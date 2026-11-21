Andrea Kimi Antonelli (1.)
James Hinchcliffe: „Jsme tady s vítězem kvalifikace, Kimim Antonellim. Osmá pole position v sezóně. Kimi, cílovou čáru jste před začátkem posledního kola přejel s rezervou jediné sekundy. Když jste vyjel na poslední pokus, bylo to trochu chaotické. Vypadalo to, že jste během výjezdu museli změnit plán, protože jste byl nejprve vpředu a potom jste se propadl až dozadu. Bylo to rozhodnutí, které jste udělali až během samotné kvalifikace?“
Andrea Kimi Antonelli: „Jo. Připadalo mi to, jako bych se vrátil do motokár Mini 60, kde všichni jedou kvalifikaci společně a strašně blízko u sebe.“
„Byla to pro mě ale hodně zvláštní kvalifikace. Především se mi vůbec nedařilo dostat pneumatiky do správného pracovního okna. Z auta jsem neměl vůbec žádný pocit. Navíc jsem měl velmi dlouhý chod brzdového pedálu, takže jsem při brzdění dost bojoval.“
„Celkově to bylo úplně nečekané. V tom posledním kole jsem si myslel, že jsem v háji, protože jsem ho začínal jen sekundu za autem přede mnou. Tady je ale efekt jízdy v závěsu tak velký, že jsem díky tomu dokázal získat čas a dostat auto na pole position.“
James Hinchcliffe: „V trénincích jste kvůli včerejšímu počasí neměli příliš mnoho času na trati. Máte přesto dobrý pocit z auta a jeho závodního tempa? Myslíte, že si tuto pozici dokážete zítra udržet?“
Andrea Kimi Antonelli: „Mám pocit, že závodní tempo bylo v tréninku silné. Auto působilo dobře a pneumatiky vypadaly také v dobrém stavu. Myslím tedy, že zítra budeme mít dobrou šanci bojovat snad o vítězství. Teď se ale pokusíme zapracovat, pochopit, kde se můžeme zlepšit, a zítra se vrátit ještě silnější.“
Max Verstappen (2.)
James Hinchcliffe: „Druhé místo pro Maxe Verstappena. Maxi, tady v Las Vegas se vám daří. Třetí trénink vypadal poměrně náročně, ale zdá se, že jste na autě provedli několik zásadních změn. Překvapilo vás, jaké tempo jste po dnešních dřívějších problémech dokázali najít?“
Max Verstappen: „Bojovali jsme s několika věcmi, které jsme měli v autě už v Brazílii. Snažil jsem se pochopit, jak se s tím vypořádat a jak z tohohle víkendu znovu vytěžit maximum.“
„Myslím ale, že jsme měli solidní kvalifikaci a všechno jsme dobře zvládli. Moje první kolo v Q3 bylo podle mě v podstatě tak dobré, jak jen mohlo být, i s ohledem na efekt jízdy v závěsu během celého kola. Myslím, že první řada je pro nás velmi dobrý výsledek.“
James Hinchcliffe: „Teplota tratě, teplota pneumatik, nalezení správné pozice na trati – co pro vás dnes odpoledne představovalo největší výzvu?“
Max Verstappen: „Asi všechno z toho. Teplota tratě, správná pozice… Je to neuvěřitelně těžké, když tady máte tolik rovinek. Myslím ale, že jsme všechno zvládli dobře, takže s tím můžeme být velmi spokojení.“
George Russell (3.)
James Hinchcliffe: „A na třetím místě George Russell. Georgi, po velmi dobrém třetím tréninku jste měl silnou i kvalifikaci. Řekněte mi něco o týmové strategii ohledně jízdy v závěsu. Viděli jsme, že spousta týmů své jezdce v tomto směru koordinovala, zatímco u vás to možná nevypadalo úplně stejně. Byl to plán už před kvalifikací?“
George Russell: „Myslím, že celkově to byla velmi solidní kvalifikace a dobrý den. Samozřejmě jsem chtěl pole position, ale s dnešním výkonem jsem možná spokojenější než třeba před několika týdny v Mexiku, kdy jsem byl v první řadě.“
„Bylo to hlavně o správném načasování výjezdového kola. Jízda v závěsu měla obrovský vliv. Bylo to opravdu šílené, hodně podobné tomu, co jsme viděli v Monze. Kimi samozřejmě odvedl skvělou práci. Asi si myslel, že mu to kvůli tomu, jak blízko byl k autu před sebou, vůbec nevyjde, ale nakonec to pro něj dopadlo velmi dobře.“
„Každopádně díky jeho trestu budu zítra startovat druhý, což je solidní pozice.“
James Hinchcliffe: „Dobře, hodně štěstí. Víte, jak se tady vítězí, tak snad se vám to zítra podaří znovu. George Russell, třetí místo.“