DRBNA HISTORIČKA: Mor se vplížil do Jihlavy desetkrát za sto let

Jenže málokdo ví o pochmurné minulosti, jakou by se to místo ani nechtělo chlubit. Kdyby člověk věděl…
„Návštěvník parku si dnes téměř ani neuvědomuje, že se prochází po bývalém hřbitově, z něhož zůstal jen kostelík sv. Ducha, postavený v roce 1572. Hřbitov město zřídilo roku 1559, když nedostačoval hřbitov u sv. Jakuba,“ připomněl v prvorepublikových časech jihlavský vzdělanec a novinář Bohumír Bradáč. Mor mohl přijít záhy
Najednou město nutně potřebovalo místo, kam ukládat mrtvá těla. Zemřelých s morovými ranami valem přibývalo. Co a kdy přijde? Konšelé zprvu nevěděli, co si počít. Město muselo nový hřbitov zřídit docela narychlo, neboť mor mohl přijít záhy. Mnoho mrtvých v ulicích by bylo to poslední, co by si kdo přál.
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„Morová nákaza, která za století celkem desetkrát navštívila Jihlavu, přinutila město, aby si založilo nový hřbitov za hradbami. Rozložil se na špitálských polích, kde dnes jsou Smetanovy sady,“ upřesnil později duchovní Oldřich Med ve Svatojakubských análech.
Mor přicházel do města jako blesk z čistého nebe. Přiváželi jej zdaleka kupci ve svých vozech, kočující rodiny i osamělí poutníci. Nic se nedělo, nikdo nic nevěděl, až najednou lidé začali ve velkém umírat.
Kostel sv. Ducha před rokem 1897 ještě se šindelovou střechou. Dělníci kácejí stromy, aby bylo víc místa pro další hroby. Foto: poskytl Stanislav Jelínek
Tak tomu bylo i v roce 1541.
„Podle možná nadsazené zprávy umíralo denně až 25 osob. Celkem tehdy mělo zemřít osm tisíc lidí,“ přiblížil svého času jihlavský historik Zdeněk Jaroš. Také otec Oldřich Med z farnosti sv. Jakuba se k tragice dní té doby vyjádřil a přidal další výčet neštěstí, která drtila Jihlavany: „Aby toho nebylo málo, vyhořel dominikánský klášter, pak roku 1535 shořela Jihlavanům radnice a šest let nato dolehla na lid metla ještě horší – pomalu k devíti tisícům Jihlavanů sklátil do hrobu nelítostný mor.“ Jedině Hospodin může pomoci
Hřbitov se ve svých počátcích pomalu plnil nebožtíky a bezradní věřící volali, aby se na místě vystavěl stánek boží. Že jedině Hospodin může pomoci a kostel bude první krok k záchraně.
A tak se začalo stavět. Před 454 lety roku 1572 Jihlavané skutečně otevírali nový kostel. Hřbitovní kostel, neboť kolem dokola se kopaly hroby, kam příbuzní i obecní zřízenci vozili k poslednímu odpočinku těla zemřelých.
Jihlavští duchovní i věřící si na nový kostelík rychle přivykli. Po roce 1594 se přestalo pohřbívat na hřbitově u sv. Jakuba a všechny pohřby mířily právě ke kostelu sv. Ducha. Ten byl toho času nejvíce využívanou stavbou ve městě.
„Po malé přestávce několika let vypukl opět mor v Jihlavě na podzim roku 1571 a denně zmíralo 20 – 30 osob. Celkem 2 000 lidí. Ještě hrozněji opakoval se mor roku 1574 tak, že zahynulo až 3 000 lidí. Roku 1584 panovaly opět nakažlivé nemoci na Moravě, zvláště v Olomouci, Brně, Znojmě, Jihlavě a jiných místech,“ potvrdila v roce 1900 brněnská redakce Vlastivědy moravské. Někteří se z toho zbláznili
V časech morových ran se mezi Jihlavany šířily nejrůznější strachy, ba i panika postihovala menší skupinky obyvatel. Historické zápisy uvádějí ještě před započetím výstavby zmiňovaného kostelíka výskyt neznámé choroby mezi Jihlavany. „
Mnoho lidí dlouho leželo na nemoci hlavy, někteří se z toho zbláznili a pozbyli smyslů, ale konečně se jejich stav zlepšil. Několik lidí na to dokonce zemřelo. To trvalo od svátku Michala až do Jiřího příštího roku. Skoro táž nemoc prý byla potom v roce 1571,“ upřesnil jihlavský historik František Hoffmann.
Historické prameny uvádějí, že nejvíc obětí si mor v Jihlavě vybral roku 1483, kdy na věčnost odešlo den co den až 50 lidí. Epidemie tehdy zahubila na 4 000 osob.
O morových ranách bývalo tolik pohřbů, že Jihlavané už ani nevnímali, kdo ze sousedů je po smrti a kdo zůstal naživu. V těch časech panovala mezi lidmi ve městě tíživá až pochmurná atmosféra.
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