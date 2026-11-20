Vandal, který rozbil výlohu ve Žďáru, byl nalezen. Pomohla média a všímaví lidé
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Vandal, který rozbil výlohu ve Žďáru, byl nalezen. Pomohla média a všímaví lidéZdroj: Pixabay
Článek byl publikován 20.11.2026 18:31
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