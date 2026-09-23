Vůbec nevím, co dál. Dva maturanti z Jihlavy mají ve hře vysokou školu i práci u policie

Tyto dva devatenáctileté spolužáky z Jihlavy, kteří studují obor fotograf, naše redakce vyzpovídala během soutěže středoškoláků Máš na to, jež už podeváté pořádá Policie ČR.
Jsme na soutěži Máš na to, před vámi je poslední discplína. Jste tu poprvé, nebo už jste soutěž absolvovali?
Roman (R.): Já už jsem tady potřetí.
Vojtěch (V.): Jsem tu poprvé díky Romanovi, když za ním přišel pan učitel. A jsem za to moc rád, protože já tyto akce mám rád, rád překonávám sám sebe.
Ti, co dnes dosáhnou 36 bodů, získají certifikát o absolvování fyzických testů. Stejný jako ti, co se hlásí k policii. Vy o této práci do budoucna přemýšlíte?
R.: Kdybych se náhodou nedostal na vejšku, tak práce u policie je druhá možnost.
V.: Ano, já to mám případně v plánu, že bych šel k policii.
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Je září, oba jste začali poslední rok střední školy. Z čeho budete maturovat? Už víte, co dál? Jestli půjdete na vysokou, nebo už ne a půjdete do práce?
V.: Já si ještě nejsem úplně jistý, co dál. Často si říkám, že bych po maturitě šel rovnou někam do práce. Ale tady ten můj obor fotograf je trošku komplikovaný v tom, že to není jako nějaké řemeslo, kdy se člověk přihlásí někam do fabriky a oni ho vezmou. Tady musí člověk pracovat spíš sám na sebe.
Kdybych chtěl jít na vysokou, tak bych chtěl jít nejspíš na grafiku. Jinak vůbec nevím (úsměv). Ale hodně mě láká jít k policii, jak už jsem říkal.
R.: Já určitě budu maturovat z angličtiny, češtiny a potom maturujeme z odborných předmětů.
A vysoká škola – tady mám poměrně pestrý výběr. Mám vybraná multimédia v Plzni, střihovou skladbu ve Zlíně, pak teoreticky JAMU v Brně, pak případně tělovýchovu v Olomouci. No, a v záloze mám policii, jak už jsem říkal.
Když vás tak poslouchám, to je hodně široký záběr. Jak jste to měl po základní škole? Věděl jste, kam půjdete a střední a jakým směrem se v životě vydáte?
R.: Na základce jsem do poslední chvíle nevěděl, kam půjdu na střední. A na tuhle školu (obor fotograf, pozn. autora) jsem se dostal vlastně náhodou, protože mě nevzali na IT do Brna. Tohle byla moje druhá možnost.
V.: Já jsem to měl stejně, v devítce jsem vůbec netušil, kam si dát přihlášku na střední. Byl jsem hrozně nerozhodný, protože mě baví víc věcí. Mám rád auta, takže obor mechanik, autotronik, potom jsem se hlásil na management sportu, to jsem měl na prvním místě, tam mě ale nevzali. Na druhé místo jsem si tam dal fotografa, protože mi hodně záleželo i na kolektivu, aby byl smíšenej.
„Rodiče mě podporovali."
Dá se tedy na začátku čtvrtého ročníku zhodnotit, jestli váš výběr střední školy byl správný?
R.: Určitě byl správný. Výhodou je i to, že to nemám daleko od domova. Učitelé jsou super i celkově výuka, jak je pojatá.
A co rodiče? Jak moc nechávají výběr školy na vás? Nebo dáte i na jejich rady ohledně vaší budoucnosti? Mluvili vám i do výběru střední školy?
R.: Mě to od začátku táhlo spíše tím uměleckým směrem, k multimédiím a tak. Ale tuhle moji školu jsem neznal, že v Jihlavě vůbec je. V tom mě podporovali.
Teď už je to víc na mně, ale každý rodič chce, aby jeho dítě uspělo co nejlépe. Takže střední, vysoká, bakalář, magistr. Prostě čím výš, tím líp. Jakoby mě tlačí dál, ale pokud bych dál jít nechtěl, tak jim to vadit nebude.
V.: Mně do výběru střední školy rodiče mluvili, hlavně jim záleželo na to , abych se v tom kolektivu cítil dobře. Radili mi právě ten smíšený kolektiv, aby to bylo vyrovnaný.
No, a teď už mi neříkají nic. Už to záleží jen na mně, hlavně, ať udělám maturitu (úsměv).