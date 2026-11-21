Ornella Koktová se letos oslav 17. listopadu nezúčastnila. Na sociálních sítích ale zveřejnila obsáhlé vyjádření, v němž kritizovala pokřikování na politiky, urážky i rostoucí nenávist mezi lidmi.
Sedmnáctý listopad letos opět přinesl nejen vzpomínky na sametovou revoluci, ale také vyhrocené emoce a politické střety. Atmosféra na Národní třídě přiměla k vyjádření Ornellu Koktovou, která se tentokrát rozhodla zůstat s dětmi raději doma. Na In-Lifestyle nás zaujal její otevřený příspěvek, v němž kritizovala pokřikování na politiky, urážky i rostoucí nevraživost mezi lidmi. Podle Ornelly bychom totiž neměli zapomínat, co tento významný den skutečně symbolizuje.
Na Národní už děti raději nebere. Vadí jí pokřiky a urážky
Letošní oslavy na Národní třídě se neobešly bez hlasitých reakcí na přítomné politiky. Největší pískot a pokřiky „Hanba!“, „Fuj!“ či „Demisi!“ si vyslechli Alena Schillerová a Karel Havlíček z hnutí ANO, kteří dorazili k pietnímu místu místo premiéra Andreje Babiše. Prezident Petr Pavel naopak sklidil potlesk a skandování „Ať žije Pavel!“, ani jeho příchod se však neobešel bez nesouhlasných reakcí. Vyhrocená atmosféra a ostré výkřiky na adresu politiků se staly jedním z témat letošního výročí.
Ornella ke svému vyjádření na Instagramu připojila dobovou fotografii z Národní třídy a hned v úvodu zdůraznila, že 17. listopad pro ni vždy představoval především hrdost a vděčnost za život ve svobodné a demokratické zemi. Mrzí ji však, že se podle jejího názoru atmosféra oslav v posledních letech změnila natolik, že už tam nedokáže vzít ani své děti. Místo, které by mělo lidi spojovat, se podle ní stalo dějištěm pokřiků, urážek a ztráty slušnosti. „Kritizovat politiku je legitimní. Hulvátství a kolektivní vina ale nemají se svobodou nic společného,“ napsala.
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Výrazně se dotkla také debaty o komunistické minulosti některých politiků a jejich rodin. „Dnes se řeší, kdo byl před revolucí větší či menší komunista. Kolik z nás má přitom v rodině někoho, kdo měl stranickou knížku?“ Sama přitom připomněla historii své rodiny. Její členové se podle jejích slov účastnili sametové revoluce, dědové se na konci druhé světové války podíleli na stavění barikád na pražském Pankráci a někteří příbuzní byli popraveni nacisty. Ani tato rodinná zkušenost ji však nevede k nenávisti vůči Němcům nebo jejich potomkům.
Lidé Ornelle děkují, někteří ale její pohled nesdílejí
Ornella se ve svém příspěvku zamyslela také nad tím, že někteří dnešní demonstranti se podle ní touží stavět do role někdejších disidentů. Jenže podle Ornelly byl boj za svobodu před rokem 1989 něčím zcela jiným než dnešní veřejné vyjadřování názorů. Připomněla také slova Václava Havla o pravdě a lásce a dodala, že právě na pokoru, respekt a vzájemné pochopení podle ní společnost zapomíná.
„37 let po sametové revoluci bychom snad měli umět respektovat odlišné názory, výsledky demokratických voleb i jeden druhého. Demokracie není o rozdělení lidí na dobré a špatné podle toho, kdo křičí nejhlasitěji,“ napsala s tím, že je paradoxní, že už teď sama přemýšlí, jakou vlnu nenávisti za tento příspěvek schytá.
Letos si proto výročí připomněla doma s dětmi a vyslovila přání, aby v Česku bylo více usmíření a méně nenávisti. Pod příspěvkem se rychle objevila řada reakcí. Mnozí sledující s Ornellou souhlasili a chválili ji za otevřenost. „Krásně jste to napsala, souhlasím s Vámi a děkuji, konečně někdo na instagramové komunitě má taky opačný názor,“ napsala jedna z komentujících.
Další přidali poděkování, srdíčka a přání lásky a míru. Objevila se ale i opačná stanoviska. Jedna žena upozornila, že pískání na politiky a prezidenta je rovněž součástí svobody projevu, a připomněla, že sama si oslavy na Národní třídě užila. Podobně další komentující nesouhlasila s tím, že by tam nebylo vhodné brát děti. Je tak zřejmé, že ani samotná připomínka 17. listopadu se letos neobešla bez názorových střetů.
Autorský text redaktorky In-Lifestyle.cz Ivety Kohoutové
Tento příspěvek Oslavy 17. listopadu pobouřily i Ornellu Koktovou: Pískot a pokřiky na Národní třídu prý nepatří byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.