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Zemřel starosta Stonařova Ivan Šulc. Více než rok bojoval s těžkou nemocí

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Se smutnou zprávou přišel dnes městys Stonařov na Jihlavsku. Po těžké nemoci zemřel jeho starosta Ivan Šulc. Ten stál v čele obce od roku 2021. V komunální politice byl téměř 40 let.
Zemřel starosta Stonařova Ivan Šulc. Více než rok bojoval s těžkou nemocí

Zemřel starosta Stonařova Ivan Šulc. Více než rok bojoval s těžkou nemocí

Zdroj: Městys Stonařov (redakčně upraveno)
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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