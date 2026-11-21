Fanoušek se pod Aspinallovým příspěvkem zeptal na jedinou věc, kterou těžká váha řeší od října 2025: kdy zase uvidí Toma Aspinalla, 33letého britského bojovníka těžké váhy (do 120 kg) s bilancí 15-3, v kleci. Odpověď přišla v jedné řádce a datum zápasu v ní nebylo. UFC, největší MMA organizace světa, ho pořád vede na prvním místě žebříčku těžké váhy. Pás, který ještě na podzim 2025 patřil jemu, mezitím stihl změnit majitele a jednou se obhájit. Z oficiálního výsledkového zápisu UFC 321 a z uvedeného termínu testů redakce MMAmag spočítala, jak dlouhá pauza z té jedné věty ve skutečnosti vychází.
Jedna věta, kterou fanoušek slyšet nechtěl
Aspinall reagoval 19. listopadu 2026 na komentář fanouška pod svým příspěvkem na síti Threads. Server MMA Fighting i MMA Junkie jeho odpověď uvádějí shodně, v překladu redakce: „Další testy koncem ledna.“ Na dotaz, kdy bude znovu zápasit, tedy přišel termín vyšetření. Ne termín zápasu.
UFC žádné datum návratu neoznámila. Aspinall naposledy nastoupil 25. října 2025 na turnaji UFC 321 proti Cirylu Ganeovi a zápas skončil jako no contest, tedy bez vítěze a bez zápisu do bilance, po náhodném zásahu do oka ve 4:35 prvního kola. Od toho večera do 31. ledna 2027, kam konec ledna nejpozději spadá, uplyne 15 měsíců a 6 dní. Za těch 15 měsíců se v těžké váze UFC stihlo odehrát něco, co Aspinallův návrat komplikuje víc než jakýkoli lékařský nález.
Pás si mezitím našel jiného majitele
- 25. října 2025, UFC 321: zásah do oka; Aspinall nemohl pokračovat a zápas s Ganem byl prohlášen za no contest.
- V září 2026 Aspinall uvolnil titul těžké váhy kvůli pokračujícím potížím s okem.
- 14. listopadu 2026, UFC 334 v Madison Square Garden: Gane titul obhájil proti Joshi Hokitovi (10-1).
Ciryl Gane, 36letý francouzský bojovník těžké váhy (do 120 kg) s bilancí 15-2, získal 14. června 2026 výhrou nad Alexem Pereirou prozatímní titul. Nesporným šampionem se stal až poté, co Aspinall pás uvolnil. Z oficiálních bodovacích lístků, které UFC zveřejnila 15. listopadu 2026, redakce MMAmag vyčetla třikrát 48-47 pro Ganea, tedy rozdíl jediného kola u každého z rozhodčích.
V žebříčku UFC, do kterého redakce MMAmag nahlédla 20. listopadu 2026, přitom stojí Gane jako šampion a Aspinall jako jednička divize. Bez jediného odzápasovaného kola od října 2025. Ještě v listopadu 2025 přitom Aspinall mluvil o svém oku úplně jinak než v listopadu 2026.
Video z listopadu 2025 vystřídala jedna řádka
30. listopadu 2025 zveřejnil Aspinall na svém oficiálním kanálu na YouTube video nazvané My First Update Since My Eye Injury, v němž odpovídal na dotazy fanoušků. Téhož dne BBC Sport napsala, že neměl lékařské povolení k návratu, a citovala ho slovy, která redakce překládá takto: „Uvidíme, jak se to bude vyvíjet v příštích týdnech. Je to samozřejmě na specialistech, ale momentálně nejsem v tělocvičně a netrénuju.“ Stejná stanice tehdy s odkazem na lékařskou zprávu, kterou Aspinall sám zveřejnil na Instagramu, psala o přetrvávajícím dvojitém vidění.
V lednu 2026 podle BBC Sport ohlásil operaci pravého oka, v únoru 2026 prošel operací obou očí. Obě vyjádření redakce MMAmag postavila vedle sebe: na jedné straně video a rozhovor z konce listopadu 2025, na druhé jedna řádka v diskusi na Threads z 19. listopadu 2026. Zkrácení komunikace je samo o sobě sdělení. Na druhé straně stojí muž, který o zápasech v UFC rozhoduje.
Dana White hodil míč zpátky přes oktagon
ANALÝZA Po UFC 334 dostal prezident UFC Dana White na pozápasové tiskové konferenci dotaz na Aspinallův stav. Podle webu The Mac Life a serveru Yahoo odpověděl větou, kterou redakce překládá jako „Naše dohoda s ním zní: až budeš připravený, zavolej nám.“ Jinými slovy: organizace nikam nespěchá a první krok nechává na bojovníkovi.
Dává to logiku oběma stranám. UFC nemá důvod držet divizi v pauze kvůli muži bez termínu, protože šampion zápasí a pás se obhajuje. Aspinall zase nemá co oznámit, dokud neprojde vyšetřením, o kterém sám mluví.
Iniciativa je tím formálně na bojovníkovi, fakticky na výsledku jednoho vyšetření na konci ledna 2027. Jedna věta o lednových testech je zatím jediné, co o budoucnosti jedničky žebříčku těžké váhy existuje černé na bílém.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková