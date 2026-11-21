Měla pobavit a odlehčit politickou demonstraci, místo toho rozpoutala pořádnou internetovou bouři. Vystoupení Tady Tali vyvolalo kritiku.
Demonstrace na pražské Letné nabídla kromě politických projevů také celkem neobvyklé hudební vystoupení. Komička Natálie Schejbalová, známá pod přezdívkou Tady Tali, se rozhodla využít známou melodii spojenou s Večerníčkem a doplnit ji vlastním politickým textem. Záměrem byla nejspíš satira namířená proti současnému politickému dění, alespoň si to tedy v redakci In-Lifetsyle.cz myslíme. Výsledek ale rozdělil publikum a na sociálních sítích se začalo více řešit samotné provedení než původní poselství.
Známá dětská melodie v dost nečekaném podání
Text písně odkazoval hned na několik známých politických osobností, mimo jiné třeba Filipa Turka, Petra Macinku a Andreje Babiše. Nechyběla ani narážka na nezávislost veřejnoprávních médií. Tady Tali se zuby nehty pokusila propojit nostalgickou melodii s aktuálními tématy a do závěru zapojila také publikum. Bohužel se to asi úplně nepovedlo.
Pěvecké provedení se totiž stalo terčem největší kritiky. Lidé na internetu rozebírali intonaci, rytmus i jednoduchost veršů. Některým připadalo vystoupení spíše rozpačité než vtipné a objevily se také spekulace, zda text nevznikl s pomocí umělé inteligence. Pro to ale důkaz není.
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Internet se rozdělil na dva tábory
Komentáře pod zveřejněnými záznamy rozhodně nebyly jednotné. Většina diskutujících si z vystoupení otevřeně utahovala, jiní oceňovali snahu upozornit na důležité společenské téma netradiční formou. Kritika se často soustředila na pěvecký výkon, další lidé ale zpochybňovali i samotný nápad použít dětskou melodii pro politickou satiru. Eva napsala: „To je ale trapné… Děs. Chudák Večerníček, to si nezaslouží.“ Pavla zase reagovala: „Jak se ztrapnit před národem a ukazat jak jsem hloupá.“ Pan Romeo napsal: „Pane bože to jako vazne. Kde seto stale rodi.“
Další rozměr celé kauze dodala informace o Marku Černochovi, synovi zpěváka Karla Černocha, o čemž informoval Deník. Podle medializovaných zpráv chce použití skladby s pozměněným textem konzultovat s právníky. Důvodem má být vztah jeho otce k písni, kterou interpretoval a na jejímž vzniku se měl podílet.
Zároveň je nutné rozlišovat mezi televizní znělkou Večerníčku, jejímž autorem je Ladislav Simon, a skladbou spojovanou s Karlem Černochem. Bez přesného vyjasnění použité nahrávky a autorských práv nelze automaticky tvrdit, že jde o totožné dílo. Zatím se navíc hovoří o záměru právní stránku prověřit, nikoliv o rozhodnutí soudu.
Co na vystoupení Tady Tali říkají naši čtenáři?
Zajímal nás i názor vás, čtenářů, a tak jsme pomocí e-mailů oslovili 176 kontaktů, které máme uchované, a dostali jsme 81 odpovědí. Poměrově 25 od žen a 56 od mužů. Z toho 71 % vnímalo toto podání písně jako výsměch nebo urážku, dalších 19 % ji bralo dobře, s humorem nebo politickým vzkazem, zbylých 10 % to nijak neřešilo. Někteří se k tomu i slovně vyjádřili, a tak jsme vybrali 3 odpovědi:
- „Tohle se fakt nepovedlo. Chápu, že demonstrace má být i trochu odlehčená, ale zpěv byl hrozný a text mi připadal jako rychle splácaná básnička. Politická satira se dá dělat vtipně a chytře, tohle na mě působilo spíš trapně.“ – Tomáš R.
- „Mně to naopak přišlo docela vtipné. Nechápu, proč musí být všechno dokonalé. Byla to demonstrace, ne koncert v O2 areně. Chtěla upozornit na politiku a trochu lidi pobavit. A to se podle mě povedlo.“ – Karolína B.
- „Mně nejvíc vadí použití známé melodie bez jasně vyřešených práv. Ať si každý dělá politickou satiru, jakou chce, ale cizí tvorba by se měla respektovat. Zvlášť když jde o melodii, kterou zná několik generací. Tady už nejde jen o to, jestli někdo umí zpívat.“ – Věra V.
Autorský text redaktorky In-Lifestyle.cz Ivety Kohoutové
Tento příspěvek Tady Tali čelí kritice za svou píseň na Letné: Rýpance do vlády vystřídal výsměch za falešný zpěv i text byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.