Seděl naproti Pavlu Horváthovi a na otázku, kterou dostává každý útočník s rozumnými čísly a smlouvou, jejíž konec se blíží, odpověděl bez vytáčení. Nabídky podle něj během působení ve Slavii určitě byly. Víc ale neprozradil: žádný klub, žádnou zemi, žádnou částku. V Desítce Pavla Horvátha na
Radiožurnálu Sport sedmadvacetiletý hrotový útočník vysvětlil, že dokud zájem nepostoupí do konkrétní fáze, nechce si ho pouštět do hlavy. Tahle věta přišla ve chvíli, kdy se jeho postavení ve Slavii mění víc než kdykoli za poslední tři roky. Tomáš Chorý je mimo kádr, Slavia vede ligu bez porážky a v Lize mistrů naopak čeká na výhru už devatenáct let. A Chytil má v ruce argument, který se špatně přehlíží: góly. Nabídky ano, jména ne
Chytil v rozhovoru zopakoval, co hráči jeho typu říkají často, ale málokdy tak otevřeně. O přestupech se podle něj napíše spousta věcí a nemusí to být pravda. Řešit by to začal až ve chvíli skutečného zájmu, podobného tomu, který ho v roce 2023 přivedl z Olomouce do Edenu. Do té doby nechce myslet na něco, co nakonec nemusí vyjít.
Redakce SportyŽivě.cz oslovila hráčova agenta, ale ten nám do publikace článku další informace o nabídkách a jeho budoucnosti doposud neposkytl.
Podle nás nejde o skrytou výhrůžku ani o vzkaz vedení, aby si pospíšilo s novou smlouvou. Je to spíš obranný mechanismus. Chytil ví, že produktivitu má. Ví také, že kontrakt podepsaný při příchodu ze Sigmy platí do 30. června 2027, takže se o něm na trhu dříve či později mluvit začne. Kdyby si ale každou zmínku v médiích bral domů, zahltil by si hlavu uprostřed podzimu, kdy Slavia hraje o titul i o záchranu evropské reputace.
Nespokojenost se v jeho slovech přesto najde, jen v kontrolované podobě. S rolí žolíka, který naskakuje z lavičky, se smířit nechce. Chce hrát co nejvíc. Hned vedle toho ale zdůrazňuje, že pro něj je hlavní úspěch týmu. Není to vzpoura, je to ambice hráče, který má čísla na větší roli.
Čísla, která se špatně přehlížejí
Chytil je v sezoně 2026/27 nejlepším ligovým střelcem Slavie. Šest gólů ve dvanácti zápasech by samo o sobě nebylo nic mimořádného. Zajímavé to začne být, když se k nim přidá minutáž: 701 minut. Gól tedy dává zhruba každých 117 minut, přičemž řadu zápasů začínal na lavičce.
Ještě výmluvnější je srovnání s jeho dosavadními ročníky v Edenu podle
databanky iDNES:
Sezona Zápasy Góly Minuty Minut na gól 2023/24 34 16 1 925 cca 120 2024/25 29 9 1 286 cca 143 2025/26 29 13 1 495 cca 115 2026/27 12 6 701 cca 117
Chytil drží efektivitu svých nejlepších slávistických sezon. Mění se jen to, kolik času na hřišti dostává. V první sezoně odehrál přes 1 900 minut, v dalších dvou kolem 1 300 až 1 500. Útočník, který skóruje stejně často, ale hraje méně, má logický důvod ptát se, kde je jeho strop.
Proti Chorému vypadá srovnání na první pohled jako remíza. Chorý stihl v této sezoně čtyři ligové góly za 486 minut, tedy zhruba jeden každých 122 minut. Rozdíl pěti minut na gól je v podstatě statistický šum. Kontext ale celou rovnici převrací.
Chorý mimo hru, Chytil na hrotu
Dne 17. října Chorý v domácím zápase s Hradcem Králové viděl červenou kartu. O čtyři dny později vydala Slavia
stanovisko k internímu disciplinárnímu řízení. Klub v něm připomněl i předchozí prohřešky, udělil útočníkovi pokutu ve výši měsíčního platu, vyřadil ho z A-týmu do konce podzimu a umožnil mu v zimě odejít. Disciplinární komise LFA přidala za gesto vůči rozhodčímu maximální šestizápasový trest a zdůraznila, že šlo o čtvrtou přímou červenou kartu během čtrnácti měsíců.
Sportovně dávají oba útočníci góly podobně často. Prakticky je teď pro Slavii použitelný jen jeden z nich.
