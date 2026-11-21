Poslední hodiny před zápasem, o kterém se v české bublině kolem MMA mluví celý týden. Místo obvyklého ujišťování, že to Jirka zvládne, zazní rozbor, který nikoho nehladí. Patrik Kincl nejdřív Procházku pochválí za práci s dechem, pak položí otázku o úderech, které už samuraj pobral. A nakonec vysype predikci, u které nezaváhá. Redakce MMAmag proto sáhla i po tom, co tentýž Kincl o Procházkovi říkal před měsícem, a po oficiálním výsledkovém dokumentu z dubna, kvůli kterému ta otázka zní vážněji.
Kincl si vteřinu nelámal hlavu s tím, jak to v Dauhá skončí
Patrik Kincl, 37letý český bojovník a bývalý šampion OKTAGON MMA, největší české organizace smíšených bojových umění, kde titul ve střední váze získal a dvakrát obhájil, mluvil v pořadu Fight and Talk. Jeho výroky přinesl 20. listopadu 2026 server Fights.cz s odkazem na tenhle pořad.
Predikci vyslovil Kincl bez okolků: „Vidím to jednoznačně – KO/TKO.“ A hned doplnil, kdo o tom podle něj rozhodne: „Jirka je v tomhle otevřený. Buď nachytá, nebo rozdá. Bude to spíš o Stirlingovi.“
Jde o hlavní zápas večera UFC Fight Night, turnaje UFC, největší světové organizace MMA, v ABHA Areně v Dauhá 21. listopadu 2026. Jiří Procházka, 34letý český bojovník v polotěžké váze (do 93 kg) s bilancí 32-6-1 a bývalý šampion UFC, v něm nastupuje proti Navajovi Stirlingovi, 29letému novozélandskému bojovníkovi v polotěžké váze (do 93 kg) z týmu City Kickboxing s bilancí 11-0-0. Kincl přitom Procházku chválil za práci s dechem, kterou podle něj bojovníci spíš zanedbávají, a za kondiční fond obou mužů.
Hned po pochvale ale přišla otázka, kterou si čeští fanoušci schovávají až na po zápase.
Dubnová noc na Floridě dává Kinclově otázce jinou váhu
„Těch úderů už pobral přece jen hodně,“ řekl Kincl o Procházkovi. A ptal se dál: „Vydrží od Stirlinga kadenci úderů, když bude otevřenější? Nebo si každý úder vybere větší daň?“ Sám k tomu dodal, že doufá, že brada ještě něco snese.
Na čem taková otázka stojí, ukazuje úřední papír. Z výsledkového dokumentu floridské atletické komise, do kterého redakce MMAmag nahlédla, plyne, že v pětikolovém zápase na UFC 327 v Miami 11. dubna 2026 porazil Carlos Ulberg Procházku knockoutem v 1. kole v čase 3:45.
Je to sportovní výsledek, nic víc. Kincl mluví o zápasové odolnosti a o riziku stylu, ne o zdravotním stavu, a jeho slova jsou názor jednoho bojovníka, ne lékařský závěr.
Tuhle pochybnost ale Kincl nevyslovil poprvé.
Starý Jirka, nový Jirka a měsíc rozdílu v Kinclových větách
Debatu rozjel sám Procházka. Na svém blogu BJP Store napsal, že Stirling se připravuje na úplně jiného Jiřího Procházku, než jakým je teď, a že je potřeba rozebrat starého Jiřího a postavit nového; datum publikace na stránce uvedeno není. Kincl na to reagoval: „Proklamoval, že se Stirling připravuje na starého Jirku, že teď přijde nový. Jsem zvědavý, jestli to jde.“ Na takovou přestavbu měl podle něj samuraj krátkou dobu.
Oba Kinclovy výroky, jak je server Fights.cz zveřejnil 16. října a 20. listopadu 2026, si redakce MMAmag položila vedle sebe. V říjnovém textu Kincl řekl o Procházkovi a jeho rohu: „Volali na něj, ať je pozorný, ať má ruce nahoře, ale kašlal na to.“ O měsíc později si přeje větší disciplínu, aby Procházka na otevřenou výměnu nesázel.
Dvě poznámky, jedna pochybnost. Neptá se na bradu, ptá se na vůli změnit chování uprostřed zápasu.
Predikce není výsledek a Kincl to ví
GLOSA Česká debata před každým Procházkovým zápasem funguje jako dvě party na jednom hřišti: jedni čekají let do nebe, druzí katastrofu. Kincl nepatří ani k jedněm, a právě proto jeho věta pálí. Nepředpovídá budoucnost, popisuje mechaniku rizika.
Predikce KO/TKO totiž nic negarantuje. Říká jen, že v téhle dvojici se nebude dlouho taktizovat a že cena za jednu nepozornost je okamžitá. Kdo chce jistotu, bude si muset počkat do klece.
A co na druhé straně té klece vlastně stojí?
Novozélanďan s nulou v kolonce porážek
Stirling má podle Sherdogu v UFC 6-0. Kincl ho bere jako tvrdého a technického postojáře, ale vidí i mezeru: „Přijde mi, že Stirling je trefitelný, ale člověk se nesmí zbláznit. Je to mladý borec s obrovským sebevědomím.“ Podle něj zatím nemá za sebou opravdu těžké bitvy.
Z profilu Navaja Stirlinga na StatsNext, kterým redakce MMAmag prošla, plyne, že v 6 zápasech v UFC zasadil 6,41 významného úderu za minutu a inkasoval 2,46. Z těchto šesti soupeřů měli jen dva před zápasem kladnou bilanci v UFC, tedy zhruba třetina. A Kinclův scénář taktického dohrání přes wrestling má oporu v číslech: 4 úspěšné strhy z 11 pokusů.
Kincl připouští, že neporažený Stirling může nasbírat body a zápas dohrát na zemi. Odpověď padne 21. listopadu 2026 v Dauhá, kde se ty dveře otevřou v obou směrech. Otázka zní jen, kdo jimi projde první.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek