období.
Slunce vstoupí do vašeho znamení v neděli ráno a dnešní Měsíc v Beranu vám navíc přináší radost, tvořivost a chuť něco podniknout.
Sobota proto může být velmi příjemná.
Dělejte něco, co vás baví. Výlet, sport, fotografování, kultura, společnost nebo čas s dětmi a vnoučaty.
Nemusí to být užitečné.
Mars s Jupiterem ve Lvu stále podporují vaše cestovatelské sklony, takže se vám možná v hlavě začne rodit větší plán na další měsíce.
Zapište si ho.
Ale kupovat všechno potřebné můžete až později.
Sobotní rada Střelcům: Když dnes začnete plánovat cestu, stačí zjistit, kam chcete jet. Restauraci na čtvrtý večer ještě opravdu řešit nemusíte.
Kozoroh
Dnešní Měsíc v Beranu obrací pozornost k domovu a rodině.
Můžete dostat chuť něco doma opravit, přemístit nebo vyřešit.
Pokud jde o malou věc, pusťte se do ní.
Pokud jde o projekt, který začíná bouráním zdi, dejte si ještě kávu.
Dnešní energie je rychlá a může trochu přeceňovat, kolik práce se do jednoho dne skutečně vejde.
Zároveň může vzniknout rodinná debata o tom, jak by se něco mělo dělat.
Nemusíte ji vyhrát.
Možná existuje řešení, které není přesně podle vás, ale funguje.
To je pro Kozoroha někdy dostatečný důvod ho přijmout.
Sobotní rada Kozorohům: Víkendový projekt má jednu důležitou technickou specifikaci: měl by skončit ještě o víkendu.
Vodnář
Dnešní sobota přeje menším cestám, rozhovorům a objevování věcí ve vašem okolí.
Nemusíte cestovat daleko.
Možná jste už stokrát projeli kolem místa, kam jste se nikdy nepodívali. Dnes může být ideální čas to změnit.
Měsíc v Beranu přináší zvědavost a rychlost a Pluto ve vašem znamení dlouhodobě podporuje chuť měnit zažité způsoby.
Dobrý nápad může přijít právě při obyčejném rozhovoru.
Jen si dejte pozor, abyste ho nezačali okamžitě rozvíjet do revolučního projektu.
Některé nápady jsou nejlepší jako drobné zlepšení.
Sobotní rada Vodnářům: Nemusíte vynalézat nový systém, když stačí přesunout jednu poličku.
Ryby
Po několika dnech, kdy byl Měsíc ve vašem znamení, přichází praktičtější nálada.
Dnešní Beran zvýrazňuje peníze, majetek a otázku, co vám opravdu stojí za to.
Můžete dostat chuť něco koupit nebo si udělat radost.
Proč ne.
Jen si dejte pozor na rychlé rozhodnutí. Beran kupuje rychleji, než Ryby stačí zjistit, zda už podobnou věc nemají někde ve skříni.
Dnes může být zajímavé podívat se také na to, za co utrácíte svůj čas.
Některá činnost možná bere mnoho energie a už vám nedává skoro nic zpátky.
I to je účet, který stojí za kontrolu.
Sobotní rada Rybám: Než si dnes něco pořídíte, zkuste si vzpomenout, jestli už něco podobného nevlastníte. Ideálně ještě před zaplacením.