Chytil naskočil do uvolněného prostoru okamžitě. Proti Mladé Boleslavi odehrál celý zápas a skóroval. V Jablonci sice šel z lavičky jen na dvacet minut, jenže proti Artisu znovu hrál devadesát minut, dal gól a přidal asistenci. Automatická jednička pro každý zápas to není, rotace Jindřicha Trpišovského funguje dál. Přirozeným hrotem Slavie ale teď je právě on.
Zajímavé je, jak o rivalovi mluví. S Chorým si podle svých slov góly přáli a panovala mezi nimi zdravá rivalita. Naštvaný nebyl, ani když hrál Chorý místo něj. Chytil tak nevyužívá situaci k tomu, aby si přisadil. Nechává mluvit hřiště.
Slavia ho přitom při podpisu v roce 2023 nepředstavovala jen jako zakončovatele. Trpišovský tehdy vyzdvihoval jeho týmovost, souboje a výbornou hru zády k brance. Přesně takový profil hrotu potřebuje slávistický styl postavený na presinku a fyzické síle. Pokud podzim prokáže, že Chytil unese i roli stabilní jedničky, bude mít klub v zimě jasněji, jestli Chorého vůbec potřebuje nahrazovat.
Od ztraceného titulu k Lize mistrů
Chytilův slávistický příběh začal hořce. V premiérové sezoně 2023/24 dal šestnáct ligových gólů, a přesto slavila Sparta. Po nadstavbě měla 87 bodů, Slavia 85. Dva body. Ztracený titul ho podle jeho slov hodně mrzel. Následující roky už ale patřily Edenu a Slavia jako český mistr hraje ligovou fázi Ligy mistrů podruhé za sebou.
Právě tam se ale láme chleba. Po porážce 1:2 s Arsenalem 4. listopadu má Slavia 23 zápasů hlavní fáze bez výhry. Naposledy vyhrála v září 2007 nad Steauou Bukurešť a podle Seznam Zpráv se tak vyrovnala historicky nejdelší série. Letošní bilance:
Slavia proti Lensu 2:3 Sabah proti Slavii 2:0 Fenerbahçe proti Slavii 2:2 Slavia proti Arsenalu 1:2
Datový rozbor iDNES ukazuje, kde Slavia proti evropské elitě ztrácí: v šancích ze hry a jejich proměňování. Standardky samy nestačí. A tady se Chytil nabízí jako část odpovědi. Proti Arsenalu šel do hry v poločase za stavu 0:2, Slavia pak snížila a druhou půli měla výrazně živější. Jako důkaz, že sám změnil zápas, to brát nelze. Jako signál rostoucí role ano. Do play-off postupují týmy z 9. až 24. místa a Slavia potřebuje body rychle: 25. listopadu hostí Villarreal, 8. prosince jede na Bayern, v lednu pak čeká Porto a doma Aston Villa. Zápasy Ligy mistrů vysílá Oneplay na kanálech Nova Sport 3 až 6.
Chytil přitom ví, co znamená stát ve frontě. V Sigmě jako útočník číslo tři odmítl sedět a v sezoně 2021/22 odešel na hostování do Pardubic. Dal tam pět gólů v šestnácti zápasech a po návratu do Olomouce přidal další tři ve třinácti. Tehdy řešil situaci odchodem. Teď ji ve Slavii snáší týmově, i když opakuje, že chce hrát víc.
Sobota na Andrově stadionu
Nejbližší zkouška má i osobní rozměr. V sobotu 21. listopadu v 15:00 přijíždí Slavia do Olomouce, přenos vysílá Oneplay Sport 1. Lídr tabulky s bilancí deseti výher a čtyř remíz, skóre 36:8 a 34 body se postaví klubu, kde Chytil vyrostl. Sigma ho ve svém předzápasovém textu sama zmiňuje jako nejlepšího střelce soupeře.
Oficiální sestava předem známá není. Chytil je logickým kandidátem do základu, ale se zápasem proti Villarrealu o čtyři dny později nelze vyloučit, že Trpišovský sáhne po rotaci.
Na Hanou se Chytil jednou vrátit nevylučuje. Na otázku, jestli si dovede představit znovu obléct dres Sigmy, odpověděl, že ano. Ve stejném rozhovoru ale mluvil o dalších startech za Slavii v Lize mistrů. Návrat domů zůstává hudbou budoucnosti, ne plánem na zimu.
V sobotu tak Chytil vyběhne na trávník, kde se z něj stal fotbalista, v dresu klubu, který ho poprvé potřebuje jako jedničku. Nabídky můžou počkat. Andrův stadion ne.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl