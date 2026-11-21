Plastový kroužek na zobáku stále ohrožuje labuť na životě. Záchranné akce zatím selhávají
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Plastový kroužek na zobáku stále ohrožuje labuť na životě. Záchranné akce zatím selhávajíZdroj: Karel Makoň / DESOP
Článek byl publikován 21.11.2026 06:35
Hokejisté Pardubic zvítězili ve 20. kole extraligy na ledě Plzně 4:3, zdolali svého soupeře i podruhé v...
Ke konci roku skončí Rokycanské nemocnici smlouva o poskytování a úhradách lůžkové pediatrické péče ze...
Po tragické čtvrteční srážce osobního automobilu s autobusem plným předškoláků a jejich pedagogického...
Armáda dokončila zabezpečení kontaminovaného území v bývalém vojenském prostoru Dobrá Voda na Klatovsku....
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
- Strašidelné ruiny ukryté v šumavském údolí. Klostermannův mlýn působí jako místo z hororu
- Plzeň doma prohrála s Pardubicemi 4:3. Indiánům skončila pětizápasová série výher
- Rokycanská nemocnice končí s dětskými lůžky. Pojišťovny odmítly prodloužit smlouvu
- Po tragické nehodě autobusu s předškoláky zůstávají v nemocnici dva dospělí a jedno dítě