ANKETA: Můžu se k vám přijet vyčůrat? Škola v Chotěboři má nové virální toalety
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
ANKETA: Můžu se k vám přijet vyčůrat? Škola v Chotěboři má nové virální toaletyZdroj: ZŠ Smetanova Chotěboř
Článek byl publikován 20.11.2026 16:33
Na Jihlavsku vznikla občanská iniciativa Polensko proti větrníkům. Mezi deseti zakládajícími subjekty jsou...
Jihlavský magistrát pokračuje ve snaze zklidnit pěší zónu v Benešově ulici v centru města. Zmizely sloupky...
Je před námi předposlední listopadový víkend, který opět přinese řadu zajímavých, nejen kulturních akcí....
Poslanec z Vysočiny Lukáš Vlček se ani po odchodu z křesla ministra průmyslu a obchodu nenudí. V pondělí se...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
- Seznámení se špatným koncem. Muž dal ženě na festivalu drogu, skončila v péči lékařů
- K iniciativě Polensko proti větrníkům se kromě obcí přidali zemědělci a myslivci
- Výsledek se úplně nedostavil. Radnice dál řeší, jak zklidnit Benešovu ulici
- Tipy na víkend: V Telči zavoní trdelník, v Lukách víno. Do Jihlavy přijede Ondřej Ruml