Petr Pavel s manželkou Evou podpořili iniciativu, která upozorňuje na násilí páchané na dětech. Společnou fotografií s plakátem akce doprovodili důrazným vzkazem.
Na In-Lifestyle nás zaujal příspěvek prezidenta Petra Pavla, ve kterém společně s manželkou Evou podpořil důležitou iniciativu zaměřenou na ochranu dětí před násilím. Manželé se vyfotili s plakátem zvoucím na akci Bubnovačka a připomněli, že žádné dítě by nemělo vyrůstat ve strachu. Prezidentův vzkaz vyvolal na sociálních sítích řadu reakcí. Zatímco někteří lidé prezidentský pár chválili za to, že upozorňuje na důležité společenské téma, jiní využili příležitosti k politickým výpadům.
Připomněli, že o násilí na dětech se musí mluvit
„Každé dítě si zaslouží vyrůstat v bezpečí, bez strachu a násilí. Mít prostor poznávat svět, dělat chyby a vědět, že se má vždy na koho obrátit,“ napsal prezident na Facebooku. Zároveň zdůraznil, že jemu i jeho manželce velmi záleží na tom, aby bezpečné dětství nebylo výsadou, ale samozřejmostí pro všechny. Proto se rozhodli připojit k Bubnovačce, která má upozornit na násilí páchané na těch nejzranitelnějších.
Bubnovačka je osvětová akce, která prostřednictvím symbolického bubnování upozorňuje na problematiku násilí v blízkých vztazích a na dětech. Jejím smyslem je dát hlas těm, kteří sami často nemohou nebo nedokážou o svých zkušenostech promluvit. Zapojit se mohou školy, školky, organizace, firmy, ale také jednotlivci. Bubnování má symbolicky prolomit ticho, které násilí často obklopuje, jak popisují oficiální stránky Bubnovačky. Akce se konala 19. listopadu a byla součástí Týdne za dětství bez násilí, který probíhá od 18. do 25. listopadu. Jeho letošní podtitul zní „Umět si říct o pomoc“. Prezident Petr Pavel a první dáma Eva Pavlová nad celým týdnem převzali záštitu.
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Lidé prezidentovi děkovali, objevily se ale i kritické komentáře
Pod prezidentovým příspěvkem se objevila celá řada pochvalných reakcí. „První prezident s lidským přístupem, kterýho zajímají ti nejdůležitější,“ pochvalovala si jedna z komentujících. „Jsem opravdu hrdá, jste prezidentem s lidským přístupem spolu s První dámou,“ ocenila podporu této akce další sledující. Ne všechny komentáře se však nesly v pozitivním duchu. Někteří diskutující začali téma stáčet k politice a prezidentovi vyčítali například jeho postoje k válce či další kroky. Objevily se také osobní narážky a kritika samotného prezidentského páru. Je vidět, že ani příspěvek věnovaný ochraně dětí nezůstal u části diskutujících oproštěný od politických sporů.
Nás v redakci In-Lifestyle zajímalo, jak tuto iniciativu vnímají naši čtenáři. Uspořádali jsme proto rychlou anketu, ve které jsme rozeslali 226 e-mailů kontaktům z naší databáze a zpět se nám vrátilo 64 odpovědí. Vyjádřilo se nám 53 žen a 13 mužů. Z reakcí vyplynulo, že lidé především oceňují, že se otevírá téma, o kterém se ve společnosti stále příliš nemluví. Pochvalují si také, že se do podobné iniciativy zapojil právě prezident s manželkou. Podle nich je důležité, aby se o ochraně dětí nemluvilo pouze v souvislosti s konkrétními případy, ale aby se jí věnovala pozornost dlouhodobě. A toto nám naši čtenáři například napsali:
„Jsem rád, že se konečně více mluví o tom, co některé děti doma prožívají. Ony třeba ani nemají možnost se bránit a potřebují, aby si jich dospělí všímali.“ – Ladislav F.
„Podle mě velmi dobrá iniciativa. Děti jsou nejzranitelnější a zaslouží si, aby je někdo chránil. Jsem ráda, že ji podpořil i prezidentský pár.“ – Tereza R.
„O násilí na dětech se musí mluvit mnohem víc. Nestačí zavírat oči a doufat, že se nás to netýká. Každé dítě by mělo mít bezpečný domov.“ – Veronika G.
Autorský text redaktora In-Lifestyle.cz Richarda Touše
Tento příspěvek Prezident s první dámou promluvili o násilí na dětech. Připojením k akci Bubnovačka ohromili fanoušky byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.