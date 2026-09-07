Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
7 min

Stabilita režimu, eliminace disentu. Čínská státní bezpečnost jako zábavní projekt

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Filmové blockbustery i televizní dokumenty se v Číně stávají nástrojem státní bezpečnosti. Pojem čínské „státní bezpečnosti“ nedávno pronikl i do českých médií, a to v souvislosti s případem Čecha zadrženého v ČLR kvůli podezření z jejího ohrožení. Tento velmi široký koncept může v současné Číně zaštiťovat i tak nesourodé fenomény, jako je nejnovější film hvězdného
profimedia-0678035689

profimedia-0678035689

Zdroj: Prezident Si Ťin-pching na oslavách 100. výročí založení čínské komunistické strany. Foto: Profimedia
Reklama
Další články z HlídacíPes.org
Petr Pavel jako lídr opozice? Mantra vládních politiků, od níž teď Babiš couvá
Petr Pavel jako lídr opozice? Mantra vládních politiků, od níž teď Babiš couvá
Západ v sevření krizí: čeká nás obroda, nebo pomalý rozklad?
Západ v sevření krizí: čeká nás obroda, nebo pomalý rozklad?

Existují okamžiky, které rozdělují dějiny na „předtím“ a „potom“. Většinou si jich zpočátku ani nevšimneme...

Osamělý vlk a české eso RAF. Jaký byl ve skutečnosti a jaký je ve filmu
Osamělý vlk a české eso RAF. Jaký byl ve skutečnosti a jaký je ve filmu

Josef František byl stíhacím esem bitvy o Británii. Mimo okruh znalců historie druhé světové války je však...

Zabít prezidenta, znásilnit poslankyni, psali facebookoví hejtři. Policie už je hledá
Zabít prezidenta, znásilnit poslankyni, psali facebookoví hejtři. Policie už je hledá

„Petra Pavla nechám zastřelit od Ukrajinců“, případně „Zabijte ho někdo zaplatím za to“ či „ZABTE UŽ NĚKDO...

Podnikatel zbaven obvinění z vraždy novinářky. Verdikt soudu otřásl Maltou
Podnikatel zbaven obvinění z vraždy novinářky. Verdikt soudu otřásl Maltou

Před devíti lety byla maltská novinářka Daphne Caruana Galiziová brutálně zavražděna výbuchem bomby...

Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

Všechny články tohoto autora →
HlídacíPes.org
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.